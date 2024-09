Turf Melody claims the Elusive Pimpernel Trophy

Deepesh Narredu’s Turf Melody (A.S. Peter up) won the Elusive Pimpernel Trophy (1,400m), the main event of the races held here on Saturday (Sept. 14). The winner is owned by M/s. Five Stars Shipping Co rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy and Ms. Anosha Meyers, Mrs. Saldanha B.E, Mr. Hatim A Lakdawala & Mr. Aditya Prakash Apte. Trainer D. Narredu saddled two more winners on the day.

1. HOVER CRAFT HANDICAP (Div. II): CONSCIOUS KEEPER (N. Darshan) 1, Rwanda (Koshi Kumar) 2, Ashwa Dev (A.M. Tograllu) 3 and Regent Prince (Bharat Mal) 4. 1-1/2, nose and 5-1/5. 1m, 7.47s. ₹24 (w), 10, 20 and 25 (p), SHP: 27, THP: 57, FP: 57, Q: 29, Tla: 217. Owners: Dr. Murali Vemkataswamy & Mr. Sathish Kumar Joghee. Trainer: R. Ramanathan.

2. HOVER CRAFT HANDICAP (Div. I): KNOTTY POWER (N. Darshan) 1, Empire Of Dreams (M.S. Deora) 2, Royal Mayfair (Farfid Ansari) 3 and The Sting (A.S. Peter) 4. Not run Annalisa. 3-1/4, 2 and hd. 1m, 7.27s. ₹13 (w), 11, 12 and 18 (p), SHP: 74, THP: 74, FP: 30, Q: 19, Tla: 226. Owners: Mr. Balamukunda Das, Mr. K. Kamesh & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: R. Ramanathan.

3. GIANT’S CAUSEWAY HANDICAP: SCHNELL (Yash Narredu) 1, Hawk Of The Wind (M. Bhaskar) 2, Admiral Shaw (Ram Nandan) 3 and Lavish Girl (Koshi Kumar) 4. 2-1/2, nk and 1. 1m, 26.72s. ₹14 (w), 15, 19 and 32 (p), SHP: 107, THP: 877, FP: 447, Q: 357, Tla: 1,039. Owners: Mr. Teja Gollapudi & Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni. Trainer: D. Narredu.

4. ASTONISH TROPHY: RUBERT (P. Sai Kumar) 1, Wisaka (Farid Ansari) 2, Could Jumper (M.S. Deora) 3 and Abilitare (Ram Nandan) 4. 1-1/2, 1/2 and 2. 1m, 27.42s. ₹20 (w), 13, 19 and 17 (p), SHP: 42, THP: 63, FP: 344, Q: 132, Tla: 1,150. Owners: Mr. Vazhaparambil J. Joseph & Mr. Sukhveer Singh. Trainer: Sebastian.

5. ELUSIVE PIMPERNEL TROPHY: TURF MELODY (A.S. Peter) 1, Andorra (S.J. Moulin) 2, Pink Jasmine (C. Umesh) 3 and Swarga (P. Sai Kumar) 4. Not run: Knotty Wonder. 2-1/2, 3/4 and nose. 1m, 25.69s. ₹133 (w), 21 and 20 (p), SHP: 21, THP: 49, FP: 373, Q: 287, Tla: 1,536. Owners: M/s. Five Stars Shipping Co rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy and Ms. Anosha Meyers, Mrs. Saldanha B.E, Mr. Hatim A Lakdawala & Mr. Aditya Prakash Apte. Trainer: D. Narredu.

6. SOUTHERN REGENT HANDICAP: PLUTO (Yash Narredu) 1, Krishvi (C. Umesh) 2, Bluemed (P. Sai Kumar) 3 and Gajabo Grande (M.S. Deora) 4. 13-1/4, lnk and 3/4. 1m, 10.97s. ₹13 (w), 11, 10 and 18 (p), SHP: 26, THP: 49, FP: 30, Q: 29, Tla: 83. Owners: M/s. Manjiri Horse Breeders Farm & Mr. Deepesh Narredu. Trainer: D. Narredu.

Jkt: ₹1,265 (42 tkts.), Runner-up: 406 (56 tkts.), Mini Jkt: 766 (14 tkts.), Tr: Rs. 533 (33 tkts.).