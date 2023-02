Touch Of Grey obliges in the Madras Gold Vase 

February 04, 2023 06:13 pm | Updated 06:13 pm IST - CHENNAI:

Touch Of Grey (Suraj Narredu astride) won the Madras Gold Vase (1,400m), the chief event of the races held here on Saturday (Feb. 4). The winner is owned by Mr. Balam Mohla, Mr. Anil Saraf & Mr. Apana Subaiya and trained by S. Narredu.

1. BARODA HANDICAP: PLANET VENUS (Yash Narredu) 1, Pappa Rich (Koshi Kumar) 2, Sparkleberry (Farhan Alam) 3 and Bohemian Star (Shyam Kumar) 4. Not run: Great Spirit. 3-1/2, 2-1/2 and 1. 1m, 6.89s. ₹12 (w), 10, 11 and 30 (p), SHP: 23, FP: 47, Q: 33, Tla: 292. Owners: Balam Mohla & Mr. Anil Saraf. Trainer: D. Narredu.

2. MR PROSPECTOR HANDICAP: TERMINATOR (Yash Narredu) 1, Safety (C. Brisson) 2, Turf Beauty (Farid Ansari) 3 and Herring (S. Kamble) 4. 2-1/2, 1-1/4 and shd. 1m, 25.98s. ₹33 (w), 14, 15 and 21 (p), SHP: 28, FP: 76, Q: 36, Tla: 354. Owners: Mr. Daulat Chhabria & M/s. Manjri Horse Breeders Farm. Trainer: D. Narredu.

3. QUASAR HANDICAP: LADY CADET (Srinath) 1, Romualdo (P.S. Kaviraj) 2, Shez R Star (C. Brisson) 3 and Kings Walk (P. Sai Kumar) 4. 1-1/2, 1 and 1. 1m, 25.14s. ₹14 (w), 10, 26 and 27 (p), SHP: 79, FP: 62, Q: 41, Tla: 587. Owner: M/s. Mukteshwar Racing. Trainer: A.S. Jodha.

4. SURITE MILLION: FONDNESS OF YOU (Suraj Narredu) 1, Soft Whisper (P. Sai Kumar) 2, Asio (Yash Narredu) and Fashionista ( P.S. Kaviraj) 4. Not run: Pure For Sure. 1/2, 1 and 3/4. 1m, 6.51s. ₹19 (w), 13, 19 and 10 (p), SHP: 70, FP: 1-2, Q: 141, Tla: 332. Owners: So Blest Trading, Mr. Santhosh P. & Mr. Rajesh Narredu. Trainer: R. Narredu.

5. MADRAS GOLD VASE: TOUCH OF GREY (Suraj Narredu) 1, Time And Tide (Srinath) 2, Multiwave (P. Sai Kumar) 3 and Speculation (S. Kamble) 4. 3-1/2, dist and 1, 1m, 23.82s. ₹18 (w), 10 and 18 (p), SHP: 28, FP: 25, Q: 17, Tla: 306. Owners: Mr. Ba;am Mohla, Mr. Anil Saraf & Mr. Apana Subaiya. Trainer: S. Narredu.

6. MR PROSPECTOR HANDICAP: WISAKA (Farid Ansari) 1, Turf Melody (Yash Narredu) 2, Attenborough (S. Kamble) 3 and Windsor Walk (B. Dharshan) 4. 2-3/4, 3/4 and 1-1/4. 1m, 26.69s. ₹56 (w), 15, 10 and 13, FP: 132, Q: 79, Tla: 849. Owners: Mr. Husain Sultan Ali Nensey, Mr. Saif Hoosein Nensey & Mrs. Nissa Hoosein Nensey. Trainer: Saddam Iqbal.

Jackpot: ₹1,419 (27 tkts.), Runner-up: 34 (471 tkts.), Mini Jkt: 274 (49 tkts.), Tr (i): 75 (259 tkts.), (ii): 293 (69 tkts.).