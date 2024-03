West Brook bags the Sir Charles Todhunter Memorial Trophy

March 09, 2024 06:49 pm | Updated 06:49 pm IST - BENGALURU

S. Attaollahi trained West Brook (Akshay Kumar up) won the Sir Charles Todhunter Memorial Trophy, the main event of the races held here on Saturday (Mar 9). The winner is owned by M/s. DT Racing & Breeding rep. by Mr. D.R. Thacker & Mr. Mukul A. Sonawala.

The results:

1. SARB-KLA PLATE (Div. II): THREE LITTLE WORDS (Rayan) 1, Sienna Princess (R. Pradeep) 2, Habibti (Antony) 3 and Days Date (L.A. Rozario) 4. Nk, 2 and 1-3/4. 1m 06.75s. Rs. 88 (w), 16, 12 and 12 (p), SHP: 30, THP: 41, FP: 287, Q: 85, Trinella: 576, Exacta: 3,358. Favourite: Sienna Princess.

Owner: Mr. H.S. Chandre Gowda. Trainer: Faraz Arshad.

2. KOPPAL PLATE: AQUAMATIC (Akshay K) 1, Stormy Ocean (Antony) 2, Ardakan (Arvind K) 3 and Armory (M. Rajesh K) 4. Nk, 3-1/4 and 1. 1m 37.47s. Rs. 27 (w), 13, 10 and 14 (p), SHP: 29, THP: 41, FP: 70, Q: 23, Trinella: 153, Exacta: 580. Favourite: Stormy Ocean.

Owners: Mr. D. Shailesh Shivaswamy, Dr. Dayananda Pai P, Mr. Naveen Preben Gowda & Mr. Kaardam Patel. Trainer: Azhar Ali.

3. SARB-KLA PLATE (Div. I): LA MCQUEEN (Antony) 1, Mehra (Arvind K) 2, Dhanteras (M. Naveen) 3 and Carat Love (I. Chisty) 4. 3, 2-1/4 and 3-3/4. 1m 08.22s. Rs. 11 (w), 11, 13 and 31 (p), SHP: 26, THP: 59, FP: 31, Q: 32, Trinella: 284, Exacta: 790. Favourite: La Mcqueen.

Owner: Mr. Ganesan Subramanian. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. SOUPARNIKA PLATE (Div. II): SEKHMET (G. Vivek) 1, Eco Friendly (Afsar Khan) 2, Mega Success (Jagadeesh) 3 and Sacred Creator (M. Rajesh K) 4. 3-3/4, 2-1/4 and 2. 1m 25.69s. Rs. 32 (w), 17, 19 and 21 (p), SHP: 52, THP: 44, FP: 191, Q: 73, Trinella: 1,272, Exacta: 9,068. Favourite: Sekhmet.

Owner: Mr. Vasanth Kumar T. S. Trainer: Kishan Thomas’.

5. SIR CHARLES TODHUNTER MEMORIAL TROPHY: WEST BROOK (Akshay K) 1, Victoria Doresaani (L.A. Rozario) 2, Crosswater (I. Chisty) 3 and Knotty Challenger (G. Vivek) 4. 1, 1 and 2-1/4. 1m 24.88s. Rs. 19 (w), 12, 14 and 24 (p), SHP: 29, THP: 57, FP: 49, Q: 32, Trinella: 237, Exacta: 683. Favourite: West Brook.

Owners: M/s. DT Racing & Breeding rep. by Mr. D.R. Thacker & Mr. Mukul A. Sonawala. Trainer: S. Attaollahi.

6. MANIKYADHARA FALLS PLATE: SUPER MARVELLA (Shreyas) 1, Norwegian Wood (Antony) 2, Serai (P. Siddaraju) 3 and Nevada Gold (G. Vivek) 4. 2-1/2, 2-3/4 and 1. 1m 38.14s. Rs. 72 (w), 25, 14 and 38 (p), SHP: 49, THP: 86, FP: 373, Q: 217, Trinella: 14,298, Exacta: 76,000. Favourite: Vyasa.

Owners: Mr. Santhosh G & Mr. Sujay Chandrahas’. Trainer: Neil Devaney.

7. SOUPARNIKA PLATE (Div. I): LEX LUTHOR (Antony) 1, Ombudsman (G. Vivek) 2, Osiris (Afsar Khan) 3 and War Trail (R. Pradeep) 4. Not run: Cinco De Mayo. 1, 1-3/4 and 3/4. 1m 26.07s. Rs. 27 (w), 13, 14 and 18 (p), SHP: 37, THP: 33, FP: 87, Q: 40, Trinella: 276, Exacta: 547. Favourite: Lex Luthor.

Owner: Mr. Srinivasa M. Trainer: Kishan Thomas.

Jackpot: Rs. 2,239 (153 tkts); Runner up: 251 (584 tkts); Treble (i): 151 (56 tkts); (ii): 780 (18 tkts).

