Yukan primed to deliver in the feature event

December 09, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Yukan, who is in fine fettle, may score an encore in the V. Venugopal Naidu Memorial Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Dec. 9). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MAHANADI PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 2-30 p.m.: 1. Bimaran Casket (5) B.L. Paswan 61, 2. Black Velvet (3) Likith Appu 61, 3. Speed Seven (2) L.A. Rozario 61, 4. Baba Voss (8) Shreyas S 60.5, 5. Cash Out (1) Antony 59, 6. He’s The One (6) Jagadeesh 58.5, 7. Paradise Beckons (7) S. Shareef 57 and 8. Perfect Halo (4) Kiran Rai 57.

1. SPEED SEVEN, 2. BIMARAN CASKET, 3. CASH OUT

2. KRISHNA RAJA SAGARA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Chul Bul Rani (7) Syed Imran 60, 2. Striking Point (9) Adarsh 58, 3. Agera (4) R. Pradeep 56, 4. Altair (8) Sai Kiran 56, 5. Gold Gray (5) P. Siddaraju 56, 6. Stars Above (1) Antony 56, 7. Step To Destiny (3) Likith Appu 56, 8. Lady Godiva (2) S. Shareef 54.5, 9. Sociable (10) Trevor 54.5 and 10. Way Of Life (6) Tousif 54.5.

1. SOCIABLE, 2. STAR ABOVE, 3. CHUL BUL RANI

3. SPLENDID ROLE PLATE (1,100m), maiden 2-y-o only, (Terms), 3-30: 1. Art Gallery (7) Srinath 56, 2. Clifford (1) Zervan 56, 3. In Thy Light (2) Akshay K 56, 4. Superhero (6) Naveen K 56, 5. Touch Of Grey (4) Suraj 56, 6. Aralina (5) Antony 54.5, 7. Fondness Of You (8) Vinod Shinde 54.5 and 8. Marquita (3) Trevor 54.5.

1. ARALINA, 2. TOUCH OF GREY, 3. ART GALLERY

4. V. VENUGOPAL NAIDU MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Obsidian (2) S. John 62.5, 2. Yukan (3) Trevor 61.5, 3. Extraordinary (1) Naveen K 60, 4. Green Channel (4) Salman K 60, 5. Anakin (5) Jagadeesh 57.5, 6. Eternal Princess (6) Suraj 57, 7. General Patton (8) Nazerul 56, 8. Skyfire (7) Shreyas S 55.5, 9. Super Gladiator (10) Sai Kiran 54 and 10. The Response (9) P. Siddaraju 52.

1. YUKAN, 2. ETERNAL PRINCESS, 3. OBSIDIAN

5. TUNGABHADRA PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-30: 1. Dragon’s Gold (2) Trevor 62, 2. Hope Island (3) Antony 59, 3. Muirfield (8) Likith Appu 59, 4. Eco Friendly (5) Sai Kiran 56, 5. Augusto (6) R. Pradeep 55.5, 6. Aferpi (9) Kiran Rai 55, 7. Sea Blush (1) Nazerul 53.5, 8. Turkoman (4) Vinod Shinde 52.5 and 9. The Intruder (7) P. Siddaraju 50.5.

1. DRAGON’S GOLD, 2. HOPE ISLAND, 3. TURKOMAN

6. KRISHNA RAJA SAGAR PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Osiris (7) Sai Kiran 62, 2. Kings Speech (2) Syed Imran 61, 3. Montelena (6) Likith Appu 58.5, 4. Recreator (5) Salman K 58, 5. Smile Around (4) P. Sidddaraju 57.5, 6. Realia (3) Chethan K 56.5, 7. Super Kind (8) Trevor 56, 8. Castaneda (1) Antony 55, 9. Master Of Courage (10) M. Chandrashekar 55 and 10. Fair Counsel (9) Vinod Shinde 53.5.

1. MONTELENA, 2. KINGS SPEECH, 3. SUPER KIND

7. VALLEY OF FLOWERS PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Twilight Tornado (1) Likith Appu 61, 2. Lagopus (4) R. Pradeep 60.5, 3. Kulsum (9) L.A. Rozario 58, 4. Ultimate Striker (6) Salman K 58, 5. Mighty Swallow (7) Trevor 55, 6. Roman Power (3) Srinath 55, 7. Ripple N Storm (8) Antony 54, 8. Altamonte (5) Jagadeesh 51.5 and 9. Hoofed Wonder (2) P. Siddaraju 51.

1. TWILIGHT TORNADO, 2. KULSUM, 3. MIGHTY SWALLOW

Day’s best: DRAGON’S GOLD

Double: YUKAN — TWILIGHT TORNADO

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.