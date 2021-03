Well-prepped Chashni for Governor’s Trophy

BENGALURU:

13 March 2021 00:30 IST

Chashni, who has been well prepared, is expected to score in the Governor’s Trophy (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (March 13). There will be no false rails.

1. GOOD-BYE PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 1-30 p.m.: 1. Gallic (3) R. Ravi 60, 2. Sizzler (2) Darshan 60, 3. Revan Star (4) Sai Vamshi 59, 4. Je Ne Sais Quoi (9) B. Nayak 58.5, 5. Roc Girl (7) Vivek 57, 6. Song And Dance (1) Rayan 57, 7. Prime Star (6) P. Surya 56, 8. Azeemki Princess (11) H.M. Akshay 55.5, 9. Fierce Fighter (12) Nazerul 55.5, 10. Altair (10) Sai Kiran 55, 11. Unifier (5) S. Mubarak 55 and 12. Air Force One (8) Khurshad Alam 54.5.

1. ALTAIR, 2. FIERCE FIGHTER, 3. SONG AND DANCE

2. CHAMPION JOCKEY TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o only, 2-00: 1. Ocean Dunes (8) S. John 60, 2. Raven Rock (7) Antony 59, 3. Lucky Chance (11) Rayan 57.5, 4. Impeccable (12) Srinath 57, 5. Praia Do Cassino (2) Jagadeesh 56.5, 6. Rule Of Engagement (1) J.H. Arul 56.5, 7. Orleans (3) Akshay K 56, 8. Perfect Halo (10) Vinod Shinde 56, 9. Silent Triggar (9) Darshan 56, 10. Sparkling (4) Vaibhav 56, 11. Stunning Beauty (6) Madhu Babu 56 and 12. Prerana (5) D. Patel 54.

1. OCEAN DUNES, 2. RAVEN ROCK, 3. IMPECCABLE

3. PREMIUM SPIRIT PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-30: 1. Imperial Blue (—) (—) 56, 2. Mitsuro (5) Darshan 56, 3. Scaravaggio (8) Vinod Shinde 56, 4. The Inheritor (9) Sai Kumar 56, 5. Twilight Fame (2) Sai Kiran 56, 6. Unique Style (6) Sai Vamshi 56, 7. War Chieftain (3) Akshay K 56, 8. Beautiful Oblivian (10) Kiran Rai 54.5, 9. Gulfstream Park (11) Srinath 54.5, 10. Ohanna (4) R. Marshall 54.5, 11. Own Legacy (1) Trevor 54.5 and 12. Serendip (7) S. Shareef 54.5.

1. OWN LEGACY, 2. OHANNA, 3. MITSURO

4. CHAMPION TRAINER TROPHY (1,600m), rated 15 to 35, 4-y-o only, 3-00: 1. Arlette (6) Akshay K 60, 2. Secret Source (10) J.H. Arul 59, 3. Niche Cannabis (7) Darshan 57, 4. Almanach (8) Trevor 56.5, 5. Chain Of Thoughts (1) R. Marshall 56.5, 6. Southernaristtocrat (3) Srinath 56.5, 7. Rainbow Rising (4) Sai Vamshi 55.5, 8. Royal Blossom (5) Antony 55.5, 9. Eminence Grise (11) Zervan 55, 10. Dream Chaser (9) Kiran Rai 54.5 and 11. Marvellous Maggi (2) Jagadeesh 53.

1. ALMANACH, 2. ROYAL BLOSSOM, 3. ARLETTE

5. LEADING STUD TROPHY (1,400m), rated 30 to 50, 3-30: 1. Mountain Lion (1) Srinath 60, 2. Lucky Isabella (3) Madhu Babu 59.5, 3. Katana (8) Trevor 57.5, 4. Benediction (12) S. Shareef 55.5, 5. Sainthood (10) P. Surya 55.5, 6. Decorum (6) Aakash Chavan 54.5, 7. Griffin (11) Salman Khan 54.5, 8. See My Heels (2) Akshay K 54.5, 9. Classic Charm (9) Darshan 54, 10. Birchwood (5) S. Mubarak 53.5, 11. Stroke Of Genius (4) Sai Kumar 53 and 12. Twinkle Feet (7) Arshad 53.

1. MOUNTAIN LION, 2. SEE MY HEELS, 3. CLASSIC CHARM

6. LEADING OWNER TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 4-00: 1. Colonel Harty (4) Tauseef 60, 2. Star Carnation (6) H.M. Akshay 59.5, 3. Velocidad (2) Trevor 59, 4. Malwa (1) Akshay K 57.5, 5. Peluche (8) Kiran Rai 57, 6. Alpha (7) Nazerul 55.5, 7. Set To win (5) Sai Kumar 55.5, 8. Alexandre Dumas (3) Sai Kiran 55 and 9. The Response (9) Ankit Yadav 52.5.

1. VELOCIDAD, 2. ALPHA, 3. SET TO WIN

7. GOVERNOR’S TROPHY (1,600m), 3-y-o, (Terms), 4-30: 1. Chashni (1) Trevor 57, 2. Flying Quest (4) Darshan 56.5, 3. Silvarius (5) Antony 56.5, 4. Scintillating Lass (3) Srinath 55, 5. Soloist (2) Akshay K 55 and 6. Teresita (—) (—) 55.

1. CHASHNI, 2. SCINTILLATING LASS

8. CHAMPION JOCKEY TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o only, 5-00: 1. Copper Sunrise (12) Antony 60, 2. Mystic Eye (7) Zervan 60, 3. Flamingo Road (9) S. John 58.5, 4. Java Peninsula (4) R. Ravi 57, 5. Star Hopper (11) Shreyas Singh 56.5, 6. Ultimate Choice (5) Kiran Rai 56, 7. Code Of Honour (10) Trevor 55.5, 8. Comeonson (3) H.M. Akshay 55, 9. Belli Deepa (6) R. Pradeep 54.5, 10. Capable (8) S. Saqlain 53.5, 11. Highland Nectar (2) Jagadeesh 53.5 and 12. Sand Castles (1) Darshan 53.5.

1. COPPER SUNRISE, 2. FLAMINGO ROAD, 3. MYSTIC EYE

9. SEABISCUIT SALVER (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-30: 1. Marco Polo (9) J.H. Arul 60, 2. Sadaqat (4) Ikram Ahmed 60, 3. Shivalik Kiss (6) L.A. Rozario 60, 4. Rivers Of Babylon (1) M. Naveen 59.5, 5. Striking Memory (12) S. Saqlain 59, 6. Zhu Zhu Zest (8) Chandrashekar 57.5, 7. Another Rainbow (2) H.M. Akshay 56, 8. Adela (7) Chethan G 55.5, 9. Kingsfield (5) Salman Khan 54.5, 10. Happy Dancing (10) Md. Aliyar 53.5, 11. Girl With Pearl (3) Siddaraju 52 and 12. Reverence (11) B. Dharshan 52.

1. STRIKING MEMORY, 2. MARCO POLO, 3. ADELA

Day’s best: VELOCIDAD

Double: ALMANACH — MOUNTAIN LION

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.