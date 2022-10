Watch My Stride should make amends

Trainer R.H. Sequeira’s Watch My Stride, who ran third in his last start, should make amends in the Kuntala Water Falls Cup, the main event of the concluding day’s races here on Monday (Oct. 31).

1. FAIR COURT PLATE (DIV. II), (1,200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 12.50 p.m.: 1. Mr. Perfect (3) Mukesh Kumar 60, 2. City Of Gravitas (4) Antony Raj 58.5, 3. Stoic Hero (8) Khurshad Alam 58.5, 4. Life’s Living (2) A.A. Vikrant 58, 5. My Master (1) Gaurav Singh 58, 6. Exclusive Luck (6) Md. Ismail 57, 7. Honourable Lady (5) Santosh Raj 57, 8. Pancho (7) Abhay Singh 57 and 9. Chica Bonita (9) G. Naresh 56.

1. MY MASTER, 2. CITY OF GRAVITAS, 3. LIFE’S LIVING

2. KINNERASANI CUP (DIV. II), (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.20: 1. Classy Dame (4) R.S. Jodha 60, 2. Cabello (5) Santosh Raj 59, 3. Doe A Deer (3) B.R. Kumar 56.5, 4. Hot Seat (1) A.A. Vikrant 56, 5. Silk (8) Koushik 56, 6. First Apostle (7) Rafique Sk. 51.5, 7. Inside Story (9) Gaurav Singh 51.5, 8. Life Is Good (2) Md. Ismail 51.5 and 9. China Town (6) Afroz Khan 50.

1. DOE A DEER, 2. CABELLO, 3. CLASSY DAME

3. MOSSY BEAR PLATE (1,600m), rated upto 25 (Cat. III) — 1.50: 1. My Grandeur (2) B. Nikhil 60, 2. Sweet Whisper (6) R.S. Jodha 60, 3. Ella Eldingar (4) Kuldeep Singh 58.5, 4. My Way Or Highway (3) Mohit Singh 58, 5. Silver Lining (1) Rafique Sk. 58, 6. Red River (7) Afroz Khan 57.5 and 7. Silk Route (5) Mukesh Kumar 57.

1. SWEET WHISPER, 2. RED RIVER, 3. MY WAY OR HIGHWAY

4. FAIR COURT PLATE (DIV. I) (1,200m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.25: 1. Wind Sprite (8) Mukesh Kumar 60, 2. Star Medal (4) Kuldeep Singh 55, 3. Ilango (6) A.A. Vikrant 54.5, 4. Precious Gift (1) Santosh Raj 54.5, 5. Lights On (2) R.S. Jodha 54, 6. Master Touch (7) Khurshad Alam 53.5, 7. N R I Fantasy (3) G. Naresh 53, 8. Picture Me (9) Aneel 53 and 9. Ayur Tej (5) Rafique Sk. 52.5.

1. PRECIOUS GIFT, 2. WIND SPRITE, 3. N R I FANTASY

5. KINNERASANI CUP (DIV. I), (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.00: 1. Shazam (1) D.S. Deora 60.5, 2. Hashtag (4) Mukesh Kumar 59.5, 3. Gusty Note (6) A.A. Viktant 57.5, 4. Horse O’ War (2) Akshay Kumar 56, 5. Blue Label (9) Surya Prakash 54, 6. Sorry Darling (7) Rafique Sk. 7. Aiza (3) Aneel 53, 8. Janasu (8) B. Nikhil 51.5 and 9. Power Ranger (5) Gaurav Singh 51.5.

1. HORSE O’ WAR, 2. SHAZAM, 3. HASHTAG

6. VIKARABAD PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.35: 1. City Of Blessing (6) Antony Raj 60, 2. Vintage Brut (9) Kiran Naidu 59, 3. Akido (8) Gaurav Singh 57.5, 4. Maximum Glamour (7) A.A. Vikrant 56.5, 5. Castlerock (2) B.R. Kumar 54.5, 6. N R I Touch (5) Akshay Kumar 54.5, 7. Four One Four (10) Santosh Raj 54, 8. Painted Apache (1) Surya Prakash 54, 9. Star Babe (4) Abhay Singh 53 and 10. Campania (3) Afroz Khan 52.5.

1. N R I TOUCH, 2. CITY OF BLESSING, 3. AKIDO

7. KUNTALA WATER FALLS CUP (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II) — 4.10: 1. Premier Action (6) Mukesh Kumar 61, 2. Watch My Stride (11) Akshay Kumar 59.5, 3. Staridar (1) Antony Raj 56.5, 4. Xfinity (5) Kiran Naidu 56.5, 5. Red Snaper (4) Kuldeep Singh 55, 6. Stunning Force (8) Md. Ismail 55, 7. Soloist (3) Abhay Singh 54, 8. N R I Sport (9) G. Naresh 53, 9. Chuckit (7) Surya Prakash 52, 10. Mirana (2) Gaurav Singh 51.5 and 11. Royal Grace (10) Afroz Khan 50.

1. WATCH MY STRIDE, 2. SOLOIST, 3. PREMIER ACTION

8. SURYAPET PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Bellagio (3) Mukesh Kumar 61.5, 2. Morior Invictus (12) Akshay Kumar 61.5, 3. Star Racer (4) Aneel 61, 4. Garnet (14) A.A. Vikrant 60, 5. Indian Temple (5) B. Nikhil 59, 6. Salisbury (13) B.R. Kumar 57.5, 7. Vision Of Rose (9) Koushik 57.5, 8. Royal Pal (2) R.S. Jodha 55, 9. Hoping Cloud (6) Mohit Singh 54, 10. Lady Dancer (10) D.S. Deora 53, 11. Archangels (7) G. Naresh 52, 12. Blazing Jupiter (8) Kuldeep Singh 52, 13. Aarya (1) Abhay Singh 51.5 and 14. Glimmer Of Hope (11) Afroz Khan 50.

1. MORIOR INVICTUS, 2. BELLAGIO, 3. ROYAL PAL

Day’s best: Horse O’ War.

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5; (ii): 5, 6, 7 & 8.

Treble (i): 1, 2 & 3, (ii): 3, 4 & 5, (iii): 6, 7 & 8.

Tanala: All races.