Xfinity bags feature event

Hyderabad:

17 October 2021 18:19 IST

Mr. Akshay Karan’s Xfinity ridden by Akshay Kumar won the S. Malakonda Reddy Memorial Cup, the feature event of Sunday’s (Oct. 17) races.

The winner is trained by Anant Vatsalya.

1. GOODWOOD PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ARCHANGELS (A.A.Vikrant) 1, Siri (B.R. Kumar) 2, Sye Ra (Ajeeth Kumar) 3 and Amalfitana (Nakhat Singh) 4. 1/2, 3 and Nk. 1m 28.71s. ₹54 (w), 15, 11 and 75 (p). SHP: 37, THP: 107, SHW: 31 and 29 (p). FP: 304, Q: 122, Tanala: 4,522. Favourite: N R I Sugar.

Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: D. Netto.

2. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): CITY OF WISDOM (Mukesh Kumar) 1, N R I Elegance (Gaurav Singh) 2, Strategist (Nakhat Singh) 3 and Angel Tesoro (G. Naresh) 4. 2, 2 and 1-1/4. 1m 26.43s. ₹176 (w), 29, 24 and 31 (p). SHP: 55, THP: 69, SHW: 37 and 35 (p). FP: 1,164, Q: 958, Tanala: 8,955. Favourite: Dandy Man.

Owner: Mr. K Thribhuvan Reddy. Trainer: S. Sreekant.

3. HALLMARK PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): GOOD CONNECTION (Gaurav Singh) 1, Top Diamond (Akshay Kumar) 2, Moonlight Ruby (Kuldeep Singh) 3 and N R I Sport (Mukesh Kumar) 4. 3-1/2, 2 and Sh. 1m 26.68s. ₹24 (w), 12, 12 and 23 (p). SHP: 25, THP: 46, SHW: 17 and 11, FP: 80, Q: 40, Tanala: 386. Favourite: Top Diamond.

Owners: Mr. Vijay Kumar Gupta & Mr. Susheel Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Private Limited, Mr. Zavaray S. Poonawalla & Simone Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Private Limited & Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L V R Deshmukh.

4. BLUE MAX PLATE (1,600m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): NIGHTMARE (Mukesh Kumar) 1, Star Dancer (Kiran Naidu) 2, Special Effort (Nakhat Singh) 3 and N R I Touch (Akshay Kumar) 4. Not run: Paladino. 3/4, Nk and 3/4. 1m 42.19s. ₹50 (w), 14, 12 and 18 (p). SHP: 39, THP: 47, SHW: 48, FP: 595, Q: 306, Tanala: 1,554. Favourite: N R I Touch.

Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikanth.

5. FLORINA PLATE (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): MISS MARVELLOUS (Akshay Kumar) 1, Story Teller (R.S. Jodha) 2, Sun Dancer (N.B. Kuldeep) 3 and Call Of The Blue (Gaurav Singh) 4. 2, 1 and 1. 1m 40.59s. ₹13 (w), 10, 31 and 24 (p). SHP: 86, THP: 68, SHW: 10 and 44, FP: 137, Q: 118, Tanala: 791. Favourite: Miss Marvellous.

Owners: Mr. Srinivas Pangam & Mrs. Nirupama Chodagam. Trainer: L. D’Silva.

6. S. MALAKONDA REDDY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): XFINITY (Akshay Kumar) 1, Amyra (Ashad Asbar) 2, Kingston (Nakhat Singh) 3 and Mystery (G. Naresh) 4. 1-1/2, Hd and 6-1/2. 1m 13.53s. ₹25 (w), 13, 16 and 16 (p). SHP: 62, THP: 37, SHW: 13 and 45. FP: 202, Q: 121, Tanala: 854. Favourite: Xfinity.

Owner: Mr. Akshay Karan. Trainer: Anant Vatsalya.

7. GOODWOOD PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): KIMBERLEY (S.S. Tanwar) 1, Pacific Command (Akshay Kumar) 2, Silk (Mukesh Kumar) 3 and Cash Register (Ashad Asbar) 4. 3-3/4, 3/4 and 2. 1m 28.23s. ₹15 (w), 11, 14 and 16 (p). SHP: 43, THP: 50, SHW: 11 and 37. FP: 84, Q: 56, Tanala: 322. Favourite: Kimberley.

Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Laxman Singh.

Jackpot: 70%: ₹2,725 (76 tkts.), 30%: 366 (242 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 16,826 (2 tkts.), (ii) 2,084 (23 tkts.).

Treble: (i) 2,604 (9 tkts.), (ii) 209 (253 tkts.).