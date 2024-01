January 28, 2024 12:25 am | Updated 12:25 am IST - Hyderabad

Truth and Livermore should fight out the finish of the HPSL Golconda Derby Stakes (Gr. 1), the stellar attraction of the Sunday’s (Jan. 28) races.

1. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (Div. II) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 12.30 p.m.: 1. Anemoi (1) Santosh Raj 56, 2. Country’s Fire (5) G. Naresh 56, 3. Gun For Gold (3) A.A. Vikrant 56, 4. Oliver’s Mount (9) Mukesh Kumar 56, 5. Rare Vue (7) Md. Ismail 56, 6. Anahita (6) N.B. Kuldeep 54.5, 7. Cannon Rose (4) P. Sai Kumar 54.5, 8. High Feels (2) Kiran Naidu 54.5 and 9. Lady Jane (8) Nakhat Singh 54.5.

1. CANNON ROSE, 2. GUN FOR GOLD, 3. ANAHITA

2. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (Div. I) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.00: 1. Aashritha Pet (3) N.B. Kuldeep 56, 2. Bellingham (1) Yash Narredu 56, 3. Diablo (7) Suraj Narredu 56, 4. Kalki (2) P. Trevor 56, 5. Only My Sultan (8) Kuldeep Singh (Sr) 56, 6. Torchbearer (6) P.S. Chouhan 56, 7. House Party (4) R.S. Jodha 54.5, 8. Imperia (9) Deepak Singh 54.5 and 9. Skyward (5) B.R. Kumar 54.5.

1. DIABLO, 2. BELLINGHAM, 3. KALKI

3. BANGALORE TURF CLUB CUP (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.30: 1. D Right Time (8) Deepak Singh 60, 2. Precious Gift (9) P. Ajeeth Kumar 59, 3. Final Judgement (1) Vivek G 54.5, 4. Club Queen (3) R.S. Jodha 54, 5. Lady Racines (6) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 6. Alcahol Free (11) Ashad Asbar 51.5, 7. Ampere’s Touch (12) Neeraj 51.5, 8. Antidote (5) Kaviraj 51.5, 9. Track Blazer (4) Kuldeep Singh (Jr) 51.5, 10. Hurricane Bay (7) S. Saqlain 51, 11. Jet Falcon (2) G. Naresh 50.5 and 12. Soorya Vahan (10) Surya Prakash 50.

1. FINAL JUDGEMENT, 2. HURRICANE BAY, 3. ANTIDOTE

4. MYSORE RACE CLUB CUP (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.05: 1. Coming Home (6) Vivek G 60, 2. Ambitious Star (9) Md. Ekram Alam 58.5, 3. Creative Force (11) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 4. Golden Forza (7) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 5. Angel Tesoro (8) Kaviraj 55, 6. Beauty Flame (2) Ajay Kumar 55, 7. Samrat (3) Shivansh 55, 8. Deccan Ranger (12) Mohit Singh 54.5, 9. Exponent (14) R.S. Jodha 54, 10. Star Cruise (5) Surya Prakash 54, 11. Sucker Punch (10) G. Naresh 53, 12. Inderdhanush (1) B.R. Kumar 52.5, 13. Sadiya (4) Afroz Khan 52.5 and 14. Lights On (13) Nakhat Singh 50.5.

1. SMARAT, 2. BEAUTY FLAME, 3. ANGEL TESORO

5. MADRAS RACE CLUB CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.45: 1. Fly Tothe Stars (3) P.S. Chouhan 60, 2. Kings Best (7) B.R. Kumar 58.5, 3. Wallop And Gallop (12) P. Ajeeth Kumar 58, 4. Rising Tycoon (1) Ajay Kumar 57, 5. Role Model (11) Nakhat Singh 56, 6. Sangreal (6) P. Sai Kumar 56, 7. First Class (4) G. Naresh 55.5, 8. Sacred Bond (8) S. Saqlain 55.5, 9. Only My Way (13) Afroz Khan 55, 10. Fara (10) Imran Chisty 54.5, 11. Quality Warrior (2) Kiran Naidu 54.5, 12. Blazing Gun (9) Vivek G 54, 13. Alpine Girl (14) Kuldeep Singh (Jr) 52.5 and 14. Exclusive Spark (5) Md. Ismail 52.5.

1. ROLE MODEL, 2. SACRED BOND, 3. RISING TYCOON

6. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.20: 1. Amyra (9) Shivansh 60, 2. Leather Back (3) Ashad Asbar 59.5, 3. Miss Maya (11) P. Trevor 58.5, 4. Dyanoosh (5) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 5. Maverick (4) Kuldeep Singh (Sr) 55.5, 6. Splendour On Grass (7) Santosh Raj 55.5, 7. Adbhut (10) S. Saqlain 54.5, 8. Salisbury (2) B.R. Kumar 52.5, 9. Cabello (8) Afroz Khan 52, 10. Honourable Lady (12) P. Ajeeth Kumar 51, 11. Calista Girl (1) Neeraj 50.5 and 12. Dali’s Destiny (6) Ajay Kumar 50.5.

1. AMYRA, 2. MISS MAYA, 3. ADBHUT

7. TURF AUTHORITIES OF INDIA CUP (Div. I) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat.II) — 3.55: 1. Akido (7) Md. Ekram Alam 60, 2. Nugget (9) Kuldeep Singh (Jr) 58, 3. Royal Grace (6) Afroz Khan 54.5, 4. Faith (5) P. Trevor 54, 5. Thanks (8) Mohit Singh 53, 6. City Of Blessing (2) Ajay Kumar 52, 7. True Icon (1) B.R. Kumar 51.5, 8. Hugh Capet (4) Vivek G 51 and 9. Nightmare (3) Kaviraj 50.5.

1. FAITH, 2. NUGGET, 3. HUGH CAPET

8. HPSL GOLCONDA DERBY STAKES (Gr. 1) (2,400m) (Terms), 4-y-o only — 4.30: 1. Aldila (2) Antony Raj S 57, 2. Anab E Shahi (6) P. Trevor 57, 3. Champions Way (4) Suraj Narredu 57, 4. High Command (5) P.S. Chouhan 57, 5. Shadow Of The Moon (9) Mukesh Kumar 57, 6. The Godfather (1) Yash Narredu 57, 7. Truth (7) Imran Chisty 57, 8. Livermore (8) S. Saqlain 55.5 and 9. Original Sin (3) Vivek G 55.5.

1. TRUTH, 2. LIVERMORE, 3. CHAMPIONS WAY

9. DELHI RACE CLUB CUP (1,400m), rated up to 25 (Cat. III) — 5.15: 1. Cash Register (8) Surya Prakash 60, 2. Spectacular Cruise (2) Shivansh 60, 3. Setastar (6) Mukesh Kumar 59.5, 4. Char Ek Char (7) Kuldeep Singh (Jr) 59, 5. Federer (3) Ashad Asbar 59, 6. London Bell (10) Md. Ekram Alam 59, 7. Nkalanzinzi (4) Imran Chisty 59, 8. Crown Witness (11) Suraj Narredu 58.5, 9. Special Effort (9) Kiran Naidu 58.5, 10. My Way Or Highway (5) Mohit Singh 56.5, 11. Duck Hawk (1) Kaviraj 55 and 12. Siri (12) Md. Ismail 55.

1. CROWN WITNESS, 2. MY WAY OR HIGHWAY, 3. SPECIAL EFFORT

Day’s Best: FAITH

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.