Watch My Stride takes the honours in first division of Auxiliary Plate

December 31, 2023 06:26 pm | Updated 06:26 pm IST - Hyderabad:

Trainer R.H. Sequeira’s Watch My Stride (Shivansh up) claimed the Auxiliary Plate Div. I, the main event of Sunday’s (Dec. 31) races. The winner is owned by Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhakar Reddy.

1. ASTONISH PLATE: DIVINE PROPHECY (P. Sai Kumar) 1, Flying Fury (Md. Ismail) 2, Imperia (Deepak Singh) 3 and Royal Parade (R.S. Jodha) 4. 1/2, 6 and 2-1/4. 1m, 12.22s. ₹24 (w), 11, 13 and 14 (p). SHP: 27, THP: 44, SHW: 12 and 10, FP: 72, Q: 32, Tanala: 165. Favourite: Divine Prophecy. Owners: Mr. C. Aryama Sundaram & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: R.H. Sequeira.

2. AUXILIARY PLATE (Div. I) : WATCH MY STRIDE (Shivansh) 1, City Of Blessing (Ajay Kumar) 2, Kingston (R.S. Jodha) 3 and High Reward (Nakhat Singh) 4. Neck, 1/2 and 1-1/2. 1m, 24.63s. ₹49 (w), 19, 27 and 17 (p). SHP: 106, THP: 49, SHW: 37 and 60, FP: 915, Q: 413, Tanala: 5,145. Favourite: Acrobat. Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. P. Prabhkar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

3. DYNAMIC DANCER CUP: CARNIVAL LADY (Santosh Raj N.R.) 1, Hero Of The East (Abhay Singh) 2, Track Blazer (Ajay Kumar) 3 and Exclusive Spark (Md. Ismail) 4. Neck, 1-1/2 and 2-1/4. 1m, 39.76s. ₹37 (w), 18, 16 and 14 (p). SHP: 73, THP: 29, SHW: 18 and 49, FP: 475, Q: 144, Tanala: 2,236. Favourite: Sundance Kid. Owners: Mr. L. Arun Kumar & Mr. Rameshbhai Amrutlal Mehta. Trainer: B. Mukesh Kumar.

4. DILAGE PLATE: QUALITY WARRIOR (Mukesh Kumar) 1, Exponent (R.S. Jodha) 2, Challenger (Md. Ekram Alam) 3 and Aerial Combat (Deepak Singh) 4. 1/2, 3/4 and 1/2. 1m, 25.73s. ₹25 (w), 14, 23 and 37 (p). SHP: 70, THP: 65, SHW: 18 and 60, FP: 353, Q: 182, Tanala: 3,113. Favourite: Quality Warrior. Owners: Mr. L. D’ Silva, Mr. Syed Nawaz Hussain, Mr. E. Anoop Kumar Reddy, Mr. Abhimanyu Vinod Sigtia, Mrs. Nirupama Chodagam. Trainer: L. D’ Silva.

5. 1 EME CENTRE ROLLING TROPHY: MISS MARVELLOUS (Mukesh Kumar) 1, Sacred Bond (Afroz Khan) 2, Lady Danger (D.S. Deora) 3 and Divine Destiny (Surya Prakash) 4. Not run: Mandela. 6, Shd and 1/2. 1m, 50.61s. ₹59 (w), 21, 12 and 27 (p). SHP: 35, THP: 89, SHW: 29 and 10, FP: 304, Q: 67, Tanala: 1,607. Favourite: Sacred Bond. Owners: Mr. Srinivas Pangam & Mrs. Nirupama Chodagam. Trainer: L. D’ Silva.

6. AUXILIARY PLATE (Div. II): SIDDHARTH (Mukesh Kumar) 1, Strauss (D.S. Deora) 2, Best Buddy (Md. Ekram Alam) 3 and Thanks (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 3, 1/2 and 2-1/2. 1m, 23.32s. ₹23 (w), 11, 15 and 19 (p). SHP: 29, THP: 49, SHW: 12 and 21, FP: 59, Q: 31, Tanala: 246. Favourite: Siddharth. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: M. Srinivas Reddy.

7. GANGOTRI PLATE: DREAM JEWEL (Ajay Kumar) 1, See My Attitude (Mukesh Kumar) 2, Canterbury (Md. Ekram Alam) 3 and Duck Hawk (P. Sai Kumar) 4. Not run: Great Combo. 6, 1/2 and 2-1/2. 1m, 25.92s. ₹34 (w), 15, 15 and 20 (p). SHP: 49, THP: 69, SHW: 27 and 20 (p). FP: 114, Q: 63, Tanala: 516. Favourite: Dream Jewel. Owner: Mr. Sandeep Kumar Reddy Atla. Trainer: M.R. Chauhan.

Jackpot: 70%: ₹14,437 (17 tkts.) & 30%: 1,753 (60 tkts.).

Mini Jackpot: 4,692 (13 tkts.).

Treble : (i) 1,608 (13 tkts.), (ii) 939 (39 tkts.).

