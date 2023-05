Windermere appeals most in first division of Admiration Handicap 

May 20, 2023 12:30 am | Updated May 19, 2023 06:36 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Windermere has an edge over his rivals in the first division of Admiration Handicap (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (May 20).

1. SEA BIRD HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 10-30 a.m.: 1. Dazzling Princess (10) M.S. Deora 60.5, 2. Pacific (1) Ashhad Asbar 60.5, 3. Star Of Liberty (8) Shyam Kumar 58.5, 4. Musanda (7) A. Ayaz Khan 58, 5. Mystical Magician (4) Ram Nandan 57, 6. Listen To Me (3) P.S. Kaviraj 55.5, 7. Wood Art (6) C. Umesh 55.5, 8. Magical Wave (5) B. Dharshan 55.5, 9. Cloud Jumper (9) C. Brisson 54.5 and 10. Tifosi (2) P. Sai Kumar 52.5.

1. CLOUD JUMPER, 2. WOOD ART, 3. MUSANDA

2. PARSON VALLEY HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-00: 1. Windsor Walk (2) Mohit Singh 60, 2. Zaneta (3) C. Umesh 59.5, 3. Mr Mozart (5) C. Brisson 58, 4. Nightjar (9) Farid Ansari 58, 5. Presto Power (1) S. A. Amit 58, 6. Bohemian Star (7) P. Sai Kumar 57.5, 7. Queen Anula (4) Ashhad Asbar 57, 8. The Rebel (6) B. Dharshan 56.5 and 9. Sacre Couer (8) P.S. Kaviraj 55.

1. PRESTO POWER, 2. BOHEMIAN STAR, 3. THE REBEL

3. SNOOT HANDICAP (1,300m), rated 00 to 25, 11-30: 1. Air Marshall (8) P. Sai Kumar 60, 2. Cairo (1) A. Ayaz Khan 60, 3. Sunny Isles (4) P.S. Kaviraj 60, 4. Sangavai (2) B. Dharshan 59, 5. Little Wonder (6) M.S. Deora 57, 6. Fast Play (9) Gagandeep 56.5, 7. Ocean Love (7) Ram Nandan 56, 8. Royal Symbol (3) Mohit Singh 56, 9. Bella Amor (5) Manikandan 55.5 and 10. Star Of Texas (10) Khet Singh 50.5.

1. AIR MARSHALL, 2. SANGAVAI, 3. SUNNY ISLES

4. MONGOLIA HANDICAP (Div. I), (1,300m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12-00 noon: 1. Namak Halaal (4) S. Kamble 60, 2.Speed Air (5) Ashhad Asbar 60, 3. Off Shore Breeze (9) P. Sai Kumar 59, 4. Gallantry (1) P.S. Kaviraj 58.5, 5. Senora Bianca (7) S.A. Amit 57, 6. Eagle Bluff (8) A. Ayaz Khan 56.5, 7. Rhiannon (3) M.S. Deora 56.5, 8. Fiat Justitia (2) C. Umesh 55.5, 9. Vulcanic (6) Ram Nandan 55 and 10. Amber Lightning (10) Farid Ansari 54.

1. OFF SHORE BREEZE, 2. SPEED AIR, 3. AMBER LIGHTNING

5. MONGOLIA HANDICAP (Div. II), (1,300m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12-30 p.m.: 1. Supreme Runner (5) P. Sai Kumar 60, 2. Lady Royal (3) C. Umesh 59, 3. Fabulous Show (8) S.A. Amit 58.5, 4. Ginsburg (1) M.S. Deora 57.5, 5. Waytogo (4) Khet Singh 56, 6. Annexed (2) Mohit Singh 55.5, 7. Beauty Of The Turf (6) Farid Ansari 55.5, 8. Oberon (7) S. Imran 55.5, 9. Torbert (9) A. Ayaz Khan 55.5 and 10. Wakanda (10) B. Dharshan 55.5.

1. SUPREME RUNNER, 2. LADY ROYAL, 3. WAYTOGO

6. ADMIRATION HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses eligible, 1-00: 1. Glorious Grace (7) P. Sai Kumar 60, 2. Windermere (4) S. Kamble 60, 3. Rubirosa (1) C. Umesh 57.5, 4. Empress Eternal (6) Farid Ansari 56.5, 5. Illustrious Ruler (3) Shyam Kumar 56, 6. Rays Of Sun (5) M.S. Deora 56, 7. Berrettini (2) Mohit Singh 54.5 and 8. Lordship (8) Farhan Alam 53.

1. WINDERMERE, 2. GLORIOUS GRACE, 3. RUBIROSA

7. ADMIRATION HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses eligible, 1-30: 1. Angel Heart (5) M.S. Deora 60, 2. Ignorance Is Bliss (3) P.S. Kaviraj 60, 3. Karadeniz (4) S. Kamble 59.5, 4. Dark Son (1) P. Sai Kumar 59, 5. Diamond And Pearls (2) A.M. Alam 58.5, 6. Grandiose (7) Ashhad Asbar 58.5, 7. Hallucinate (6) Farid Ansari 58, 8. Kings Walk (9) Mohit Singh 57 and 9. Augusta (8) C. Umesh 56.5.

1. GRANDIOSE, 2. KARADENIZ, 3. DARK SON

8. HARBINGER HANDICAP (1,500m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 2-00: 1. Glorious Sunshine (5) Ram Nandan 60, 2. Suparakiga (3) P. Sai Kumar 60, 3. Wonderful Era (2) C. Umesh 57, 4. Sea Script (7) Khet Singh 56.5, 5. Grand Royal (4) P.S. Kaviraj 54.5, 6. Icy River (6) A. Ayaz Khan 54, 7. Majestic Charmer (8) Manikandan 54 and 8. Symphony In Style (1) B. Dharshan 53.

1. WONDERFUL ERA, 2. GRAND ROYAL 3. SUPARAKIGA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.