Zuccarelli primed to deliver in Indian St. Leger

Trainer Pesi Shroff’s Zuccarelli, who won comfortably in his last start maintains winning form and should score an encore in the Wolf 777 Indian St. Leger (Gr. 1), the main attraction of Sunday’s (Sept. 25) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. NANA RAGHUNATH CUP (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 1.30 p.m.: 1. Botero (2) Trevor 59, 2. Rasputin (4) Chouhan 54, 3. Regal Command (5) Bhawani 53, 4. Fortunate Son (1) Parmar 52, 5. Wellington (6) C.S. Jodha 51.5 and 6. Easy Rider (3) Zervan 51.

1. RASPUTIN, 2. BOTERO

2. MATHAIYUS TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.00: 1. Augustus Caesar (1) H. Gore 59, 2. Gazino (3) Zervan 58.5, 3. Market King (2) P. Shinde 57 and 4. Sky Fall (4) Sandesh 51.

1. MARKET KING, 2. AUGUSTUS CAESAR

3. SOUTHERN COMMAND TROPHY (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 2.30: 1. Amber Knight (9) Peter 56, 2. Attenborough (5) N.B. Kuldeep 56, 3. Diamondintherough (8) A. Gaikwad 56, 4. Lord Fenicia (10) H.M. Akshay 56, 5. Metzinger (1) Trevor 56, 6. Nationwide (4) Zervan 56, 7. Fiery Red (3) C.S. Jodha 54.5, 8. Goldiva (7) Sandesh 54.5, 9. Nostalgic (6) Chouhan 54.5 and 10. Zip Along (2) J. Chinoy 54.5.

1. FIERY RED, 2. GOLDIVA, 3. NOSTALGIC

4. COL. KAIKHUSHROO MANECKJI BHARUCHA MEMORIAL TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Coeur De Lion (6) M. Alam 61, 2. Flash Force (13) H.M. Akshay 58.5, 3. Lady Santana (10) Neeraj 58.5, 4. Zarak (2) Sandesh 58.5, 5. Galway Bay (3) Yash Narredu 59, 6. Love Warrior (5) V. Bunde 56, 7. Sky Hawk (11) T.S. Jodha 56, 8. Full Of Grace (1) Antony Raj 55.5, 9. Charlie (4) Bhawani 55, 10. Midas Touch (12) C.S. Jodha 54.5, 11. Maniac (14) P. Dhebe 54, 12. Redifined (7) Nazil 53, 13. Flashing Famous (9) Peter 52 and 14. Venus (8) Dashrath 51.5.

1. COEUR DE LION, 2. SKY HAWK, 3. MIDAS TOUCH

5. FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW MEMORIAL TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Rambler (13) Zervan 62, 2. Desert Fire (3) Dashrath 59.5, 3. Pepper (9) H. Gore 58, 4. Majestic Warrior (1) M. Alam 56.5, 5. Spring Grove (14) S. Saqlain 56, 6. Mozelle (5) Trevor 55.5, 7. Sim Sim (4) T.S. Jodha 55, 8. Farell (8) Ajinkya 54.5, 9. Excellent Gold (7) C. Umesh 53, 10. Nolan (11) V. Bunde 53, 11. Sovereign Master (10) P. Shinde 53, 12. Flaming Fire (12) Peter 52.5, 13. Monarchy (2) Nazil 51.5 and 14. Excellent Star (6) Dhebe 49.

1. SPRING GROVE, 2. MOZELLE, 3. PEPPER

6. SOUTHERN COMMAND TROPHY (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Attained (2) Neeraj 56, 2. Bombay (10) T.S. Jodha 56, 3. Dufy (5) Trevor 56, 4. Mont Blanc (9) J Chinoy 56, 5. Nelson River (3) Ajinkya 56, 6. Perfect Win (4) Bhawani 56, 7. Vincent Van Gogh (6) Sandesh 56, 8. Fairuza (7) Zervan 54.5, 9. Immortal Love (1) S.J. Sunil 54.5 and 10. Milli (8) Antony Raj 54.5.

1. VINCENT VAN GOGH, 2. DUFY, 3. ATTAINED

7. WOLF 777 INDIAN ST. LEGER (Gr. 1) (2,800m) (Terms), 4-y-o only, 4.30: 1. Arc De Triomphe (3) Parmar 57, 2. Karanveer (1) A. Imran Khan 57, 3. Windstorm (5) Yash Narredu 57, 4. Zuccarelli (2) Trevor 57 and 5. Exemplify (4) Sandesh 55.5.

1. ZUCCARELLI, 2. EXEMPLIFY

8. D.D. PILLAI TROPHY (2,000m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Eleos (9) Neeraj 61, 2. Alpha Gene (2) Dashrath 58, 3. Willy Wonkaa (6) T.S. Jodha 57, 4. Lightning Flame (3) Bhawani 56.5, 5. Verdandi (10) V. Bunde 55, 6. Come Back Please (7) Merchant 53, 7. Angels Trumpet (8) N.B. Kuldeep 52.5, 8. Scotland (4) P. Dhebe 51.5, 9. Royal Castle (1) Nazil 50 and 10. Shadows (5) Peter 49.

1. LIGHTNING FLAME, 2. ELEOS, 3. WILLY WONKAA

Day’s best: FIERY RED

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.