Trafalgar takes the honours in Maharaja’s Cup

September 24, 2022 18:53 IST

J.E. Mckeown-trained Trafalgar won the Maharaja’s Cup, the feature event of the races here on Saturday (Sept 24). The winner is owned by M/s. Joydeep Datta Gupta, Jayanta Mukhopadhay, Sanjay Datta Gupta, Jeet Banerjee, Achuthan Siddharth, Marthand Singh Mahindra, Shouryabrata Mandal & Sigma Scan Systems Pvt. Ltd.

1. NAINITAL PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over: CAPITAL GAIN (J.H. Arul) 1, Regal Force (S. Shareef) 2, Like My Daddy (S. Qureshi) 3 and Smile Around (Vivek) 4. 8-1/2, 1 and Lnk. 1m, 25.19s. ₹37 (w), 13, 33 and 36 (p), SHP: 73, THP: 154, FP: 364, Q: 250, Trinella: 4,821 and 2,583. Favourite: I Can. Owner: Miss. Maria Divya Dominic. Trainer: S. Dominic.

2. MANDAKALLI PLATE (1,600m), rated 00 to 25: HIGH OPINION (S. Saqlain) 1, Osibisa (Vivek) 2, Love (Rayan) 3 and Exalted Dream (Naveen K) 4. Not run: Sally’s Gift. 4-1/2, 5-3/4 and 1-1/2. 1m, 37.69s. ₹85 (w), 16, 12 and 11 (p), SHP: 28, THP: 37, FP: 592, Q: 229, Trinella: 1,011 and 583. Favourite: Sekhmet. Owners: M/s. M. Sridhar & Pradeep Kumar R. Trainer: Warren Singh.

3. JAGANMOHANA PALACE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45: WILD EMPEROR (Srinath) 1, Worldly Wise (Akshay K) 2, Break Away (Janardhan P) 3 and Vijaya Sarathi (Kiran Rai) 4. Not run: Abishola and Sky Princess. 5-3/4, 4 and 1. 1m, 23.54s. ₹16 (w), 10, 11 and 16 (p), SHP: 28, THP: 33, FP: 31, Q: 29, Trinella: 103 and 48. Favourite: Wild Emperor. Owner: Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

4. DR. M.A.M. RAMASWAMY TROPHY (1,200m), rated 60 to 85: MICHIGAN MELODY (Hindu S) 1, O Hansini (S. Shareef) 2, Wild Spell (Sai Kiran) 3 and Brunhild (S. Saqlain) 4. 3/4, 1-1/2 and Snk. 1m, 09.84s. ₹31 (w), 15, 14 and 30 (p), SHP: 39, THP: 60, FP: 48, Q: 25, Trinella: 295 and 170. Favourite: O Hansini. Owner: Mr. Satish G. Kundapur. Trainer: Azhar Ali.

5. MAHARAJA’S CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms): TRAFALGAR (C. Umesh) 1, Knotty Dancer (Suraj) 2, Chashni (S. Shareef) 3 and Havelock Cruise (Sai Kiran) 4. 1-1/4, Nk and 1-3/4. 1m, 34.83s. ₹28 (w), 12, 11 and 21 (p), SHP: 30, THP: 57, FP: 55, Q: 22, Trinella: 242 and 236. Favourite: Knotty Dancer. Owners: M/s. Joydeep Datta Gupta, Jayanta Mukhopadhay, Sanjay Datta Gupta, Jeet Banerjee, Achuthan Siddharth, Marthand Singh Mahindra, Shouryabrata Mandal & Sigma Scan Systems Pvt Ltd. Trainer: J.E. Mckeown.

6. COORG PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: JABBAR (S. Saqlain) 1, Spiritual Force (Sai Kiran) 2, Vijaya Miracle (Angad) 3 and D Fire (Shreyas S) 4. 2-1/2, 1-3/4 and Lnk. 1m, 05.16s. ₹16 (w), 11, 16 and 21 (p), SHP: 41, THP: 36, FP: 96, Q: 58, Trinella: 210 and 106, Exacta: 1,609 and 345. Favourite: Jabbar. Owner and trainer: Mr. M. Bobby.

7. JAGANMOHANA PALACE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45: KNOTTY WOODS (Nazerul) 1, Kushaq (J.H. Arul) 2, Braxton (S. Saqlain) 3 and Lucky One (Hasib A) 4. Not run: Measure Of Time and Windy City. 2-1/4, 1 and 1-1/2. 1m, 24.56s. ₹24 (w), 11, 17 and 12 (p), SHP: 44, THP: 37, FP: 84, Q: 109, Trinella: 273 and 86, Exacta: 3,169 (carried over). Favourite: Knotty Woods. Owners: M/s. K. Kamesh & Srikanth Badruka. Trainer: Prasanna Kumar.

Jackpot: ₹648 (309 tkts.); Runner-up: 95 (900 tkts.); Treble (i): 1,239 (one tkt.); (ii): 62 (38 tkts.).