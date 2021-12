Watch My Stride wins Telangana And Andhra Sub Area Cup

Trainer R.H. Sequeira’s Watch My Stride (Abhay Singh up) claimed the Telangana And Andhra Sub Area Cup, the chief event of Sunday’s (Dec. 12) races. The winner is owned by Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy.

1. ZOOM ZOOM PLATE (1,100m), 4-y-o & upward, rated upto 25 (Cat. III): FLAMINGO FAME (Santosh Raj) 1, Elmira (Abhay Singh) 2, Battle Ready (A.A. Vikrant) 3 and Silver Set (R. Ajinkya) 4. 2-1/4, 1-1/2 and 2. 1m, 6.49s. ₹16 (w), 11, 24 and 26 (p). SHP: 75, THP: 76, SHW: 15 and 48, FP: 126, Q: 107, Tanala: 1,111. Favourite: Flamingo Fame. Owners: Mr. Sanjay R. Goyani & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

2. TRIBUTE PLATE (DIV. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): GARNET (G. Naresh) 1, N R I Sun (B.R. Kumar) 2, Princeton (B. Nikhil) 3 and The Pianist (S.J. Sunil) 4. Not run: Isra. 1/2, 3 and 1/2. 1m, 13.11s. ₹261 (w), 29, 12 and 35 (p). SHP: 31, THP: 76, SHW: 57 and 10. FP: 971, Q: 199, Tanala: 12,356. Favourite: N R I Sun. Owners: Mr. Prakash Babu & Mr. Suresh Chintamaneni. Trainer: D.Netto.

3. MEGATOP PLATE (DIV. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45: STAR RACER (R. Ajinkya) 1, Sun Dancer (Kiran Naidu) 2, Curcumin (B.R. Kumar) 3 and Sheldon (Rafique Sk.) 4. Nk, 1-1/2 and 3/4. 1m, 12.86s. ₹132 (w), 36, 14 and 15 (p). SHP: 58, THP: 68, SHW: 82 and 26, FP: 1,211, Q: 473, Tanala: 3,780. Favourite: Curcumin. Owners: Mr. Jitendra D. Parekh & Mr. Mamidi Bhudevi Dilip Kumar. Trainer: S. Sreekant.

4. ARDENT KNIGHT PLATE (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): RED SNAPER (Afroz Khan) 1, Four One Four (Abhay Singh) 2, Balius (Santosh Raj) 3 and Makhtoob (P. Ajeeth Kumar) 4. 1/2, 1-1/2 and 1-1/2. 1m, 25.19s. ₹33 (w), 15, 18 and 18 (p). SHP: 70, THP: 70, SHW: 27 and 49, FP: 381, Q: 201, Tanala: 1,903. Favourite: Makhtoob. Owners: Ms. Meka Ahalya & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L.D. Silva.

5. MEGATOP PLATE (DIV. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): N R I VISION (Mukesh Kumar) 1, Hashtag (Gaurav Singh) 2, Gusty Note (A.A. Vikrant) 3 and Sputnic (G. Naresh) 4. 1, Nk and Hd. 1m 12. 42s. ₹32 (w), 14, 18 and 17 (p). SHP: 68, THP: 64, SHW: 50 and 37, FP: 335, Q: 257, Tanala: 1,400. Favourite: N R I Vision. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

6. TELANGANA AND ANDHRA SUB AREA CUP (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II): WATCH MY STRIDE (Abhay Singh) 1, Kingston (Nakhat Singh) 2, Menilly (Santosh Raj) 3 and Trump Star (G.Naresh) 4. Not run: Siyavash. Hd, 1-1/4 and Nk. 1m, 5.68s. ₹16 (w), 11, 12 and 18 (p). SHP: 46, THP: 41, SHW: 10 and 27, FP: 67, Q: 52, Tanala: 161. Favourite: Watch My Stride. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

7. NIRMAL PLATE (DIV. I) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): SALISBURY (Abhay Singh) 1, Wot’s Up Jay (Koushik) 2, Challenger (Nakhat Singh) 3 and Over Joy (Ashad Asbar) 4. 3-3/4, 3 and 1-1/2. 1m, 26.58s. ₹75 (w), 30, 18 and 16 (p). SHP: 36, THP:72, SHW: 56 and 15, FP: 488, Q: 192, Tanala: 1,829. Favourite: Wot’s Up Jay. Owners: Mr. M. Rama Krishna Reddy, Miss. Ameeta Mehra, Mr. Bharat Venkat Epur & Ms. Meka Ahalya. Trainer: L.D. Silva.

Note: Royal Girl (Gaurav Singh up) planted in the starting stalls and did not participate.

Jackpot: 70% ₹27,424 (8 tkts.) & 30%: 1,000 (94 tkts.).

Mini jackpot: (i) 23,862 (C/O), (ii) 2,435 (30 tkts.).

Treble : (i) 27,394 (1 tkt.), (ii) 417 (96 tkts.).