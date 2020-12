Wind Whistler claims Royal Calcutta Turf Club Cup

Pune:

06 December 2020 19:07 IST

Mr. Rajesh Monga’s Wind Whistler (A. Sandesh up) won the Royal Calcutta Turf Club Cup, the main event of Sunday’s (Dec. 6) Mumbai races held here. The winner is trained by S.K. Sunderji.

1. A GEDDIS PLATE (1,400m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30: BLAZING BAY (Bhawani) 1, Principessa (Dashrath) 2, Arabian Storm (Kaviraj) 3 and So Splendid (Trevor) 4. Not run: Tough Cop. 2-3/4, 1, 2. 1m, 27.15s. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

2. SNOW DEW PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. III, 4-y-o & over, rated 40 to 66: HIGHLAND LASS (A. Sandesh) 1, Godsword (Kaviraj) 2, Sea Quest (Peter) 3 and Turmeric Tower (Dashrath) 4. Lnk, 1-1/2, 2-3/4. 57.94s. Owner: Mr. Sanjay K. Srivastava. Trainer: Dallas Todywalla.

3. FREE RADICAL PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: SPEED AIR (P.S. Chouhan) 1, Menilly (A. Sandesh) 2, Princess Annabel (Bhawani) 3 and Twinspire (Dashrath) 4. Not run: Rambler. 2-1/4, 3-1/2, 3/4. 1m, 10.57s. Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

4. DEMOCRATICUS PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66: ENID BLYTON (Neeraj) 1, Tudor Hall (Zervan) 2, My Precious (A. Prakash) 3 and Gallantry (P.S. Chouhan) 4. Not run: Khartoum. 3/4, 3-1/2, 3/4. 1m, 25.61s. Owners: M/s. S.M. Ruia, Suhrud S. Jhaveri & K.H. Vaccha. Trainer: Altamash Ahmed.

5. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: WIND WHISTLER (A. Sandesh) 1, Cabo Da Roca (Dashrath) 2, Bold Legend (Neeraj) 3 and Fire N Ice (P.S. Chouhan) 4. Lnk, Lnk, 3/4. 1 40.29s. Owner: Mr. Rajesh Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

6. SNOW DEW PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. III, 4-y-o & over, rated 40 to 66: HIDDEN GOLD (Trevor) 1, Storm Breaker (Neeraj) 2, Namaqua (Aniket) 3 and Wild Fire (Kaviraj) 4. Not run: Impala. 3/4, 1-1/4, 1-1/2. 58.14s. Owners: Mrs. Behroze Z. Poonawalla & Mr. Yohan Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Brdg Pvt. Ltd., Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Sagar Ishwardas Chordia & Jehan J. Sataravala. Trainer: Dallas Todywalla.

7. WHITE METAL PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46: STORM TRIGGER (C.S.Jodha) 1, White River (Trevor) 2, Live By Night (A.Sandesh) 3 and Power Of Thor (Kaviraj) 4. 1-3/4, 3-3/4, 4-1/2. 1m, 39.62s. Owners: M/s. Akthar Adamji Peerbhoy, Pramod Gajanan Churi, Ajay K. Arora, Balkrishna R.Agarwal, Berjis J. Engineer, Jai Govind Stud & Agri Farm (PF) & Ms. Priti Singh. Trainer: Adhirajsingh Jodha.