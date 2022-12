Zuccarelli primed to deliver in A.C. Ardeshir Trophy

December 04, 2022 01:30 pm | Updated 01:30 pm IST - Mumbai:

Trainer P. Shroff’s ward Zuccarelli, who is in pink condition, should not find it difficult to win the A.C. Ardeshir Trophy, the main event of Sunday’s (Dec. 4) races.

Rails will be placed 3 metres from 1400m to 1200m and thereafter 8 metres wide from 800m upto the winning post.

1. A. HOYT PLATE (1,400m), Cl. IV, 6-y-o and over, rated 20 to 46 — 1.30 p.m.: 1. Sandman (5) V. Bunde 62, 2. Jetfire (6) D.A. Naik 61.5, 3. Blazing Bay (4) Bhawani 55, 4. Speculator (1) Zervan 55, 5. Tasman (2) Haridas Gore 53.5, 6. Power Of Thor (3) Neeraj 51, 7. Periwinkle (7) K. Nail 50 and 8. Verdandi (8) P. Vinod 49.

1. SPECULATOR, 2. SANDMAN, 3. PERIWINKLE.

2. SETH RAMNATH DAGA TROPHY (DIV. I) (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 — 2.00: 1. Ahead Of My Time (10) P. Trevor 61, 2. Majestic Warrior (3) Mustakim Alam 60.5, 3. Rambler (6) Zervan 59.5, 4. Arabian Phoenix (7) K. Nazil 59, 5. Superlative (2) R. Ajinkya 58, 6. Pepper (9) Haridas Gore 57.5, 7. Spring Grove (1) P. Shinde 57, 8. Queen O’ War (5) Parmar 56.5, 9. Lord Vader (11) Bhawani 54.5, 10. Excellent Gold (8) J. Chinoy 54 and 11. Farrell (4) V. Bunde 52.5.

1. AHEAD OF MY TIME, 2. QUEEN O’ WAR, 3. SPRING GROVE.

3. SIR RAHIMTOOLA CHINOY TROPHY (1,800m), Cl. II, rated 60 to 86 — 2.30: 1. Grand Accord (5) Bhawani 59, 2. Summer Night (1) Ranjane 58.5, 3. Exemplify (4) Y.S. Srinath 57, 4. Presidential (3) P. Trevor 55, 5. Chamonix (7) C. Umesh 52, 6. Great Guns (6) Parmar 52 and 7. Kamaria (2) Neeraj 49.

1. EXEMPLIFY, 2. PRESIDENTIAL, 3. GREAT GUNS.

4. SETH RAMNATH DAGA TROPHY (DIV. II) (1,200m), Cl. III, rated 20 to 66 — 3.00: 1. Desert Fire (7) Mustakim Alam 60, 2. Esperanza (5) Zervan 55.5, 3. Lord And Master (9) P. Trevor 55, 4. Magileto (1) Bhawani 54, 5. Intense Approach (10) S.J. Sunil 52, 6. Northern Singer (4) P. Dhebe 52, 7. Sovereign Master (3) P. Shinde 52, 8. Nolan (2) V. Bunde 51.5, 9. Ocean Of God (6) P. Vinod 50 and 10. San Salvatore (8) K. Nazil 49.

1. MAGILETO, 2. LORD AND MASTER, 3. SAN SALVATORE.

5. DIRECTOR GENERAL OF POLICE TROPHY (1,800m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.30: 1. Ladida (3) Bhawani 60, 2. Excellent Star (2) Y.S. Srinath 56, 3. My Treasure (6) Yash Narredu 55.5, 4. Dragonlord (15) Kirtish 54.5, 5. Phenom (5) P. Dhebe 54, 6. Fairmont (14) Zervan 53.5, 7. Kirkines (1) Neeraj 53.5, 8. Marlboro Man (10) J. Chinoy 53.5, 9. Bomber (13) R. Ajinkya 53, 10. Zborowski (7) P. Trevor 53, 11. Gimme (11) Parmar 52.5, 12. Edmund (4) S.J. Sunil 52, 13. Life And Freedom (9) C. Umesh 52, 14. Galloping Glory (12) V. Bunde 50.5 and 15. Chat (8) K. Nazil 50.

1. DRAGONLORD, 2. ZBOROWSKI, 3. CHAT.

6. A.C. ARDESHIR TROPHY (Gr. 3) (1,600m) (Terms), 3-y-o & over — 4.00: 1. Zuccarelli (1) P. Trevor 60, 2. Taimur (4) Bhawani 53, 3. Northern Lights (2) C. Umesh 51.5 and 4. Flying Visit (3) Neeraj 50.

1. ZUCCARELLI.

7. IBRAHIM A. RAHIMTOOLA TROPHY (1,200m), Cl. IV, 4-y-o and over, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Silver Bells (4) Yash Narredu 61, 2. Moonshot (6) Parmar 59.5, 3. Campaign (11) Y.S. Srinath 58.5, 4. Chieftain (9) P. Shinde 58, 5. Fortune Teller (3) P. Trevor 58, 6. Trinket (10) P. Vinod 58, 7. Indian Crown (2) C. Umesh 55, 8. Charlie (8) V. Jodha 54.5, 9. Raechelles Pride (5) Mustakim Alam 54.5, 10. Rhythm Of Nature (1) Haridas Gore 53.5, 11. Demetrius (12) S.J. Sunil 53 and 12. Lion King (7) N.K. Ashish 50.

1. SILVER BELLS, 2. INDIAN CROWN, 3. FORTUNE TELLER.

8. V.R. MENON PLATE (1,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30 — 5.00: 1. Champers On Ice (8) P. Vinod 61.5, 2. Sentinel (6) Bhawani 59.5, 3. Princess Of Naples (5) P. Shinde 58.5, 4. Ahren (9) R. Ajinkya 58, 5. Nord (10) Peter 58, 6. Myrcella (12) R. Shelar 57.5, 7. Silver Steps (13) S.J. Sunil 56, 8. Tarzan (3) K. Nazil 56, 9. Spirit Bay (4) Haridas Gore 55.5, 10. C’est L’ Amour (11) Mustakim Alam 54.5, 11. Divine Soul (1) Kirtish 54, 12. Mariella (14) A. Gaikwad 54, 13. Scottish Scholar (7) Merchant 53 and 14. Sonisha (2) V. Bunde 50.

1. NORD, 2. CHAMPERS ON ICE, 3. TARZAN.

Day’s best: AHEAD OF MY TIME.

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble (i): 5, 6 & 7, (ii): 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.