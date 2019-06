War Hammer may score an encore in the Karnataka Juvenile Million

War Hammer, who is in fine fettle, may score an encore in the Karnataka Juvenile Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Sunday (June 2).

False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will in position.

1. GLORIOUS COLOURS PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2.00 p.m.: 1. Call Of The Blue (1) Koushik 56, 2. Francis Bacon (5) Neeraj 56, 3. Indian Democrat (6) Sandesh 56, 4. Monte Rei (9) A. Imran 56, 5. Musterion (4) Darshan 56, 6. Nova Scotia (10) C. Umesh 56, 7. Ruletheworld (8) P.S. Chouhan 56, 8. Wizard Of Stocks (7) Trevor 56, 9. Hope Spinel (3) Akshay K 54.5 and 10. Invicta (2) Dhebe 54.5.

1. Indian Democrat, 2. Wizard Of Stocks, 3. Francis Bacon

2. IFLOOKSCOULDKILL PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 2.35: 1. Country’s Star (2) R. Ravi 60, 2. Queen Isabella (6) A.S. Peter 60, 3. Varsha (8) R. Shelar 59, 4. Arrogance (1) Suraj 58.5, 5. Tudor Prince (4) Ashok K 58, 6. Zafrina (9) A. Merchant 56.5, 7. High Hawk (7) S. Mubarak 55.5, 8. Purity (3) Mudassar 54.5 and 9. Zedclass (5) Jagadeesh 53.5.

1. Arrogance, 2. Queen Isabella, 3. Zedclass

3. BERGAMO PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 3.10: 1. Tarini (3) Yash 60, 2. Standout (7) John 59.5, 3. Reczai (8) M. Naveen 58, 4. Opening Act (1) A. Merchant 57.5, 5. Raw Gold (11) Jagadeesh 56, 6. Birchwood (6) R. Manish 55.5, 7. Florencia (5) C. Umesh 55.5, 8. San Bernardino (9) Koushik 55 and 9. Propine (2) Prabhakaran 54.5, 10. Revan Star (10) Chetan K 54.5, 11. Bold Move (4) S. Shareef 54 and 12. Emidio (12) S. Mubarak 52.5.

1. Tarini, 2. Standout, 3. San Bernardino

4. BRIG. R.C.R. HILL MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 45 to 65, 3.45: 1. Blue Moon (8) T.S. Jodha 60, 2. Super Smart (2) Nikhil Naidu 59, 3. Exclusive Blue (7) Zervan 57, 4. Play Safe (5) Darshan 57, 5. Impavid (3) Sandesh 56, 6. Masada (1) Akshay 56, 7. Salvador Dali (6) Hindu Singh 56 and 8. Consigliori (4) P.S. Chouhan 55.5.

1. Impavid, 2. Blue Moon, 3. Exclusive Blue

5. KARNATAKA JUVENILE MILLION (1,400m), 3-y-o, (Terms), 4.20: 1. Blazer (4) C. Umesh 57, 2. Kariega (10) Akshay K 56, 3. Trafalgar (1) Sandesh 56, 4. War Hammer (11) Trevor 56, 5. Hunt For Gold (3) Neeraj 55.5, 6. Missing You (8) Suraj 53.5, 7. Agni (9) Zervan 53, 8. Malwa (6) P.S. Chouhan 53, 9. Mystic Bay (2) Yash 53, 10. Royal Crystal (5) Antony 53 and 11. Princess Annabel (7) S.A. Amit 51.5.

1. War Hammer, 2. Missing You, 3. Hunt For Gold

6. PRABALO PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4.55: 1. Areca Angel (6) Rajesh K 60, 2. Ramon (5) Akshay K 59.5, 3. Harmonia (1) P.S. Chouhan 58, 4. Radiant Treasure (3) N. Rawal 58, 5. Slovenia (7) Trevor 57, 6. Admirable (2) Raghuveer Singh 55.5, 7. Ashoka The Great (8) Zervan 54.5 and 8. Smile Of Peace (4) T.S. Jodha 53.

1. Slovenia, 2. Harmonia, 3. Ramon

7. BELMONT PARK PLATE (1,600m), rated 00 to 20, 5.30: 1. Apollo Bay (6) Trevor 60, 2. Princess Amu (8) Vishal Bunde 59, 3. Sultana (7) Nazerul 59, 4. Meritorious (1) Darshan 58, 5. Identini (3) C. Umesh 57.5, 6. El Matador (2) N.B. Kuldeep 57, 7. String Of Pearls (5) A. Merchant 51.5 and 8. Winx (4) T.S. Jodha 51.

1. Apollo Bay, 2. Winx, 3. String Of Pearls

Day’s best: War Hammer

Double: Impavid - Apollo Bay

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.