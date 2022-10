Wakeful and Oscars Thunder work well

October 12, 2022 18:10 IST

Wakeful and Oscars Thunder worked well when the horses were exercised here on Wednesday morning (Oct. 12).

Outer sand: 800m: Amazing Kitten (rb), Single Malt (rb) 1-1.5, 600/44. Former finished two lengths in front. Majestic Charmer (rb) 1-1, 600/44.5. Urged. Star Of Royalty (Farhan Alam) 1-2, 600/47. Easy. A 3-y-o (Net Whizz - Faustina) (rb) 1-1.5, 600/46.5. Rule Of Emperors (rb) 1-3.5, 600/47.5.

1000m: Bhairava’s Queen (rb) 1-13, 800/1-0, 600/47. Eased up. Night Hunt (Khet Singh) 1-14.5, 800/59, 600/45. Inner sand: 600m: Sparkleberry (Ram Nandan) 42. Shaped well. The Intimidator (rb) (1,200-600) 46. Lord Of The Turf (Farid Ansari), Sovereign Power (rb) 47.

800m: Illustrious Ruler (Rajendra Singh) 1-3, 600/46.5. Easy. Cape Wickham (Farhan Alam) 59, 600/44.5. Moved freely. Royal Falcon (rb) 1-1.5, 600/47.5.

1000m: Proposed (rb) 1-17.5, 800/1-1.5, 600/46.5. Wind Symbol (rb) 1-13.5, 800/1-0.5, 600/46. Easy. Tifosi (S. Imran) 1-11.5, 800/59, 600/47. Eased up. Grey Twilight (rb) 1-10, 800/56.5, 600/41.5. Moved well. Royal Baron (Koshi Kumar) 1-15, 800/1-0.5, 600/46.5. Easy. Oscars Thunder (A.M. Alam) 1-10.5, 800/56, 600/42. Unextended. La Jefa (rb) 1-14, 800/1-0.5, 600/47. Moved freely. Gatlin (S. Imran) 1-17, 800/1-2, 600/46.5. Easy. Mujer (rb) 1-15.5, 800/1-1.5, 600/47. Chaposa Springs (Koshi Kumar), Lady Blazer (rb), Sweet Fragrance (rb) 1-16.5, 800/1-1.5, 600/45.5. Fast Play (rb), Radiant Joy (rb) 1-15, 800/59.5, 600/45. They moved neck and neck, latter dropped the rider in the last 50m. Arakara (S. Imran) 1-8.5, 800/56, 600/44. In fine trim. Dear Lady (rb) 1-18, 800/1-3, 600/48. Easy.

1200m: Wakeful (Ishwar Singh) 1-18, 1,000/1-6.5, 800/55.5, 600/43.5. Moved impressively. Albinus (rb) 1-30, (1200-600) 42. Renegade (rb) 1-31, 1,000/1-15, 800/1-0.5, 600/45.5. Moved on the bit.

1400m: Bohemian Star (rb) 1-46, (1400-600) 57. Eased up.