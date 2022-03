Whizzo claims Sovereign Crown Trophy

March 25, 2022 20:10 IST

Azhar Ali-trained Whizzo (Akshay K up) won the Sovereign Crown Trophy, the main event of the races held here on Friday (March 25). The winner is owned by Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas & Mr. Dean Stephens.

1. GIRNA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25: PRINCESS JASMINE (Darshan) 1, She’s All Class (Sai Vamshi) 2, Estella (Ashhad Asbar) 3 and Smile Around (Arvind Kumar) 4. Nk, 2-1/4 and Nose. 1m, 14.25s. ₹36 (w), 14, 20 and 16 (p), SHP: 44, THP: 53, FP: 158, Q: 87, Trinella: 543 and 233, Exacta: 1,365 and 1,024. Favourite: Princess Jasmine. Owners: Mr. Rakesh Kumar, Mr. Sharath M. Narayana & Mr. H.K. Lakshman Gowda. Trainer: V. Lokanath.

2. SRINGERI PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 6-y-o & over: SOUTHERN POWER (Akshay K) 1, Another Rainbow (Suraj Narredu) 2, Altair (C. Umesh) 3 and Shan E Azeem (L.A. Rozario) 4. 1-3/4, 3-1/2 and 1. 1m, 39.49s. ₹53 (w), 18, 12 and 15 (p), SHP: 30, THP: 44, FP: 106, Q: 45, Trinella: 339 and 257, Exacta: 826 and 273. Favourite: Another Rainbow. Owners: Dr. K. Raghavan, Dr. Arun Raghavan & Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

3. VIBRANT PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): PHILOSOPHY (Neeraj) 1, Prague (Suraj Narredu) 2, Konabos (Richard Oliver) 3 and Stellar Gold (Darshan) 4. 5-1/2, 2-1/2 and 3/4. 1m, 25.72s. ₹33 (w), 13, 12 and 22 (p), SHP: 46, THP: 40, FP: 79, Q: 16, Trinella: 291 and 177, Exacta: 398 and 127. Favourite: Prague. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad and Mr. Kersi H. Vachha. Trainer: S. Padmanabhan.

4. VRISHABHAVATHI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: POWERFUL LADY (S. John) 1, Copper Sunrise (Akshay K) 2, Chul Bul Rani (Salman Khan) 3 and Reczai (Arvind Kumar) 4. 1-3/4, Snk and 1. 1m, 13.35s. ₹41 (w), 20, 16 and 23 (p), SHP: 39, THP: 48, FP: 99, Q: 45, Trinella: 460 and 263, Exacta: 8,087 and 20,795. Favourite: Copper Sunrise. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. BARACHUKKI PLATE (2,200m), rated 20 to 45: WINDSTORM (Darshan) 1, Muirfield (Antony) 2, Lantana (Suraj Narredu) 3 and Star Domination (Tauseef) 4. 5-1/4, 5-1/4 and 3-1/2. 2m, 21.60s. ₹40 (w), 19 and 15 (p), SHP: 24, THP: 41, FP: 143, Q: 80, Trinella: 120 and 48, Exacta: 1,071 and 918. Favourite: Lantana. Owners: Dr. C.A. Prashanth, Mr. Gautam Basapa, Mr. Manjunath B.S and Mr. Apana Subaiya P. Trainer: S. Narredu.

6. SOVEREIGN CROWN TROPHY (1,400m), rated 40 to 65: WHIZZO (Akshay K) 1, Capable (Siddaraju P) 2, Twinkle Feet (Ashhad Asbar) 3 and Grey Channel (C. Umesh) 4. 3/4, 3/4 and 2-1/4. 1m, 24.86s. ₹39 (w), 17, 38 and 21 (p), SHP: 113, THP: 40, FP: 349, Q: 964, Trinella: 13,017 and 4,184, Exacta: 18,929 and 24,337. Favourite: Scruples. Owners: Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas & Mr. Dean Stephens. Trainer: Azhar Ali.

7. VRISHABHAVATHI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: SUPER GLADIATOR (Ashhad Asbar) 1, Chisox (J.H. Arul) 2, Queen Regnant (Suraj Narredu) 3 and Benediction (C. Umesh) 4. Not run: Royal Blossom. 1, 1 and 3/4. 1m, 13.47s. ₹150 (w), 30, 24 and 14 (p), SHP: 59, THP: 48, FP: 2,665, Q: 1,331, Trinella: 8,436 and 1,391, Exacta: 17,975 and 23,110. Favourite: Queen Regnant. Owner: Mr. S.T. Kalappa. Trainer: Azhar Ali.

8. GIRNA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25: FERNET BRANCA (Mark) 1, Embosom (J.H. Arul) 2, Tiger Returns (Sai Vamshi) 3 and Gold Gray (Darshan) 4. 6, Nk and 1-1/4. 1m, 14.50s. ₹123 (w), 30, 16 and 34 (p), SHP: 43, THP: 79, FP: 540, Q: 202, Trinella: 20,260 and 5,789, Exacta: 46,945 and 20,119. Favourite: Sunshine Prince. Owner: Mr. K. Mahaveer Chand. Trainer: Darius Byramji.

Jackpot: ₹61,107 (carried over); runner-up: 6,547 (four tkts.); Treble (i): 1,901 (three tkts.); (ii): 14,373 (one tkt.).