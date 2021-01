Trouvaille for Homi Mody Trophy

Trainer S. K. Sunderji’s ward Trouvaille may score over his rivals in the Homi Mody Trophy, the feature event of Friday’s (Jan. 8) Mumbai races here. Rails will be announced one hour before the first race.

1. GODSPEED PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 1.30 p.m.: 1. Warrior Clan (6) M.S. Deora 59, 2. Turmeric Tower (9) J.Chinoy 58, 3. Grand Architect (12) T.S. Jodha 55, 4. Monk (4) Zervan 55, 5. Isinit (2) Merchant 54.5, 6. Ame (3) Parmar 53.5, 7. Seniority (11) C. S. Jodha 53.5, 8. Brave (1) Aniket 52.5, 9. Marianne (8) S.J. Sunil 52.5, 10. Powerful Star (10) S. Amit 49.5, 11. Colosseum (7) Peter 49 and 12. Thea’s Pet (5) Kaviraj 49.

1. MONK, 2. GRAND ARCHITECT, 3. AME

2. FAIR ALWAYS PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 4-y-o only, 2.00:1. Edge Of Tomorrow (9) Sameer 56, 2. Quarencia (3) C.S. Jodha 56, 3. Remus (2) Sandesh 56, 4. Rising Sun (5) Parmar 56, 5. Sergio (6) Zervan 56, 6. Kardashian (4) T.S. Jodha 54.5, 7. Pense’e (8) Neeraj 54.5, 8. Sparkling Glory (10) A. Gaikwad 54.5, 9. Springbok (1) Kaviraj 54.5 and 10. Who Dares Wins (7) Nirmal 54.5.

1. PENSE’E, 2. REMUS, 3. RISING SUN

3. GUEST CONNECTIONS PLATE (2,000m), Cl. V, rated 4 to 30, 2.30: 1. Aprilis (Late Peerless) (1) T.S. Jodha 59, 2. Aspiration (4) Trevor 59, 3. Mandeville (11) Chouhan 59, 4. Tiberius (6) Kaviraj 59, 5. Marrakesh (2) Ajinkya 58.5, 6. Guinevere (10) Neeraj 57.5, 7. Moon River (7) Parmar 57.5, 8. Circle Of Love (5) Zervan 57, 9. Brianna (8) Peter 56, 10. Melisandre (13) C.S. Jodha 56, 11. Silver Storm (3) Santosh G 52.5, 12. The Pie (Arizona Pie) (12) Sandesh 52.5 and 13. Jack Flash (9) Nazil 50.

1. APRILIS, 2. MANDEVILLE, 3. GUINEVERE

4. DESERT LIGHTNING PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.00: 1. Kariega (7) Nazil 61.5, 2. Barack (1) Kirtish Bhagat 61, 3. Van Dyke (4) Akshay 60, 4. Majestic Warrior (2) Kaviraj 59.5, 5. Bait And Switch (3) V. Jodha 55, 6. Princess Annabel (6) Bhawani 51.5 and 7. Oui Sauvage (5) Neeraj 50.

1. KARIEGA, 2. BARACK, 3. MAJESTIC WARRIOR

5. HOMI MODY TROPHY (2,000m), Cl. I, rated 80 and upward, 3.30: 1. Raees (5) C.S. Jodha 59, 2. Roberta (3) Chouhan 58.5, 3. Wizard Of Stocks (1) Neeraj 56.5, 4. Trouvaille (4) Sandesh 55, 5. Truly Epic (6) Trevor 55 and 6. In It To Win It (2) Nazil 49.

1. TROUVAILLE, 2. WIZARD OF STOCKS

6. GODSPEED PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46, 4.00: 1. Belenus (5) Sandesh 60.5, 2. Godsword (10) J. Chinoy 60.5, 3. Ron (11) Shailesh Shinde 59.5, 4. Fine Tune (2) Peter 59, 5. Pleiades (9) Ayyar 59, 6. Collegium (8) Nazil 58, 7. Dancing Lances (3) M.S. Deora 58, 8. Ms Boss (4) Parmar 57.5, 9. Alpine Express (13) Kuldeep 57, 10. Allauddin Khilji (12) Bhawani 56.5, 11. Northern Singer (7) Kaviraj 56.5, 12. Phoenix Spirit (Late Glacier Express) (1) Raghuveer 51 and 13. Saltbae (6) Vishal Bunde 50.5.

1. BELENUS, 2. GODSWORD, 3. PLEIADES

7. VALLABHDAS H. ADWALIA TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. My Precious (4) A. Prakash 61, 2. Dumas (8) Zervan 58.5, 3. Exotique (3) Chouhan 57.5, 4. Guarnerius (6) Neeraj 575, 5. Dreams (2) T.S. Jodha 57, 6. Mount Olympus (7) Kaviraj 55, 7. Its A Deal (11) Merchant 54, 8. Blazing Bay (9) Bhawani 53.5, 9. Tanhaiyaan (10) C.S. Jodha 53, 10. Marvin (5) Parmar 52.5 and 11. Accenture (1) Sandesh 51.5.

1. EXOTIQUE, 2. DUMAS, 3. MY PRECIOUS

8. FAIR ALWAYS PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 4-y-o only, 5.00: 1. Desert Fire (Late Flame Of Thea) (8) J. Chinoy 56, 2. Fassbinder (5) Zervan 56, 3. Gilt Edge (7) Neeraj 56, 4. Rays Of Sun (2) Parmar 56, 5. Sophistocrat (1) C.S. Jodha 56, 6. Tomorrows Dreams (9) Sandesh 56, 7. Kamaria (4) Bhawani 54.5, 8. Smokin’ Hot (6) Chouhan 54.5 and 9. Star Sincerity (3) Trevor 54.5.

1. RAYS OF SUN, 2. FASSBINDER, 3. SOPHISTOCRAT

Day’s best: PENSE’E

Double: KARIEGA — EXOTIQUE