Touch Of Grey could complete a hat-trick

February 25, 2023 12:30 am | Updated February 24, 2023 06:25 pm IST - CHENNAI:

The Bangalore challenger Touch Of Grey is poised to complete a hat-trick in the Guindy Grand Prix (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Feb. 25).

1. FORT ST GEORGE HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 2-15 p.m.: 1. Romantic Bay (8) P.S. Kaviraj 60, 2. Touch Of Fury (10) Farid Ansari 60, 3. Sparkleberry (7) L.A. Rozario 59.5, 4. Carnoustie (6) Farhan Alam 59, 5. Little Wonder (11) B. Dharshan 58.5, 6. Danny’s Girl (2) S. Kamble 58, 7. Ocean Love (3) K.V. Baskar 57.5, 8. Royal Symbol (9) Inayat 57.5, 9. Bella Amor (4) P. Sai Kumar 57, 10. Wood Art (5) Koshi Kumar 57, 11. Symphony In Style (1) Gaurav Singh 56.5 and 12. Rajputana (12) R. Manish 53.

1. WOOD ART, 2. SPARKLEBERRY, 3. TOUCH OF FURY

2. CHAMPION TRAINER TROPHY (1,200m), 6-y-o & over rated 20 to 45, 2-45: 1. Kings Show (11) Inayat 60, 2. Pappa Rich (5) Gaurav Singh 59.5, 3. Thrill Of Power (9) Srinath 59.5, 4. Grey Twilight (2) Ramandeep 58.5, 5. Star Waves (3) L.A. Rozario 58.5, 6. Undeniable (10) S.A. Amit 58, 7. Shadow Of Love (8) B. Dharshan 57, 8. King Roger (4) Dashrath Singh 54.5, 9. Majestic Charmer (1) P. Sai Kumar 54, 10. Wonderful Era (12) Farid Ansari 53, 11. Three Of A Kind (8) Farhan Alam 51 and 12. Chaitanya (6) P.S. Kaviraj 50.

1. KING ROGER, 2. KINGS SHOW, 3. WONDERFUL ERA

3. LEADING OWNER TROPHY (Div. II), (1,200m), 6-y-o & over, rated 40 to 65, 3-15: 1. Namak Halaal (1) Ramandeep 60, 2. Star Fling (2) Gaurav Singh 58, 3. Beauty Of The Turf (7) Suraj Narredu 57.5, 4. Oberon (8) Inatay 57.5, 5. Full Of Surprise (4) L.A. Rozario 56.5, 6. Mon General (5) K.V. Baskar 56, 7. Pacific (3) S. Kamble 56 and 8. Fiat Justitia (6) B. Dharshan 55.

1. BEAUTY OF THE TURF, 2. OBERON, 3. STAR FLING

4. LEADING OWNER TROPHY (Div. I), (1,200m), 6-y-o & over, rated 40 to 65, 3-45: 1. Renegade (2) Gaurav Singh 60, 2. Angel Heart (5) Farid Ansari 58.5, 3. Beethovan (7) Inayat 58.5, 4. Krishaa’s Choice (4) S. Kamble 57.5, 5. Break The Silence (8) Farhan Alam 56.5, 7. Magical Wish (3) B. Dharshan 55, 7. Katahdin (9) A.M. Tograllu 54 and 9. Wilbur (6) K.V. Baskar 54.

1. BEETHOVAN, 2. PIRATE’S LOVE, 3. KRISHAA’S CHOICE

5. CAVALLO VELOCE TROPHY (1,400m), Maiden 3-y-o only (Terms), 4-15: 1. Advaita (1) S.A. Amit 56, 2. Golden Warrior (4) P. Sai Kumar 56, 3. Into The Storm (9) S. Kamble 56, 4. Lionel (7) Hindu Singh 56, 5. Ruling Star (8) M Bhaskar 56, 6. Spacecraft (-) (-) 56, 7. Wolf Creek (6) P.S. Kaviraj 56, 8. Miss Allure (5) Yash Narredu 54.5, 9. Sensations (2) Dashrath Singh 54.5,10. Sparkle N Shine (3) Srinath 54.5 and 11. Yellow Sapphire (10) Gaurav Singh 54.5.

1. MISS ALLURE, 2. LIONEL, 3. INTO THE STORM

6. GUINDY GRAND PRIX (Gr.III), (1,600m), 3-y-o only (Terms), 4-45: 1. Touch Of Grey (5) Suraj Narredu 57.5, 2. True Faith (4) Srinath 54.5, 3. Something Royal (2) Yash Narredu 53, 4. Felix (3) Dashrath Singh 51.5, 5. Vinamrao (—) 51.5, 6. Golden Bella (-) 50 and 7. Seminole Wind (1) Hindu Singh 50.

1. TOUCH OF GREY, 2. SOMETHING ROYAL, 3. SEMINOLE WIND

7. CHAMPION JOCKEY TROPHY (1,100m), rated 20 to 45 (no whip), 5-15: 1. Wisaka (2) A.M. Tograllu 60, 2. Rwanda (5) Koshi Kumar 59, 3. Trump Baby (10) Inayat 59, 4. Presto Power (4) B. Dharshan 54, 5. Chaposa Springs (3) Gaurav Singh 53.5, 6. Star Of Liberty (9) Farid Ansari 53.5, 7. Tifosi (1) P.S. Kaviraj 53.5, 8. Autumn Shower (11) Farhan Alam 53, 9. Conscious Keeper (7) S.A. Amit 53, 10. Blue Sapphire (8) S. Imran 52.5 and 11. Amarone (6) S. Kamble 52.

1. TRUMP BABY, 2. CHAPOSA SPRINGS, 3. STAR OF LIBERTY

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.