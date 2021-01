Unbeaten Forest Flame primed for Kingfisher Ultra Derby Bangalore

Forest Flame, who unbeaten in all her five starts and continues to be in great heart as evidenced by her morning trials, appeals most in the Kingfisher Ultra Derby Bangalore (2,400m), the stellar attraction of the season to be run here on Tuesday (Jan. 26) afternoon. Stablemate Lagarde may add pep to the finish in the field of nine runners. There will be no false rails.

1. SADDLE UP CUP (1,200m), rated 00 to 20, 6-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. She’s Superb (3) S. Shiva K 60, 2. Legend Is Back (12) R. Pradeep 59, 3. Nostradamus (11) S. John 58.5, 4. Premier Premises (2) Darshan 58.5, 5. Tiger Returns (8) Rayan 58.5, 6. Aerospeed (4) S. Asgar 58, 7. Blarney Stone (7) Arshad 58, 8. Glorious Days (10) A. Imran 58, 9. Master Of War (13) Trevor 58, 10. Azeemki Princess (5) T.S. Jodha 57.5, 11. Fierce Fighter (1) P.S. Chouhan 56, 12. Savisa (6) S. Shareef 56, 13. Shaktiman (9) S.K. Paswan 55.5 and 14. Eco Bonita (14) M. Naveen 54.5.

1. TIGER RETURNS, 2. NOSTRADAMUS, 3. MASTER OF WAR

2. TOTALIZATOR CUP (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 2-05: 1. Sherwin (14) S. John 60, 2. Black Whizz (3) S. Shareef 59, 3. Handsome (13) Gnaneshwar 59, 4. Lovely Sierra (11) Ashhad Asbar 58.5, 5. Zhu Zhu Zest (2) S. Saqlain 58.5, 6. Adela (9) R. Shelar 56.5, 7. Benignity (10) Chetan K 56.5, 8. Decorum (5) Jagadeesh 56.5, 9. Dynamical (8) Darshan 56.5, 10. Niche Cannabis (6) Trevor 56.5, 11. Perfect Impression (1) T.S. Jodha 56.5, 12. Praia Do Cassino (12) P.P. Dhebe 56.5, 13. Halfsies (7) M. Naveen 55.5 and 14. Shanghai Queen (4) P.S. Chouhan 55.

1. SHERWIN, 2. DYNAMICAL, 3. HANDSOME

3. INDIAN REPUBLIC TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-40: 1. Devils Magic (2) Srinath 56, 2. Enrichment (5) Akshay K 56, 3. Kensington (3) S. John 56, 4. Linkin Park (7) R. Marshall 56, 5. Thousand Words (6) A. Imran 56, 6. Turkoman (1) Sandesh 56, 7. Lightning Flame (4) Darshan 54.5, 8. Pecanwood (8) Antony 54.5 and 9. Scintillating Lass (9) Suraj 54.5.

1. SCINTILLATING LASS, 2. DEVILS MAGIC, 3. PECANWOOD

4. T.B. HANUMANTHARAJ MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 30 to 50, 3-15: 1. Sea Of Cortez (13) Likith Appu 60, 2. Ashwa Mudrika (10) P.S. Chouhan 59, 3. Benediction (3) Md. Aliyar 58.5, 4. Fictioneer (14) Vinod Shinde 56.5, 5. Cavallini (12) Akshay K 56, 6. Ombudsman (2) Darshan 56, 7. Speaking Of Stars (8) Zervan 55.5, 8. Classic Charm (7) A. Imran 55, 9. Aleef (5) S. Asgar 54.5, 10. Exclusive Mandate (6) Neeraj 54.5, 11. Amazing Angel (9) Chetan K 54, 12. Marco Polo (1) Jagadeesh 54, 13. Twinkle Feet (11) T.S. Jodha 54 and 14. Watchmystars (4) Suraj 54.

1. WATCHMYSTARS, 2. CLASSIC CHARM, 3. SEA OF CORTEZ

5. KUMARARAJAH M.A.M. MUTHIAH TROPHY (1,200m), rated 45 to 65, 3-50: 1. Kvasir (3) J.H. Arul 60, 2. Regal Music (10) S. Mubarak 59.5, 3. Life Awaits (7) Rayan 58, 4. Side Winder (13) Md. Aliyar 57.5, 5. The Response (9) M. Naveen 57.5, 6. Animal Queen (11) Saddam H 57, 7, Big Boon (1) Tauseef 56, 8. Hokkaido (5) Suraj 55.5, 9. Alpha (2) P.P. Dhebe 55, 10. Royal Resolution (8) Sandesh 54.5, 11. Wings Of Desire (6) P.S. Chouhan 54.5, 12. Del Mar (14) R. Marshall 54, 13. Donna Bella (4) S. Shareef 50.5 and 14. Skyfire (12) P. Surya 50.

1. DEL MAR, 2. WINGS OF DESIRE, 3. HOKKAIDO

6. KINGFISHER ULTRA DERBY BANGALORE (2,400m), 4-y-o, (Terms), 4-30: 1. Acaster (7) Darshan 58, 2. Christopher Wren (1) Srinath 58, 3. Forever Together (2) Suraj 58, 4. Lagarde (9) Akshay K 58, 5. Sovereign Legend (8) Sandesh 58, 6. Antibes (6) S. John 56.5, 7. Forest Flame (3) Trevor 56.5, 8. Perfectimagination (4) T.S. Jodha 56.5 and 9. Rambunctious (5) Neeraj 56.5.

1. FOREST FLAME, 2. LAGARDE, 3. FOREVER TOGETHER

7. MYSORE RACE CLUB TROPHY (1,600m), rated 75 & over, 5-10: 1. Automatic (3) Suraj 60, 2. Brave Lady (7) Ashhad Asbar 55, 3. Sir Supremo (1) Arshad 55, 4. Akita Pro (2) S. Shareef 53.5, 5. Knight Templar (6) Trevor 52.5, 6. Rafa (4) Rayan 51.5 and 7. Roma Victor (5) Akshay K 50.

1. KNIGHT TEMPLAR, 2. ROMA VICTOR, 3. AKITA PRO

8. TOTALIZATOR CUP (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-45: 1. Rainbow Rising (2) P.S. Chouhan 60, 2. Ultimate Power (3) S. Saqlain 59.5, 3. Amalfi Sunrise (10) Saddam H 59, 4. Golden Memory (7) Darshan 59, 5. In A Breeze (12) Suraj 59, 6. Naayaab (4) Ranjeet Singh 59, 7. Activated (9) R. Marshall 58.5, 8. Handsome Rocky (13) Tauseef 58.5, 9. Paradise Beckons (6) Trevor 58.5, 10. Rosy Rapunzel (1) Gnaneshwar 58.5, 11. Capital Gain (14) Rayan 57.5, 12. Je Ne Sais Quoi (11) B. Nayak 57, 13. Heavenly Angel (8) Chandrashekar 56 and 14. Florencia (5) S. Asgar 55.5.

1. IN A BREEZE, 2. PARADISE BECKONS, 3. GOLDEN MEMORY

Day’s best: KNIGHT TEMPLAR

Double: SCINTILLATING LASS — DEL MAR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.