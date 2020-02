Underfoot conditions forces postponement of Bangalore Summer Million to Friday

The Stewards of the Bangalore Turf Club Ltd cancelled three of the last four races scheduled for Thursday because of heavy underfoot conditions. The Bangalore Summer Million would be run on Friday (Aug. 9) at 1 p.m.

1. CAMINO PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 20: ODYSSEY (N.B. Kuldeep) 1, Gin Daisy (Dhebe) 2, Girl With Pearl (Arshad) 3 and Duty Call (Akshay K) 4. 1-1/4, Lnk and Nk. 1m, 14.51s. ₹128 (w), 25, 14 and 72 (p), SHP: 40, THP: 138, FP: 827, Q: 357, Trinella: 8,663 and 4,950, Exacta: 29,895 and 12,812. Favourite: Dallas. Owners: Mr. R.D. Singh & Mr. Anil Saraf. Trainer: Sharat Kumar.

2. CAPRICORN STUD PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): ALEXANDER BURNES (Trevor) 1, Rorito (Sandesh) 2, Queen Regnant (Darshan) 3 and Cavaliere (Antony) 4. 2, Hd and 1-1/2. 1m, 26.01s. ₹46 (w), 17, 16 and 18 (p), SHP: 45, THP: 47, FP: 227, Q: 106, Trinella: 1,164 and 471, Exacta: 4,321 and 1,759. Favourite: Aachen. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd rep by. Mr & Mrs. S.P. Mistry & Mr. Neil Darashah. Trainer: Neil Darashah.

3. CAMINO PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 20: SADAQAT (Antony) 1, Smile Of Peace (Chetan G) 2, Paradiso (T.S. Jodha) 3 and Premier Premises (Arshad) 4. 1-3/4, 1 and Nk. 1m, 14.65s. ₹23 (w), 14, 23 and 46 (p), SHP: 56, THP: 89, FP: 223, Q: 99, Trinella: 4,684 and 1,699, Exacta: 52,316 and 11,210. Favourite: Sadaqat. Owner: Mr. S.T. Kalappa. Trainer: Azhar Ali.

4. CHAITANYA CHAKRAM TROPHY (1,600m), rated 60 & above: NEW CREATION (Sandesh) 1, Ambrosio (Trevor) 2, Punjabi Girl (Suraj) 3 and Merlot (S. Shareef) 4. 3-1/2, Lnk and Lnk. 1m, 36.70s. ₹30 (w), 13, 11 and 17 (p), SHP: 30, THP: 42, FP: 56, Q: 22, Trinella: 185 and 121, Exacta: 899 and 478. Favourite: Ambrosio. Owner: Ms. Ameeta Mehra. Trainer: S. Padmanabhan.

5. S.M. RAMKRISHNA RAO MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50: ABIRA (John) 1, Alberetta (S. Shareef) 2, Galvarino (Trevor) 3 and Brooklyn Supreme (Shobhan) 4. 5-3/4, 3-1/4 and 1-3/4. 1m, 16.25s. ₹20 (w), 15, 59 and 13 (p), SHP: 181, THP: 47, FP: 693, Q: 622, Trinella: 1,229 and 357, Exacta: 44,993 and 38,566. Favourite: Abira. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: ₹15 (52,019 tkts.) (paid on 1st leg); Treble (i): 9,608 (one tkt.); (ii): 95 (151 tkts.) (paid on 2nd leg).