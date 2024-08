Yukan takes the honours in Chief Justice’s Cup

S. Attaollahi-trained Yukan (Akshay Kumar up) won the Chief Justice’s Cup, the feature event of the races held here on Thursday (Aug 8). The winner is owned by Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. P. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Jockey Akshay Kumar won three races on the day.

The results:

1. SKYLINE PLATE: ALICE BLUE (B.R. Kumar) 1, Double Vision (Dhanu S) 2, Estefania (Antony) 3 and Tankinika (Vivek) 4. 2, 1/2 and 5-3/4. 1m, 28.44s. ₹66 (w), 16, 13 and 12 (p), SHP: 30, THP: 52, FP: 212, Q: 90, Trinella: 662, Exacta: 1,826. Favourite: Double Vision. Owners: M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep by Mr. Rajendran & Mr. Laksh Bhatia. Trainer: Irfan Ghatala.

2. BHISHMA PLATE: STAR COMET (Koshi K) 1, Free To Play (Darshan) 2, Peridot (B.R. Kumar) 3 and Castaneda (Antony) 4. 2-1/2, 3/4 and Snk. 1m, 29.16s. ₹150 (w), 21, 15 and 27 (p), SHP: 37, THP: 53, FP: 1,400, Q: 790, Trinella: 15,146, Exacta: 23,652. Favourite: Measure Of Time. Owner: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Ganapathy.

3. DHARMAPRAKASHA L.S. VENKAJI RAO MEMORIAL TROPHY: KRYSTALLOS (Akshay K) 1, Flash (Sandesh) 2, Makoto (Dhanu S) 3 and Dr Ash (Salman Khan) 4. 5-1/2, 5-1/2 and 1. 1m, 28.12s. ₹56 (w), 12, 16 and 20 (p), SHP: 49, THP: 35, FP: 438, Q: 199, Trinella: 3,610, Exacta: 62,643 (carried over). Favourite: Rodney. Owners: Mr. C. Aryama Sundaram & Mukteshwar Racing LLP. Trainer: S. Attaollahi.

4. D. KUMAR SIDDANNA MEMORIAL TROPHY: MAGNUS (Neeraj) 1, Constable (G. Vivek) 2, Tiepolo (J. Chinoy) 3 and Starkova (S.J. Moulin) 4. 3/4, 7-1/4 ad 2-1/2. 2m, 07.95s. ₹26 (w), 17 and 30 (p), SHP: 43, THP: 41, FP: 278, Q: 101, Trinella: 342, Exacta: 2,446. Favourite: Tiepolo. Owners: Mr. M. Masroor Alam, Mr. Rohit Raman, Dr. Arun Raghavan & Mr. Anil Saraf. Trainer: Faraz Arshad.

5. CHIEF JUSTICE’S CUP: YUKAN (Akshay K) 1, Neziah (Sandesh) 2, Imperial Blue (Antony) 3 and Shubankar (Sai Kiran) 4. 4, 3/4 and Nose. 1m, 25.86s. ₹27 (w), 15 and 21 (p), SHP: 38, THP: 37, FP: 97, Q: 53, Trinella: 181, Exacta: 631. Favourite: Imperial Blue. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra, Mrs. Rina Mahindra, Mr. P. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

6. D.M. KUMARASWAMY MEMORIAL TROPHY: GOLDEN PEAKS (Akshay K) 1, Blue God (G. Vivek) 2, Armory (Angad) 3 and Roman Spirit (Koshi K) 4. Snk, 10-1/4 and Hd. 1m, 26.04s. ₹40 (w), 15, 14 and 136 (P), SHP: 29, THP: 181, FP: 119, Q: 62, Trinella: 7,661, Exacta: 30,365. Favourite: Victoria Doresaani. Owners: Mr. Mukul A. Sonawala, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Girish Mehta & Mr. K. Mahaveer Chand. Trainer: Parvati Byramji.

7. GALILEE PLATE: AUGUST (Antony) 1, Mystical Air (G. Vivek) 2, Pharazon (Suraj) 3 and Regal Aristocracy (Sandesh) 4. Snk, 2 and 3-1/4. 1m, 53.42s. ₹34 (w), 12, 14 and 12 (p), SHP: 39, THP: 43, FP: 200, Q: 79, Trinella: 321, Exacta: 602. Favourite: Pharazon. Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mr. Haider Soomar, Mr. Chandrakanth Kankaria, Mr. Gautam Aggarwal, Mr. Joydeep Datta Gupta & Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: ₹8,290 (29 tkts.); Runner-up: 928 (111 tkts.); Treble (i): 3,788 (two tkts.); (ii): 465 (31 tkts.).

