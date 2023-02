Touch Of Grey races away with the Guindy Grand Prix

February 25, 2023 07:21 pm | Updated 07:21 pm IST - CHENNAI

Satish Narredu’s Touch Of Grey (piloted by Suraj Narredu) won the Guindy Grand Prix (1,600m), the chief event of the races held here on Saturday (Feb. 25). The winner is the property of Mr. Balam Mohla, Mr. Anil Saraf & Mr. Apana Subaiya.

Leading Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust: Total Stakes Money Rs. 79,25,039.

Champion Trainer: Deepesh Narredu (27 wins).

Champion jockey: Yash Narredu (32 wins).

Champion apprentice jockey: Farid Ansari (21 wins).

Leading bookmaker (First Enclosure): M/s. Rise Well Ramanathan Rs. 21,19,542. (Second Enclosure): M/s. P.K. & Co. K. Elumalai Rs. 7.20,800.

Leading tipster: Times Of India (62 wins).

1. FORT ST GEORGE HANDICAP: DANNY’S GIRL (S. Kamble) 1, Wood Art (Koshi Kumar) 2, Touch Of Fury (Farid Ansari) 3 and Little Wonder (B. Dharshan) 4. 5-3/4, 1-3/4 and shd. 1m, 13.77s. Rs. 64 (w), 32, 30 and 22 (p), SHP: 86, FP: 622, Q: 388, Tla: 3,271.

Owner: Mr. Romi Surendra Madhani. Trainer: G.S. Parmar.

2. CHAMPION TRAINER TROPHY: KING ROGER (Dashrath Singh) 1, Thrill Of Power (Srinath) 2, Kings Show (Inayat) 3 and Star Waves (L.A. Rozario) 4. 1-3/4, 1-3/4 and shd. 1-13.42s. Rs. 20 (w), 12, 23 and 26 (p), SHP: 55, FP: 100, Q: 53, Tla: 311.

Owners: Mr. Cheriyan Abraham & Mr. Ananta Narayanan Suresh. Trainer: Anil Kumar.

3. LEADING OWNER TROPHY (Div. II): NAMAK HALAAL (Ramandeep) 1, Full Of Surprise (L.A. Rozario) 2, Star Fling (Gaurav Singh) 3 and Oberon (Inayat) 4. Lnk, 2 and lnk. 1m, 13.44s. Rs. 175 (w), 33, 16 and 18 (p), SHP: 42, FP: 1,795, Q: 529, Tla: 13,113.

Owners: Mrs. Marlene Bhat & Dr. Asha Bhat. Trainer: Saddam Iqbal.

4. LEADING OWNER TROPHY (Div. I): ANGEL HEART (Farid Ansari) 1, Magical Wish (B. Dharshan) 2, Renegade (Gaurav Singh) 3 and Pirate’s Love (L.A. Rozario) 4. 4-3/4, 1-3/4 and shd. 1m, 12.41s. Rs. 69 (w), 19, 21 and 22 (p), SHP: 82, FP: 451, Q: 263, Tla: 4,078.

Owner: Mr. Satish Kumar Joghee. Trainer: R. Ramanathan.

5. CAVALLO VELOCE TROPHY: GOLDEN WARRIOR (P. Sai Kumar) 1, Sparkle N Shine (Srinath) 2, Lionel (Hindu Singh) 3 and Miss Allure (Yash Narredu) 4. 4, nk and 2-1/4. 1m, 26.06s. Rs. 152 (w), 33, 18 and 14 (p), SHP: 37, FP: 1,079, Q: 410, Tla: 4,467.

Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. S.S. Bhupendar Singh & Miss Ameeta Mehra. Trainer: D. Narredu.

6. GUINDY GRAND PRIX (Gr.III): TOUCH OF GREY (Suraj Narredu) 1, True Faith (Srinath) 2, Seminole Wind (Hindu Singh) 3 and Something Royal (Yash Narredu) 4. 3-1/2, 2-1/2 and 1-1/2. 1m, 40.69s. Rs. 13 (w), 11 and 15 (p), SHP: 42, FP: 33, Q: 46, Tla: 134.

Owners: Mr. Balam Mohla, Mr. Anil Saraf & Mr. Apana Subaiya, Trainer: S. Narredu.

7. CHAMPION JOCKEY TROPHY: STAR OF LIBERTY (Farid Ansari) 1, Trump Baby (Inayat) 2, Wisaka (A.M. Tograllu) 3 and Rwanda (Koshi Kumar) 4. 5-1/4, snk and nk. 1m, 6.27s. Rs. 43 (w), 16, 19 and 119 (p), SHP: 51, FP: 140, Q: 56, Tla: 3,560.

Owner: Mr. K. Muthuvellayan. Trainer: R. Foley.

Jackpot: Rs. 36,645 (7 tkts), Runner-up: 5,235 (6 tkts), Mini Jkt: 9,718 (4 tkts), Tr (i): 3,736 ( 7 tkts), (ii): 1,231 (36 tkts).