Vijays Singham well tuned for a repeat

Vijays Singham, who maintains form, may score an encore in the Deccan Star Plate (1,200m), the main event of the opening day’s races to be held here on Sunday (Nov. 3).

1. SRISAILAM CUP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2-00 p.m.: 1. His Excellency (6) Aneel 60, 2. Guiding Force (5) N. Rawal 58.5, 3. Loch Stella (1) C.P. Bopanna 57, 4. Just Like That (2) Ajeeth Kumar 55.5, 5. Agilis (7) Surya Prakash 54.5, 6. Invasion (8) Gaurav Singh 54, 7. Parton Saint (4) Jitendra Singh 53.5 and 8. Ursula (3) Rafique Sk. 53.5.

1. HIS EXCELLENCY, 2. PATRON SAINT, 3. JUST LIKE THAT

2. BEGINNERS PLATE (1,100m), maiden 2-y-o only (Cat. II), (Terms), 2-30: 1. Astronaut (5) Ajeeth Kumar 55, 2. Trump Star (8) A.A. Vikrant 55, 3. Aintree (2) Ajit Singh 53.5, 4. Big Day (4) B.R. Kumar 53.5, 5. Bulls Ace (3) N. Rawal 53.5, 6. Ice Berry (6) Nakhat Singh 53.5, 7. Queen Daenerys (1) Kuldeep Singh 53.5 and 8. Turf Winner (7) Ashhad Asbar 53.5.

1. ASTRONAUT, 2. ICE BERRY, 3. QUEEN DAENERYS

3. DECCAN STAR PLATE (1,200m), 3-y-o &over, rated 40 to 65 (Cat. II), 3-00: 1. Prince Caspian (8) B.R. Kumar 60, 2. Royal Dynamite (3) Ajit Singh 60, 3. Sitara (9) Neeraj 59.5, 4. Vijays Singham (1) Robbie Downey 59.5, 5. Linewiler (4) R. Ajinkya 58.5, 6. New State (7) Afroz Khan 58.5, 7. Humaaghar (6) Rafique Sk. 56.5, 8. Marvel Princess (2) N. Rawal 56 and 9. Flamboyant Lady (5) Nakhat Singh 54.5.

1. VIJAYS SINGHAM, 2. SITARA, 3. FLAMBOYANT LADY

4. M.B. MANGALORKAR MEMORIAL PLATE (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3-30: 1. Angel Tesoro (1) Gaurav Singh 60, 2. Dimension (4) Rohit Kumar 59.5, 3. Sputnic (11) Kiran Naidu 59.5, 4. Tiger Of The Sea (2) Aneel 58.5, 5. Spiritual (9) N. Rawal 57.5, 6. Whiskery (6) Harinder Singh 57.5, 7. Friday Fury (3) C.P. Bopanna 56.5, 8. Red Snaper (8) Jitendra Singh 56, 9. Bob Campbell (7) Ajeeth Kumar 55.5, 10. Rasika (5) R. Ajinkya 55 and 11. Sheldon (10) Santosh Raj 55.

1. ANGEL TESORO, TIGER OF THE SEA, 3. DIMENSION

5. SRISAILAM CUP (Div. I) (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III) 4-00: 1. Love Machine (2) A.A. Vikrant 60, 2. Human Touch (4) Gaurav Singh 59. 3. Handsome Duo (8) Ajeeth Kumar 57.5, 4. Stormy (7) Afroz Khan 55.5, 5. Moka (3) Rohit Kumar 55, 6. Southern Meteor (6) B.R. Kumar 53.5, 7. Best Friend (5) Jitendra SIngh 52.5 and 8. Run Runner Run (1) G. Naresh 52.5.

1. HANDSOME DUO, 2. MOKA, 3. BEST FRIEND

6. M.B. MANGALORKAR MEMORIAL PLATE (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 4-30: 1. Aristocrats Charm (4) Ajeeth Kumar 60, 2. Flag Of Honour (5) A.A. Vikrant 60, 3. Mystery (8) N. Rawal 59.5, 4. Augenstern (3) Kuldeep Singh 59, 5. Promiseofhappiness (6) Kiran Naidu 59, 6. Mind Reader (1) Nakhat Singh 58, 7. Bar Et Law (9) Koushik 56.5, 8. Turf Choice (2) Kunal Bunde 56.5, 9. Blazing Jupiter (10) Khurshad Alam 55.5 and 10. Royal Girl (7) Uday Kiran 55.5.

1. AUGENSTERN, 2. MIND READER, 3. PROMISEOFHAPPINESS

7. OWN OPINION PLATE (1,200m), 3-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), (No whip) 5-00: 1. Air Salute (7) Afroz Khan 60, 2. California Beauty (1) A.A. Vikrant 60, 3. Glendale (4) Rohit Kumar 60, 2. Red River (8) Jitendra Singh 60, 5. Surseine (5) Santosh Raj 60, 6. Vallee Ikon (6) Gaurav Singh 60, 7. Golden Faraska (2) N. Rawal 58.5, 8. Brave Syera (9) Aneel 57.5 and 9. Sisco (3) G. Naresh 54.

1. AIR SALUTE, 3. RED RIVER, 3. CALIFORNIA BEAUTY

Day’s best: VIJAYS SINGHAM

Double: HANDSOME DUO — AUGENSTERN

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7; Tla: all races.