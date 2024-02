Trishul primed to score a hat-trick in Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup

February 19, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s ward Trishul, who has won two races in this season, maintains his winning form and should score a hat-trick in the Mirza Zunnur Ahmed Memorial Cup, the main event of Monday’s (Feb. 19) races.

1. CHARON PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.10 p.m.: 1. Anemoi (6) Neeraj 56, 2. Calistoga (5) Afroz Khan 56, 3. My Brother (8) R.S. Jodha 56, 4. Rare Vue (2) Kiran Naidu 56, 5. Tirumala (3) Deepak Singh 56, 6. High Heels (7) B.R. Kumar 54.5, 7. Linda (1) P. Ajeeth Kumar 54.5 and 8. Valencia (4) Kuldeep Singh (Sr) 54.5.

1. LINDA, 2. ANEMOL, 3. VALENCIA

2. CHARON PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only Cat. II), 1.45: 1. Bellingham (5) Vivek G 56, 2. Golden Unicorn (6) Surya Prakash 56, 3. Oliver’s Mount (3) Afroz Khan 56, 4. River Deep (1) Kuldeep Singh (Sr) 56, 5. Amboseli (8) Mohit Singh 54.5, 6. Ayodya (2) Kiran Naidu 54.5, 7. Lady Jane (7) Nakhat Singh 54.5 and 8. Mikimoto (4) A.A. Vikrant 54.5.

1. OLIVER’S MOUNT, 2. LADY JANE, 3. BELLINGHAM

3. MALVADO PLATE (Div. I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 2.20: 1. Arba Wahed Arba (6) Kuldeep Singh (Sr) 60.5, 2. Desert Sultan (3) A.A. Vikrant 60, 3. Fortune Art (4) Santosh Raj 59.5, 4. Setastar (5) Kuldeep Singh (Jr) 59, 5. Reining Queen (8) Deepak Singh 58, 6. It’s My Life (7) Md. Ekram Alam 57.5, 7. Riffa (1) Mukesh Kumar 57.5 and 8. Siri (2) Md. Ismail 54.

1. IT’S MY LIFE, 2. DESERT SULTAN, 3. SETASTAR

4. MOSSY BANK PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.55: 1. Humanitarian (7) Deepak Singh 60, 2. D Yes Boss (1) Ashad Asbar 57.5, 3. Decoy (3) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 4. Worcester (6) Md. Ekram Alam 54.5, 5. Golden Gazelle (9) Vivek G 53.5, 6. Rising Tycoon (4) P. Sai Kumar 53.5, 7. First Class (5) G. Naresh 52.5, 8. Quality Warrior (2) Rafique Sk. 51 and 9. Warwick (8) Kuldeep Singh (Jr) 51.

1. DECOY, 2. GOLDEN GAZELLE, 3. WORCESTER

5. ONNU ONNU ONNU PLATE (Div. I) (1,600m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.30: 1. Silver Lining (5) Md. Ekram Alam 60, 2. Aerial Combat (3) Kiran Naidu 59.5, 3. Beauty Flame (4) Mohit Singh 58.5, 4. Carnival Lady (9) Surya Prakash 57, 5. Indian King (7) Mukesh Kumar 55, 6. Sucker Punch (1) Ashad Asbar 53.5, 7. Code Blue (8) Abhay Singh 53, 8. Royal Pal (6) Nakhat Singh 52.5 and 9. Forever Bond (2) P. Ajeeth Kumar 52.

1. SUCKER PUNCH, 2. BEAUTY FLAME, 3. ROYAL PAL

6. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL CUP (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.05: 1. Nightmare (1) Kuldeep Singh (Sr) 60, 2. Divine Destiny (5) Surya Prakash 56.5, 3. Just Incredible (4) Kiran Naidu 54.5, 4. Wallop And Gallop (6) Ashad Asbar 53.5, 5. Lady Danger (3) Mohit Singh 53, 6. Only My Way (8) Afroz Khan 53, 7. Role Model (9) Nakhat Singh 52.5, 8. Trishul (7) P. Ajeeth Kumar 52.5 and 9. Shah Of Iran (2) Md. Ismail 51.5.

1. TRISHUL, 2. NIGHTMARE, 3. DIVINE DESTINY

7. ONNU ONNU PLATE (Div. II) (1,600m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.40: 1. Sundance Kid (2) Abhay Singh 60, 2. Alpine Girl (8) Mohit Singh 59.5, 3. Exclusive Spark (5) Md. Ismail 58, 4. Canterbury (4) Afroz Khan 54.5, 5. Sadiya (1) Kuldeep Singh (Jr) 53.5. 6. Sweet Whisper (3) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Ampere’s Touch (6) Neeraj 52.5 and 8. Dream Jewel (7) Ajay Kumar 52.

1. AMPERE’S TOUCH, 2. SADIYA, 3. EXCLUSIVE SPARK

8. MALVADO PLATE (Div. II) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 5.15: 1. Five Star (5) Deepak Singh 60.5, 2. Federer (7) Ashad Asbar 60, 3. Glimmer Of Hope (1) Ajay Kumar 59, 4. Stoli (2) Md. Ekram Alam 59, 5. Bien Pensant (8) Surya Prakash 58.5, 6. Char Ek Char (6) Kiran Naidu 57, 7. Good Tidings (3) Mohit Singh 54.5 and 8. Protocol (4) Abhay Singh 50.

1. GLIMMER OF HOPE, 2. FEDERER, 3. GOOD TIDINGS

Day’s Best: OLIVER’S MOUNT

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

