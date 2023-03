Wind Symbol appeals most in first division of Welcome Trophy

April 01, 2023 12:30 am | Updated March 31, 2023 05:57 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Wind Symbol has an edge in the first division of the Welcome Trophy (1,200m), the main event of the opening day races to be held here on Saturday (April. 1).

1. QUEEN OF THE HILLS HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19) eligible, 10-30 a.m.: 1. Sheer Rocks (9) P. Sai Kumar 60, 2. Bertha (3) C. Umesh 59.5, 3. Celeste (8) B. Dharshan 59.5, 4. Musanda (5) A. Ayaz Khan 58.5, 5. Speculation (4) Koshi Kumar 58.5, 6. Manzoni (1) Khet Singh 58, 7. Santamarina Star (6) S.A. Amit 58, 8. Ribolla Gialla (2) Manikandan 52, 9. Tudor Crown (10) Farhan Alam 52 and 10. Emperor Charmavat (7) R. Manish 51.5.

1. SHEER ROCKS, 2. CELESTE, 3. BERTHA

2. NILGIRIS MUNCIPALITY TROPHY (Div. I), (1,200m), Maiden 3-y-o only (Terms), 11-00: 1. Blue Stream (5) Manikandan 56, 2. Miso (10) P.S. Kaviraj 56, 3. Multicrown (2) Mohit Singh 56, 4. Vinamrao (9) A. Ayaz Khan 56, 5. Armoury (3) C. Umesh 54.5, 6. Awesomeness (6) Khet Singh 54.5, 7. Clockwise (4) C. Brisson 54.5, 8. Elizabeth Regina (1) Farhan Alam 54.5, 9. Knotty Wonder (8) S.A. Amit 54.5 and 10. Royal Icon (7) P. Sai Kumar 54.5.

1. MULTICROWN, 2. ARMOURY, 3. ROYAL ICON

3. NILGIRIS MUNCIPALITY TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. Gajabo Grande (4) R. Manish 56, 2. I Want It All (2) A. Ayaz Khan 56, 3. Larado (1) C. Brisson 56, 4. Spacecraft (10) B. Dharshan 56, 5. Fine Promise (6) Khet Singh 54.5, 6. Happiness (3) P. Sai Kumar 54.5, 7. Neziah (8) S.A. Amit 54.5, 8. Seminole Wind (7) C. Umesh 54.5, 9. Soft Whisper (9) Mohit Singh 54.5 and 10. Yellow Sapphire (5) Manikandan 54.5.

1. SEMINOLE WIND, 2. HAPPINESS, 3. NEZIAH

4. KALLATI HANDICAP (1,300m), rated 00 to 25, 12-00 noon: 1. Bohemian Star (4) Farid Ansari 60, 2. Glorious Evensong (10) C. Brisson 60, 3. Windsor Walk (6) Mohit Singh 60, 4. Babu Vamsee (2) Ram Nandan 59.5, 5. Kikata (3) P.S. Kaviraj 59, 6. Fast Play (1) Koshi Kumar 58.5, 7. Little Wonder (7) Inayat 58.5, 8. Wood Art (5) C. Umesh 57.5, 9. Antigua (9) A. Ayaz Khan 56.5 and 10. Star Of Texas (8) Khet Singh 53.5.

1. WOOD ART, 2. BOHEMIAN STAR, 3. LITTLE WONDER

5. GREAT SPECTACLE HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19) eligible, 12-30 p.m.: 1. Moriset (8) C. Umesh 60, 2. Perfect Blend (3) Ashhad Asbar 58.5, 3. Something Royal (7) P. Sai Kumar 58.5, 4. Swarga (9) C.A. Brisson 58.5, 5. Aretha (5) P.S. Kaviraj 58, 6. Excellent Star (10) Inayat 58, 7. Sheer Elegance (1) S.A. Amit 57, 8. The Intimidator (6) Khet Singh 57, 9. Cedar Wood (2) R. Manish 54.5 and 10. Masterpiece (4) Farhan Alam 54.

1. MORISET, 2. SOMETHING ROYAL, 3. PERFECT BLEND

6. ROSY CHEEKS HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39) eligible, 1-00: 1. Rubirosa (3) C. Umesh 60, 2. Eagle Bluff (8) A. Ayaz Khan 59.5, 3. Glorious Grace (4) P. Sai Kumar 59, 4. Loch Lomond (2) S.A. Amit 58.5, 5. Admiral Shaw (9) Inayat 56.5, 6. Empress Royal (6) Farid Ansari 54.5, 7. Waytogo (1) P.S. Kaviraj 53.5, 8. Mon General (5) R. Manish 52.5, 9. Kings Walk (7) Manikandan 52 and 10. Walking Brave (10) Farhan Alam 52.

1. GLORIOUS GRACE, 2. LOCH LOMOND, 3. RUBIROSA

7. WELCOME TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, 5-y-o & over, (40 to 59 eligible) outstation horses are eligible, 1-30: 1. Wind Symbol (9) Inayat 62.5, 2. Gods Plan (3) S.A. Amit 61, 3. Fun Storm (10) Ram Nandan 59.5, 4. Empress Eternal (6) Farhan Alam 59, 5. Illustrious Ruler (1) Farid Ansari 58, 6. Angel Heart (8) R. Manish 57.5, 7. Ignorance Is Bliss (7) A. Ayaz Khan 56.5, 8. Alexander (2) M. Bhaskar 54.5, 9. Namak Halaal (5) Manikandan 53 and 10. Star Symbol (4) P. Sai Kumar 50.

1. WIND SYMBOL, 2. GODS PLAN, 3. STAR SYMBOL

8. WELCOME TROPHY (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 60 to 85, (40 to 59 eligible), outstation horses are eligible, 2-00: 1. Race For The Stars (4) P. Sai Kumar 60, 2. Yours Forever (6) C. Umesh 59.5, 3. Golden Marina (5) S.A. Amit 59, 4. Cartel (2) B. Dharshan 57.5, 5. Hallucinate (7) Farid Ansari 57.5, 6. Diamond And Pearls (10) Inayat 57, 7. Proud (8) P.S. Kaviraj 57, 8. Gallantry (9) R. Manish 56.5, 9. Krishaa’s Choice (3) Manikandan 54.5 and 10. Rhiannon (1) Ram Nandan 54.5.

1. GOLDEN MARINA, 2. DIAMOND AND PEARLS, 3. PROUD

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.