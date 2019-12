Well Connected should make amends

Trainer S. Padmanabhan’s filly Well Connected, who is in good shape as evidenced by her track performance, should make amends in the StyleCracker Indian 1000 Guineas (Gr. 1), the first Indian classic of the Mumbai racing season 2019-20, to be held here on Saturday (Dec. 21).

There will be no false rails.

1. NAWABZADA RASHIDUZZAFAR KHAN TROPHY (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.15 p.m.: 1. Zenon (5) Nathan Evans 59, 2. Gloriosus (3) Akshay Kumar 58.5, 3. Lorraine (4) Chouhan 58.5, 4. Momentum (1) Leigh Roche 54 and 5. Sagittarius (2) A. Prakash 53.5.

1. GLORIOSUS, 2. LORRAINE

2. M N NAZIR TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.45: 1. Tanjo (2) Chouhan 59, 2. La Tonnarella (1) Leigh Roche 58.5, 3. Dazzling Star (3) Bhawani 54.5, 4. My Precious (6) A. Prakash 53.5, 5. Gentillesse (7) Nicky Mackay 53, 6. Emotionless (4) S.J. Sunil 52 and 7. Run Forrest Run (5) Neeraj 51.

1. DAZZLING STAR, 2. TANJO, 3. RUN FORREST RUN

3. VENUS DE MILO TROPHY (1,800m), Cl. V, rated 4 to 30, 3.15: 1. Brilliant Gold (7) David Egan 62, 2. King Solomon (8) O’Donoghue 61.5, 3. Akina Speed Star (5) Leigh Roche 59, 4. Black Cherry (1) Dashrath 59, 5. Ex’s And Ho’s (4) Akshay Kumar 58.5, 6. Soldier Of Fortune (9) Parmar 58.5, 7. His Master’s Vice (3) Nirmal 56.5, 8. Mr. Honey (2) T.S.Jodha 56 and 9. Run Happy (6) Baria 49.5.

1. BRILLIANT GOLD, 2. EX’S AND OH’S, 3. KING SOLOMON

4. KEJRIWAL TROPHY (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.45: 1. Orion’s Belt (2) Aniket 59, 2. Tenerife (7) Nicky Mackay 59, 3. Ustad Pedro (5) Dashrath 57.5, 4. Mighty Warrior (1) Bhawani 56, 5. Brave (3) Kaviraj 54, 6. Wilshire (4) S.G. Prasad 54, 7. Ame (10) Nazil 53.5, 8. Eternal Dancer (8) Parmar 53.5, 9. Adonijah (9) Pranil 52 and 10. Transform (6) Chouhan 52.

1. TENERIFE, 2. WILSHIRE, 3. USTAD PEDRO

5. SIR HOMI MEHTA SPRINT CHALLENGE (Gr. 3) (1,000m), 3-y-o & over, 4.15: 1. Iron Age (1) David Egan 59, 2. Intense Stylist (3) Nicky Mackay 55, 3. Clymene (5) Akshay Kumar 53.5, 4. Joplin (2) Chouhan 53.5 and 5. La Magnifique (4) Neeraj 53.5.

1. IRON AGE, 2. CLYMENE

6. STYLECRACKER INDIAN 1000 GUINEAS (Gr. 1) (1,600m), Indian Fillies, 3-y-o only, 4.45: 1. Armaity (11) A. Imran Khan 57, 2. Cosmic Ray (3) Chouhan 57, 3. Gift Of Grace (10) David Egan 57, 4. Hunt For Gold (8) Nathan Evans 57, 5. Juliette (5) O’Donoghue 57, 6. Kariega (9) Akshay Kumar 57, 7. Mirabilis (1) Leigh Roche 57, 8. Missing You (4) Neeraj 57, 9. Questina (2) Zervan 57, 10. Thailand (6) Nicky Mackay 57 and 11. Well Connected (7) David Allan 57.

1. WELL CONNECTED, 2. GIFT OF GRACE, 3. JULIETTE

7. UTTAM SINGH TROPHY (1,400m), Maiden 3-y-o only, 5.15: 1. Noble Heir (2) O’Donoghue 59, 2. Ron (1) Baria 57, 3. Lion King (5) Neeraj 56.5, 4. Cellini (10) Nathan Evans 56, 5. Twinspire (4) C.S. Jodha 56, 6. Rumba (6) Leigh Roche 55, 7. Tenacious (7) Zervan 54.5, 8. Dilbar (12) Hanumant 54, 9. Golden Steal (3) David Egan 52, 10. On Va Danser (11) Dashrath 52, 11. Shadows (8) Shubham 50 and 12. Dancing Jade (9) Peter 49.

1. NOBLE HEIR, 2. RON, 3. TWINSPIRE

Day’s Best: IRON AGE

Double: BRILLIANT GOLD – NOBLE HEIR

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.