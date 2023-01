Truly Epic favoured for Byculla Club Trophy

January 21, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Mumbai:

Trainer Imtiaz Sait’s ward Truly Epic may score over his rivals in the Byculla Club Trophy, the main event of Saturday’s (Jan. 21) races. Rails will be placed 3 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 9 metres wide from 800m upto the winning post.

1. MRS. PATMORE TROPHY (Div. II) (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30, 2.30 p.m.: 1. Gimme (2) P. Dhebe 60, 2. Goldiva (7) Sandesh 60, 3. Tureci (6) Mustakim Alam 58.5,4. Stunning Visual (5) K. Nazil 58, 5. Toofaan (10) Merchant 57, 6. Lightning Flame (1) Bhawani 55, 7. Spiritual Rock (3) V. Jodha 54, 8. Shadows (9) Nirmal 50, 9. Camille (4) Nadeem 49 and 10. Come Back Please (8) V. Bunde 49.

1. GOLDIVA, 2. STUNNING VISUAL, 3. TOOFAAN

2. JACQUELINE TROPHY (1,600m), Cl. I, rated 80 and upward, 3.00: 1. Successor (5) Sandesh 59, 2. Giant Star (2) V. Bunde 57.5, 3. Knight Templar (6) C.S. Jodha 55.5, 4. Kamilah (3) Neeraj 50.5, 5. Coeur De Lion (1) Mustakim Alam 49 and 6. In Contention (4) Parmar 49.

1. COEUR DE LION, 2. IN CONTENTION

3. MACCHUPICCHU TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.30:1. Dali Swirl (3) Haridas Gore 60.5, 2. Ocean Of God (10) V. Jodha 58.5, 3. San Salvatore (6) K. Nazil 58, 4. Animous (7) Bhawani 56.5, 5. Sinner (4) S. Saqlain 56.5, 6. Excellent Star (5) Sandesh 55, 7. Balenciaga (8) Neeraj 54.5, 8. Majorella Blue (2) C.S. Jodha 53.5, 9. Ataash (9) P. Shinde 53 and 10. Definitely (1) Merchant 52.

1. DALI SWIRL, 2. EXCELLENT STAR, 3. BALENCIAGA

4. PELICAN TROPHY (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.00: 1. Regal Command (3) Bhawani 59, 2. Easy Rider (9) Zervan 58.5, 3. Own Voice (1) R. Ajinkya 55.5, 4. Golden Neil (8) Sandesh 55, 5. Leto (2) V. Bunde 54.5, 6. Aah Bella (5) P.S. Chouhan 54, 7. Zarak (6) K. Nazil 53, 8. Key To The Mint (4) S. Saqlain 52.5 and 9. Treasure Gold (7) P. Trevor 52.

1. TREASURE GOLD, 2. LETO, 3. EASY RIDER

5. NOBLE EAGLE TROPHY (1,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.30: 1. Bubbly Boy (3) Zervan 56, 2. Giant King (4) S.J. Sunil 56, 3. Ugly Truth (1) S.P. Ranjane 56, 4. Ariyana Star (7) Neeraj 54.5, 5. Cordelia (11) P.S. Chouhan 54.5, 6. Emerald Queen (13) K. Nazil 54.5, 7. Generosity (9) P. Trevor 54.5, 8. Juliana (10) Bhawani 54.5, 9. Maysara (12) C.S. Jodha 54.5, 10. Miranda (6) C. Umesh 54.5, 11. Moonlight Kiss (8) Mustakim Alam 54.5, 12. Sorrento Secret (2) S. Saqlain 54.5 and 13. Supreme Spirit (5) Sandesh 54.5.

1. CORDELIA, 2. SUPREME SPIRIT, 3. EMERALD QUEEN

6. MRS. PATMORE TROPHY (Div. I) (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Alpha Domino (7) Neeraj 62, 2. Maransh (1) Zervan 62, 3. Attained (10) Sandesh 61.5, 4. Bombay (4) Mustakim Alam 61.5, 5. Speculator (2) S. Saqlain 61.5, 6. Midas Touch (9) Bhawani 60.5, 7. Sweet Emotion (6) Parmar 60.5, 8. The President (3) V. Bunde 60.5, 9. Adamas (8) C.S. Jodha 60 and 10. Brave Beauty (5) P. Trevor 58.5.

1. BRAVE BEAUTY, 2. ATTAINED, 3. ALPHA DOMINO

7. THUMBELINA TROPHY (1,200m), Cl. IV, 6-y-o and over, rated 20 to 46, 5.30: 1. Jetfire (10) D.A. Naik 59, 2. Superleggera (7) Zervan 58.5, 3. Tomorrows Dreams (9) R. Ajinkya 58, 4. Tanahaiyaan (8) Merchant 56.5, 5. Dowsabel (6) Sandesh 56, 6. Jet Typhoon (14) Kirtish 55, 7. Red Carnation (13) Mustakim Alam 54.5, 8. Trinket (3) V. Bunde 53.5, 9. Dalasan (5) K. Nazil 53, 10. Twelfth Earl (2) S. Saqlain 52, 11. Stars For You (4) Haridas Gore 51, 12. The Flutist (12) C.S. Jodha 51, 13. Cognosco (1) Shubham 50.5 and 14. Rhythm Of Nature (11) C. Umesh 50.5.

1. SUPERLEGGERA, 2. JETFIRE, 3. DOWSABEL

8. BYCULLA CLUB TROPHY (2,800m) (Terms), 4-y-o and over, 6.00: 1. Caprisca (1) Sandesh 59, 2. Truly Epic (2) C.S. Jodha 59, 3. Chamonix (3) P.S. Chouhan 57.5and 4. Kamaria (4) Bhawani 57.5.

1. TRULY EPIC

Day’s Best: BRAVE BEAUTY

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 4, 5 & 6. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.