Wind Symbol and Gods Plan may fight it out in the first division of Romantic Warrior Handicap

April 30, 2023 12:44 am | Updated April 29, 2023 05:47 pm IST - UDHAGAMANDALAM

Wind Symbol and Gods Plan may fight it out in the first division of the Romantic Warrior Handicap (1,300m), the main event of the races to be held here on Sunday morning (April. 30).

1. LUXEMBOURG HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 10.30 a.m.: 1. Daiyamondo (7) C. Umesh 60, 2. Marshall (8) S. Kamble 59.5, 3. Conscious Keeper (9) S.A. Amit 59, 4. Beauregard (2) Salman Khan 58, 5. Blue Sapphire (4) K.V. Baskar 58, 6. Stillwater (6) Inayat 58, 7. Feni (3) Ram Nandan 57.5, 8. Sunday Warrior (5) Mukesh Kumar 57, 9. Epistoiary (10) A.M. Alam 53.5 and 10. Star Of Texas (1) Khet Singh 51.5.

1. MARSHALL, 2. DAIYAMONDO, 3. FENI

ADVERTISEMENT

2. LITTLE FLUTTER HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), (no whip), 11.00: 1. Despacito (9) A.Ayaz Khan 60, 2. Fiat Justitia (1) C. Umesh 59.5, 3. Big Treasure (2) S.A. Amit 58, 4. Excellent Star (7) Gagandeep 57.5, 5. Stern Maiden (4) P. Sai Kumar 55.5, 6. Sea Script (3) Inayat 55, 7. Majestic Charmer (8) Farid Ansari 54, 8. Herring (6) Nazerul Alam 52.5, 9. Three Of A Kind (5) P.S. Kaviraj 51 and 10. Mayflower (10) Khet Singh 50.5.

1. SEA SCRIPT, 2. BIG TREASURE, 3. DESPACITO

3. SIMON LASS HANDICAP (1,300m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible) 11.30: 1. Current View (5) Inayat 60, 2. The Intimidator (2) Khet Singh 58, 3. Icy River (7) P.S. Kaviraj 56, 4. Mr Mozart (4) C. Umesh 54.5, 5. Zaneta (9) P. Sai Kumar 54.5, 6. Cloud Jumper (10) Mukesh Kumar 53.5, 7. Queen Anula (ex: Laudree) (3) Ashhad Asbar 53, 7. Star Of Royalty (6) Shyam Kumar 53, 9. War Emblem (1) Farhan Alam 51.5 and 10. Sacre Couer (8) S.A. Amit 51.

1. QUEEN ANULA, 2. CURRENT VIEW, 3. CLOUD JUMPER

4. MAY DAY TROPHY (1,200m), 6-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12.00 noon: 1. Fernet Branca (2) Mukesh Kumar 60, 2. Beethovan (3) P. Sai Kumar 59, 3. Pirate’s Love (5) Gagandeep 57, 4. Rhiannon (6) Inayat 57, 5. Senora Bianca (4) S.A. Amit 56, 6. Streek (7) Nazerul Alam 54.5, 7. Katahdin (1) Manikandan 53, 8. Oberon (8) Ram Nandan 52.5, 9. Ganton (-) (-) 52 and 10. Wakanda (9) B. Dharshan 52.

1. FERNET BRANCA, 2. SENORA BIANCA, 3. BEETHOVAN

5. VADENI PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.30 p.m.: 1. Bomber Jet (1) Nazerul Alam 56, 2. Multiwave (2) Mohit Singh 56, 3. Annalisa (7) S. Kamble 54.5, 4. Aurora Borealis (4) Farid Ansari 54.5, 5. Awesomeness (8) Khet Singh 54.5, 6. Fashionista (5) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Florence (9) S.A. Amit 54.5, 8. Gold Fame (3) C. Umesh 54.5 and 9. Happiness (6) C. Brisson 54.5.

1. MULTIWAVE, 2. HAPPINESS, 3. FLORENCE

6. VADENI PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1.00: 1. Regent Prince (5) Farid Ansari 56, 2. Cherokee Run (8) P.S. Kaviraj 54.5, 3. Mahadevi (2) C. Brisson 54.5, 4. Queenette (3) Manikandan 54.5, 5. Shining Magnum (7) R. Manish 54.5, 6. Soft Whisper (1) P. Sai Kumar 54.5, 7. Western Girl (4) Nazerul Alam 54.5 and 8. Zen Zero (6) C. Umesh 54.5.

1. SOFT WHISPER, 2. ZEN ZERO, 3. REGENT PRINCE

7. ROMANTIC WARRIOR HANDICAP (Div. I), (1,300m), 5-y-o & over, rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses eligible), 1.30: 1. Wind Symbol (6) P. Sai Kumar 60, 2. Gods Plan (10) S.A. Amit 59.5, 3. Fun Storm (9) Shyam Kumar 57, 4. Dun It Again (2) Nazerul Alam 55, 5. Angel Heart (1) P.S. Kaviraj 54.5, 6. Ignorance Is Bliss (8) A. Ayaz Khan 54, 7. Rays Of Sun (7) Ashhad Asbar 54, 8. Glorious Destiny (3) Ram Nandan 53.5, 9. Mutant (4) C. Umesh 52 and 10. Race For The Stars (5) Farid Ansari 52.

1. WIND SYMBOL, 2. GODS PLAN, 3. DUN IT AGAIN

8. ROMANTIC WARRIOR HANDICAP (Div. II), (1,300m), 5-y-o & over, rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses eligible), 2.00: 1. Constant Variable (8) Gagandeep 60, 2. Golden Marina (4) S.A. Amit 60, 3. Star Symbol (3) Mohit Singh 60, 4. Karadeniz (6) Inayat 59.5, 5. Yours Forever (1) Ram Nandan 59.5, 6. Alexander (2) M. Bhaskar 59, 7. Diamond And Pearls (7) C. Umesh 59, 8. Hallucinate (9) Farid Ansari 58.5, 9. Namak Halaal (10) A.M. Tograllu 58.5 and 10. Proud (5) A. Ayaz Khan 58.

1. DIAMOND AND PEARLS, 2. KARADENIZ, 3. PROUD

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii), 6, 7 & 8.

ADVERTISEMENT