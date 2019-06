War Hammer notches up another win

War Hammer (Trevor up) won the Karnataka Juvenile Million, the chief event of the races held here on Sunday (June 2). The winner is owned by Dr. C.A. Prashanth, Mr. Gautam Basapa, Mr. Manjunath B.S and Mr. Apana Subaiya P. and trained by Prasanna Kumar.

1. GLORIOUS COLOURS PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms): WIZARD OF STOCKS (Trevor) 1, Francis Bacon (Neeraj) 2, Invicta (Dhebe) 3 and Musterion (Darshan) 4. 4, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 37.38s. ₹16 (w), 10, 26 and 23 (p), SHP: 65, THP: 44, FP: 97, Q: 72, Trinella: 554 and 215, Exacta: 3,650 and 2,384. Favourite: Wizard Of Stocks. Owners: Mr. Rakesh R. Jhunjhunwala, Mr. Ashok Kumar Gupta & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

2. IFLOOKSCOULDKILL PLATE (1,100m), rated 00 to 20: ZAFRINA (A. Merchant) 1, Queen Isabella (A.S. Peter) 2, Arrogance (Suraj) 3 and High Hawk (S. Mubarak) 4. Not run: Country’s Star. 3/4, 4 and 1. 1m, 08.05s. ₹76 (w), 19, 14 and 12 (p), SHP: 40, THP: 52, FP: 560, Q: 175, Trinella: 647 and 203, Exacta: 11,020 and 8,501. Favourite: Arrogance. Owner and Trainer: Mr. K.P.G. Appu.

3. BERGAMO PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: STANDOUT (John) 1, San Bernardino (Koushik) 2, Bold Move (S. Shareef) 3 and Emidio (S. Mubarak) 4. Lnk, 1-1/4 and 1-3/4. 1m, 12.93s. ₹23 (w), 13, 18 and 40 (p), SHP: 57, THP: 85, FP: 138, Q: 86, Trinella: 1,564 and 756, Exacta: 17,690 and 22,744. Favourite: Standout. Owners: Mr. Kersi H. Vachha & Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. BRIG. R.C.R. HILL MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 45 to 65: IMPAVID (Sandesh) 1, Blue Moon (T.S. Jodha) 2, Exclusive Blue (Zervan) 3 and Masada (Akshay) 4. 2-1/4, 1-3/4 and 3. 1m, 37.26s. ₹13 (w), 10, 15 and 17 (p), SHP: 25, THP: 33, FP: 30, Q: 49, Trinella: 102 and 34, Exacta: 719 and 494. Favourite: Impavid. Owner: Dr. Nevill R. Devlaliwalla. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. KARNATAKA JUVENILE MILLION (1,400m), 3-y-o, (Terms): WAR HAMMER (Trevor) 1, Mystic Bay (Yash) 2, Trafalgar (Sandesh) 3 and Missing You (Suraj) 4. Not run: Princess Annabel. 2-3/4, Snk and Nk. 1m, 23.94s. ₹20 (w), 12, 17 and 37 (p), SHP: 47, THP: 72, FP: 92, Q: 61, Trinella: 673 and 456, Exacta: 2,147 and 649. Favourite: War Hammer. Owners: Dr. C.A. Prashanth, Mr. Gautam Basapa, Mr. Manjunath B.S and Mr. Apana Subaiya P. Trainer: Prasanna Kumar.

6. PRABALO PLATE (1,200m), rated 15 to 35: HARMONIA (P.S. Chouhan) 1, Ashoka The Great (Zervan) 2, Slovenia (Trevor) 3 and Areca Angel (Rajesh K) 4. Not run: Admirable. 5-1/4, 3/4 and 2-3/4. 1m, 13.86s. ₹27 (w), 12, 41 and 11 (p), SHP: 131, THP: 50, FP: 912, Q: 387, Trinella: 1,095 and 184, Exacta: 7,882 and 18,579. Favourite: Slovenia. Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

7. BELMONT PARK PLATE (1,600m), rated 00 to 20: WINX (T.S. Jodha) 1, String Of Pearls (A. Merchant) 2, Princess Amu (A.S. Peter) 3 and Identiti (C. Umesh) 4. 1/2, 2-3/4 and 3-3/4. 1m, 40.03s. ₹37 (w), 14, 29 and 36 (p), SHP: 120, THP: 86, FP: 858, Q: 310, Trinella: 11,153 and 14,340, Exacta: 24,855 and 26,629. Favourite: Apollo Bay. Owners: Mr. Gautam Makhija & Mrs. Sangita Vashisth. Trainer: Imtiaz Khan.

Jackpot: ₹1,548 (450 tkts.); Runner-up: 123 (2,420 tkts.); Treble (i): 371 (51 tkts.); (ii): 393 (58 tkts.).