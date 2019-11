Well Connected for Bangalore 1000 Guineas

Well Connected appeals most in the Bangalore 1000 Guineas (1,600m), the first Classic of the season to be held here on Saturday (Nov. 30). There will be no false rails.

1. MOUNT JOY PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 1-45 pm: 1. Aferpi (2) Antony 60, 2. Sir Lancelot (4) Trevor 60, 3. Mr Humble (11) R. Manish 59, 4. Capella (10) B. Nayak 58.5, 5. Daring Sweetheart (7) Chetan K 58.5, 6. High Priestess (5) David Allan 58.5, 7. Queen Of Sands (9) Arshad 58.5, 8. Skiathos (12) Zervan 58.5, 9. Zhu Zhu Zest (14) R. Marshall 58.5, 10. Desert Gilt (3) Rajesh K 57.5, 11. Sainthood (6) R. Pradeep 57.5, 12. Air Force One (8) Mark 57, 13. Ruler Of Nation (1) Bhanu Pratap 57 and 14. Firestone (13) A. Vishwanath 56.

1. AFERPI, 2. SIR LANCELOT, 3. HIGH PRIESTESS

2. HORNADU PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-15: 1. Girl With Pearl (8) I. Chisty 60, 2. Dallas (5) Rayan 59.5, 3. Unifier (6) S. Shareef 57.5, 4. Winning Force (12) M. Naveen 57.5, 5. Queen Isabella (4) Nazerul 57, 6. Arrogance (13) S. Hussain 56.5, 7. Air Of Distinction (9) Darshan 56, 8. Anakin (7) Arvind Kumar 56, 9. Glorious Days (3) D. Patel 56, 10. Lucky Isabella (1) A. Imran 56, 11. She’s Innocent (10) Chetan K 56, 12. Bazinga (2) Rajesh K 53.5 and 13. Snow Queen (11) T.S. Jodha 53.

1. DALLAS, 2. UNIFIER, 3. LUCKY ISABELLA

3. HEBBE FALLS PLATE (1,600m), rated 00 to 20, 2-45: 1. Silver Eclipse (5) T.S. Jodha 60, 2. Blackhawk (11) S. Shareef 59.5, 3. Only Prince (12) Arshad 59.5, 4. Je Ne Sais Quoi (10) Irvan 59, 5. Noble Splendor (1) Nazerul 58, 6. Ocean Park (2) Darshan 56, 7. Tequila Tornado (3) David Allan 56, 8. El Matador (7) A. Vishwanath 55.5, 9. South Bell (6) Sai Kiran 55.5, 10. Sultana (8) I. Chisty 55.5, 11. Phoenix Reached (9) Chetan G 55, 12. Proudwish (4) Tauseef 53, 13. Turf Prospector (14) Rayan 53 and 12. Romantic Haven (13) Jagadeesh 50.5.

1. BLACKHAWK, 2. JE NE SAIS QUOI, 3. PHOENIX REACHED

4. BOLD MAJESTY PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 3-15: 1. Bernardini (7) S. John 60, 2. Decisive (1) A. Imran 60, 3. Kimera (12) J.H. Arul 60, 4. Optimisticapproach (3) Kiran Rai 59, 5. Venus Bay (6) Vinod Shinde 58.5, 6. Galvarino (5) I. Chisty 58, 7. Orenda (11) Ashok Kumar 58, 8. Grey Channel (4) T.S. Jodha 57, 9. Stars In His Eyes (13) Mark 57, 10. Game Changer (9) Chetan G 55.5, 11. Ultimate Power (14) Darshan 55.5, 12. Black Whizz (10) S. Shareef 55, 13. Lightning Attack (2) Jagadeesh 54 and 14. Silken Striker (8) R. Manish 53.5.

1. BERNARDINI, 2. KIMERA, 3. DECISIVE

5. HOYSALA TROPHY (1,600m), rated 60 & above, 3-45: 1. Indian Pharaoh (4) Sandesh 60, 2. Snowdon (10) David Allan 60, 3. Cosmos (11) Zervan 59.5, 4. Mystic Flame (5) Irvan 59.5, 5. Australis (6) Trevor 59, 6. Super Success (8) Naveen Kumar 59, 7. Velocidad (2) Darshan 58.5, 8. Corybantic (1) M. Naveen 57.5, 9. Star Cracker (7) T.S. Jodha 57.5, 10. Sahara (3) Chetan G 56.5 and 11. Land Of Liberty (9) Rajesh K 55.5.

1. MYSTIC FLAME, 2. COSMOS, 3. INDIAN PHARAOH

6. BANGALORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o fillies, (Terms), 4-15: 1. Anjeze (6) Trevor 57, 2. Crack Of Dawn (2) Sandesh 57, 3. Gift Of Grace (5) David Egan 57, 4. Glorious Dancer (4) Darshan 57, 5. Harbour Sunrise (1) I. Chisty 57, 6. Queen Regnant (3) Colm O’Donoghue 57 and 7. Well Connected (7) David Allan 57.

1. WELL CONNECTED, 2. GIFT OF GRACE, 3. ANJEZE

7. MOUNT JOY PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 4-45: 1. Genuine Star (5) A. Velu 60, 2. Invicta (11) I. Chisty 60, 3. Mariachi (10) T.S. Jodha 59.5, 4. Happy Dancing (7) Rayan 58, 5. Sandarina (2) Indrajeet Singh 57.5, 6. Cadillac Sky (4) Chetan G 57, 7. Indian Star (3) Kiran Rai 56.5, 8. Slovenia (6) S. Hussain 56.5, 9. Southern Power (13) Arshad 56.5, 10. Hawking (1) S. Shiva Kumar 55.5, 11. Indian Democrat (12) Sandesh 55.5, 12. Sun Splash (8) Vaibhav 55.5, 13. Adela (14) Nazerul 55 and 14. Sky Moon (9) Jagadeesh 55.

1. INDIAN DEMOCRAT, 2. INVICTA, 3. SUN SPLASH

8. HORNADU PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 5-15: 1. High Admiral (12) Arshad 60, 2. Power Of Shambhala (8) Chetan G 59.5, 3. Royal Resolution (5) N. Rajesh 59.5, 4. Halfsies (—) (—) 58.5, 5. King Of Shadows (9) Darshan 58, 6. Red Indian (11) P. Surya 56.5, 7. Whizzo (4) S. Shareef 56.5, 8. Perfectgoldenera (2) M. Kumar 56, 9. Simply Magical (7) S. Hussain 56, 10. She’s Superb (1) S. Shiva Kumar 55.5, 11. Adios (10) B. Harish 55 and 12. Nostradamus (3) A. Ramu 54.5.

1. POWER OF SHAMBHALA, 2. WHIZZO, 3. KING OF SHADOWS

Day’s best: BERNARDINI

Double: WELL CONNECTED — INDIAN DEMOCRAT

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.