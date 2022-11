Winning Streak wins Osman Sagar Cup

November 28, 2022 06:07 pm | Updated 06:07 pm IST - Hyderabad

Trainer L.D’ Silva’s Winning Streak (Afroz Khan up) won the Osman Sagar Cup, the main event of Monday’s (Nov. 28) races. The winner is owned by Mr. M. Ramakirshna Reddy, Col. S.B. Nair & Mr. Arjun Reddy Ramasahayam.

1. ROYAL TERN PLATE (DIV. III) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): RHYTHM SELECTION (Md. Ismail) 1, Golden Forza (Vivek G) 2, Costello (Deepak Singh) 3 and Horse O’ War (Rafique Sk.) 4. 3/4, 2 and 1. 1m 12. 78s. ₹280 (w), 35, 21 and 10 (p). SHP: 69, THP: 77, SHW: 85 and 26, FP: 2,015, Q: 1,173, Tanala: 10,570. Favourite: Costello.

Owners: Mr. Syed Abdul Subhan. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

2. SOLITAIRE PLATE (DIV. I) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III): REINING QUEEN (P. Ajeeth Kumar) 1, Exponent (Gaurav Singh) 2, AR Superior (G. Naresh) 3 and Saint Emilion (Santosh Raj) 4. 2, 1-1/4 and Hd. 1m 27. 09s. ₹65 (w), 14, 15 and 20 (p). SHP: 53, THP: 50, SHW: 20 and 26, FP: 315, Q: 152, Tanala: 2,297. Favourite: Saint Emilion.

Owners: Mr. Sunil Kumar Sethi, Mr. Abhimanyu Vinod Sigtia, Mr. Lakshmana Chowdary Yalamanchili & Mr. E. Anoop Kumar Reddy. Trainer: P. Ajeeth Kumar.

3. CRACK REGIMENT PLATE (DIV. I) (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III): HUMANITARIAN (Suraj Narredu) 1, Dream Station (M. Madhu Babu) 2, Akash (Santosh Raj) 3 and Forever Bond (Afroz Khan) 4. Not run: New Hustle. 6-1/2, 1-1/4 and Hd. 1m 51. 82s. ₹11 (w), 11, 13 and 18 (p). SHP: 37, THP: 43, SHW: 10 and 28, FP: 36, Q: 42, Tanala: 198. Favourite: Humanitarian.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Laxman Singh.

4. GADWAL PLATE (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): BEDFORD (Akshay Kumar) 1, Beauty On Parade (A.A. Vikrant) 2, Shazam (D.S. Deora) 3 and Four One Four (Md. Ismail) 4. 2, Hd and 1/2. 1m 10. 56s. ₹26 (w), 14, 16 and 22 (p). SHP: 59, THP: 50, SHW: 15 and 26, FP: 80, Q: 69, Tanala: 376. Favourite: Bedford.

Owners: Mr. Teegala Vijender Reddy & Mr. Narendra Vithaldas Shah. Trainer: N. Rawal.

5. CRACK REGIMENT PLATE (DIV. II) (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III): CARNIVAL LADY (B. Nikhil) 1, Exclusive Spark (Mohit Singh) 2, Team Player (Afroz Khan) 3 and Superstellar (Akshay Kumar) 4. Shd, 2 and Hd. 1m 52. 20s. ₹67, 16, 27 and 24 (p). SHP: 64, THP: 51, SHW: 22 and 42, FP: 983, Q: 468, Tanala: 5,683. Favourite: Superstellar.

Owners: Mr. Sarasam Madhusudan Reddy & Mr. Rameshbhai Amrutlal Mehta. Trainer: N. Ravinder Singh

6. OSMAN SAGAR CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II): WINNING STREAK (Afroz Khan) 1, Juramento (Akshay Kumar) 2, Arthur (Chouhan) 3 and Fly Tothe Stars (P. Sai Kumar) 4. 2, Nk and 1-1/4. 1m 38. 52s. ₹107 (w), 22, 13 and 10 (p). SHP: 25, THP: 100, SHW: 34 and 15, FP: 625, Q: 186, Tanala: 919. Favourite: Arthur.

Owners: Mr. M. Ramakrishna Reddy, Col. S.B. Nair & Mr. Arjun Reddy Ramasahayam. Trainer: L.D’Silva.

7. SOLITAIRE PLATE (DIV. II) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): MY MARVEL (P. Ajeeth Kumar) 1, Good Tidings (Akshay Kumar) 2, Sea Of Class (Vivek G) 3 and Malahat (D.S. Deora) 4. Not run: Arba Wahed Arba. Nk, 3 and 3. 1m 26. 17s. ₹49 (w), 16, 15 and 14 (p). SHP: 33, THP: 53, SHW: 21 and 15, FP: 185, Q: 78, Tanala: 424. Favourite: Sea Of Class.

Owners: Mr. Srinivas Pangam & Mr. T. Rakesh Reddy. Trainer: Ananta Vatsalya.

Jackpot: 70%: ₹1,56,997 (2 tkts.), 30%: 2,446 (55 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 11,361 (4 tkts.), (ii) 68,820 (c/o).

Treble: (i) 203 (242 tkts.), (ii) 18,046 (3 tkts.).

