Wind Symbol tipped for first division of Equinox Handicap

April 22, 2023 12:30 am | Updated April 21, 2023 05:45 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Wind Symbol has an edge over his rivals in the (Div. I) Equinox Handicap (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (April 22).

1. ROSE GARDEN HANDICAP (1,500m), rated 00 to 25, 11-00 a.m.: 1. Sunny Isles (9) C. Umesh 60, 2. Bohemian Star (8) P. Sai Kumar 59.5, 3. Jack Richer (7) A. Ayaz Khan 59, 4. Swiss Agatta (2) Ram Nandan 58.5, 5. Little Wonder (5) Nazerul Alam 58, 6. MSG Fantasy (1) Manikandan 58, 7. Abilitare (4) Ashhad Asbar 57.5, 8. Babu Vamsee (6) Khet Singh 57.5, 9. Fast Play (3) Inayat 57.5 and 10. Kikata (10) P.S. Kaviraj 57.

1. SUNNY ISLES, 2. JACK RICHER, 3. LITTLE WONDER

2. MUDUMALAI TIGER RESERVE TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms),11-30: 1. Blue Stream (2) Nazerul Alam 56, 2. King Sun (6) P.S. Kaviraj 56, 3. Larado (5) C. Umesh 56, 4. Multiwave (7) Mohit Singh 56, 5. Armoury (8) C. Brisson 54.5, 6. Autumn Light (4) A. Ayaz Khan 54.5, 7. Fine Promise (3) Khet Singh 54.5, 8. Flurry Heart (1) P. Sai Kumar 54.5 and 9. Velu Nachiyar (9) S. Kamble 54.5.

1. MULTIWAVE, 2. FLURRY HEART, 3. LARADO

3. MUDUMALAI TIGER RESERVE TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 12-00 noon: 1. Bomber Jet (4) Nazerul Alam 56, 2. Gjabo Grande (5) Khet Singh 56, 3. Mr Starc (3) Salman Khan 56, 4. Regent Prince (2) Farid Ansari 56, 5. Gold Fame (7) C. Umesh 54.5, 6. Mahadevi (8) C. Brisson 54.5, 7. Queenette (6) Manikandan 54.5 and 8. Soft Whisper (1) P. Sai Kumar 54.5.

1. SOFT WHISPER, 2. GAJABO GRANDE, 3. GOLD FAME

4. LIFE IS GOOD HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12-30 p.m: 1. Lakshanam (2) A.M. Alam 60, 2. Sweet Fragrance (4) Ashhad Asbar 58, 3. Mr Kool (1) Inayat 57.5, 4. Reign Of Terror (5) B. Dharshan 56, 5. Turf Beauty (7) Farid Ansari 54.5, 6. Ganton (8) C. Umesh 52, 7. Kings Walk (3) P. Sai Kumar 52 and 8. Royal Baron (6) Manikandan 52.

1. KINGS WALK, 2. TURF BEAUTY, 3. ROYAL BARON

5. KYPRIOS HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-00: 1. Choice (4) C. Umesh 60, 2. Wisaka (6) A.M. Tograllu 60, 3. Helen Of Troy (10) Farid Ansari 59.5, 4. Strombosis (3) Manikandan 59.5, 5. Gingersnap (5) Nazerul Alam 57.5, 6. Royal Falcon (7) A.M. Alam 57.5, 7. Cedar Wood (1) Salman Khan 56.5, 8. Paris O’Connor (8) P. Sai Kumar 56, 9. Air Marshall (2) P.S. Kaviraj 54 and 10. Windsor Walk (9) Farhan Alam 53.

1. HELEN OF TROY, 2. CHOICE, 3. PARIS O’CONNOR

6. EQUINOX HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses eligible, 1-30: 1. Wind Symbol (8) Inayat 62, 2. Fun Storm (3) Shyam Kumar 59, 3. Timeless Romance (4) Farid Ansari 58.5, 4. Ignorance Is Bliss (6) A. Ayaz Khan 56, 5. Glorious Destiny (5) Nazerul Alam 55.5, 6. Gold Kite (1) Gagandeep 54.5, 7. Constant Variable (2) Khet Singh 54 and 8. Dark Son (7) P. Sai Kumar 53.5.

1. WIND SYMBOL, 2. TIMELESS ROMANCE, 3. DARK SON

7. EQUINOX HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible) Outstation horses eligible, 2-00: 1. Kay Star (3) A. Ayaz Khan 60, 2. Golden Marina (7) S.A. Amit 58.5, 3. Race For The Stars (4) Farid Ansari 58.5, 4. Yours Forever (2) Khet Singh 58, 5. Alexander (6) M. Bhaskar 57.5, 6. Diamond And Pearls (5) C. Umesh 57.5, 7. Namak Halaal (8) Manikandan 57 and 8. Augusta (1) P. Sai Kumar 54.5.

1. DIAMOND AND PEARLS, 2. GOLDEN MARINA, 3. KAY STAR

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.