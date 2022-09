True Icon wins main event

ADVERTISEMENT

Trainer N. Ravinder Singh’s True Icon (Gaurav Singh up) won the Major Mir Mujtaba Hussain Memorial Cup, the chief event of Monday’s (Sept. 19) races. The winner is owned by Kunwar Digvijay Singh Shekhawat & Ms. D.B. Poornima Chowdary.

ADVERTISEMENT

1. NEARCO PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ROVANIEMI (Suraj Narredu) 1, Avancia (A.A. Vikrant) 2, Lights On (R.S. Jodha) 3 and Clefairy (Akshay Kumar) 4. Not run: Ivanhoe. Nk, 2 and 1-1/2. 1m, 14.17s. ₹46 (w), 14, 12 and 77 (p). SHP: 33, THP: 204, SHW: 25 and 17, FP: 183, Q: 69, Tanala: 2,982. Favourite: Clefairy. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

2. NEARCO PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): SWEET DANCER (Gaurav Singh) 1, Wind Sprite (Akshay Kumar) 2, Humanitarian (Suraj Narredu) 3 and Yaletown (Surya Prakash) 4. Hd, 1/2 and 2. 1m, 14.27s. ₹172 (w), 38, 15 and 14 (p). SHP: 38, THP: 63, SHW: 82 and 24, FP: 847, Q: 256, Tanala: 1,957. Owners: Mr. Suresh Chintameneni. Trainer: R.H. Sequeira.

3. GIMCRACK PLATE (1,400m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): ROYAL GRACE (Afroz Khan) 1, Mark My Day (Nakhat Singh) 2, Mirana (Ashad Asbar) 3 and Sun Dancer (Kuldeep Singh) 4. Not run: Castlerock. 2-1/4, Shd and 1-1/4. 1m, 26.38s. ₹35 (w), 16, 15 and 19 (p). SHP: 42, THP: 56, SHW: 24 and 42, FP: 211, Q: 137, Tanala: 1,290. Faourite: Lamha. Owner & Trainer: L. D’Silva.

ADVERTISEMENT

4. BHONGIR CUP (1,600m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): BEAUTY FLAME (Santosh Raj) 1, Forever Bond (Surya Prakash) 2, Explosive (Ajeeth Kumar) 3 and Ice Berry (Gaurav Singh) 4. 2-1/4, 3 and 1. 1m, 40.61s. ₹55 (w), 12, 34 and 12 (p). SHP: 115, THP: 36, SHW: 17 and 87, FP: 1,162, Q: 452, Tanala: 5,658. Favourite: Turning Wheel. Owner: Mr. Md. Kashif Khan. Trainer: N. Ravinder Singh.

5. MAJOR MIR MUJTABA HUSSAIN MEMORIAL CUP (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II): TRUE ICON (Gaurav Singh) 1, Barbet (Akshay Kumar) 2, Just Incredible (Aneel) 3 and Galwan (Ajeeth Kumar) 4. 3/4, Nk and 2-1/4. 1m, 53.37s. ₹49 (w), 14, 12 and 48 (p). SHP: 31, THP: 101, SHW: 21 and 11, FP: 102, Q: 31, Tanala: 1,240. Favourite: Barbet. Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat & Ms. D.B. Poornima Chowdary. Trainer: N. Ravinder Singh.

6. NARAYANPET PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): DOE A DEER (Dashrath) 1, Plethora (Nakhat Singh) 2, Malibu (Mukesh Kumar) 3 and N R I Millennium (Antony Raj) 4. Nk, 2-1/4 and Nk. 1m, 14.07s. ₹58 (w), 19, 41 and 12 (p). SHP: 108, THP: 66, SHW: 32 and 79, FP: 382, Q: 241, Tanala: 1,222. Favourite: Malibu. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

Jackpot: 70%: 86,099 (6 tkts.) & 30%: 10,063 (22 tkts.).

Mini Jackpot: 4,974 (33 tkts.).

Treble: (i) 8, 537 (7 tkts.), (ii) 1,213 (79 tkts.).