Torbert fancied for feature event

Torbert runs with a good chance in the first division of the Tamil Nadu Race Horse Owners Association Cup (1,400m), the main event of the extra day’s races to be held here on Friday (March 5).

1. SUN RAY PLATE (1,400m), 4-y-o only, rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Dr Feelgood (4) Antony Raj 60, 2. Sunday Warrior (6) P.K. Gaddam 60, 3. Country’s Genius (3) Jagadeesh 59, 4. Sea Script (—) (—) 58.5, 5. Golden Streak (5) Akshay Kumar 58, 6. Icy River (2) P. Sai Kumar 58, 7. Majestic Charmer (7) Nakhat Singh 57.5, 8. Propahlady (8) Nazar Alam 57 and 9. Talan (1) S. Shareef 57.

1. GOLDEN STREAK, 2. ICY RIVER, 3. MAJESTIC CHARMER

2. MARCH PLATE (Div. I), (1,200m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 2-30: 1. Fort St. George (—) (—) 61, 2. Red Hot Jet (3) Akbar 61, 3. Royal Symphony (5) Azfar Syeed 60.5, 4. Eyes Of Falcon (1) H. Rahul 60, 5. Rafaele (4) Abhay Singh 59.5, 6. Palsy Walsy (9) Antony Raj 59, 7. Sprit Of Zion (8) S. Shareef 55.5, 8. Parrys Glory (6) P. Surya 55, 9. Intox (7) Akshay Kumar 54 and 10. Highland Light (2) A. Ayaz Khan 52.

1. ROYAL SYMPHONY, 2. PARRYS GLORY, 3. INTOX

3. MARCH PLATE (Div. II), (1.200m)., 6-y-o & over, rated 20 to 45, 3-00: 1. Song Of Glory (7) Akshay Kumar 60, 2. Oxygen (5) Iltaf Hussain 59.5, 3. Absolute Authority (3) Antony Raj 58.5, 4. Platini (1) M. Bhaskar 58, 5. Obsession (6) P.K. Gaddam 55.5, 6. Queens Diamond (9) Azfar Syeed 55.5, 7. Kasi Masi (10) A. Ayaz Khan 54, 8. Lady Blazer (4) Jagadeesh 54, 9. Atacama (8) Irshad Alam 52 and 10. Queen Supreme (2) P. Surya 52.

1. ABSOLUTE AUTHORITY, 2. SONG OF GLORY, 3. LADY BLAZER

4. DESTINY PLATE (1,200m), 5-y-o only, rated 20 to 45, 3-30: 1. Incredible Star (14) P. Sai Kumar 60, 2. Magical Wish (5) H. Rahul 60, 3. Dominant (10) A.Ayaz Khan 58.5, 4. Oberon (2) Brisson 58, 5. Star Fling (4) Iltaf Hussain 57, 6. Trending Princess (12) Nazar Alam 56.5, 7. Sultan Pheroze (9) Azfar Syeed 56, 8. Beauty Of The Turf (7) Nakhat Singh 55.5, 9. Break The Silence (8) Abhay Singh 55.5, 10. Welcome Winner (6) Antony Raj 54.5, 11. Beforethedawn (13) B. Nikhil 53, 12. Daiyamondo (3) S. Shareef 52.5, 13. Renzaccio (1) Manikandan 52 and 14. Gallant Star (1) Irshad Alam 51.5.

1. MAGICAL WISH, 2. INCREDIBLE STAR, 3. BEAUTY OF THE TURF

5. TAMIL NADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Cotton Hall (9) Antony Raj 60.5, 2. Lordship (5) Akshay Kumar 58, 3. Shadow Of Love (1) Azfar Syeed 57, 4. Grand Royal (10) Nakhat Singh 56.5, 5. Decisive (3) Iltaf Hussain 55.5, 6. Queens Hall (6) P. Sai Kumar 54, 7. My Passion (12) A. Ayaz Khan 53.5, 8. Ganton (8) P.K. Gaddam 53, 9. Rosebrook (7) Manikandan 53, 10. Charliez Angel (ex: Magic Stream) (2) Neeraj 52.5, 11. Shalem (1) Brisson 52 and 12. Chaitanya (4) S. Shareef 50.

1. GRAND ROYAL, 2. CHARLIEZ ANGEL, 3. COTTON HALL

6. TAMIL NADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Drei Bruder (7) Azfar Syeed 62, 2. Knight In Armour (9) Antony Raj 61, 3. Torbert (1) Akshay Kumar 60.5, 4. Vintage Burt (8) Brisson 60.5, 5. Texas Rose (11) P.K. Gaddam 59, 6. Fun Storm (2) Nakhat Singh 58, 7. Angel Heart (6) P. Sai Kumar 57, 8. Renegade (10) Jagadeesh 56, 9. BringIt On (5) Stephen Raj 55.5, 10. Crown Of Stars (3) S. Shareef 55, 11. Star Convey (4) H. Rahul 55, 12. Asian Warrior (12) M. Bhaskar 53.5 and 13. Star Glitter (13) B. Nikhil 53.

1. TORBERT, 2. VINTAGE BRUT, 3. ANGEL HEART

7. POTENTIAL CHAMPION PLATE (1,200m), 4-y-o only, rated 20 to 45, 5-00: 1. Glorious Sunlight (ex: Naomi) (12) Abhay Singh 60, 2. Full Of Surprise (10) Akshay Kumar 58.5, 3. Arapaho (2) P. Sai Kumar 57, 4. Country’s Lumiere (6) Stephen Raj 56, 5. Lady Zeen (ex: Lady Zean) (7) A. Ayaz Khan 56, 6. Midsummer (1) P. Surya 56, 7. Moment Of Life (3) Antony Raj 56, 8. Romantic Bay (5) Iltaf Hussain 56, 9. Sovereignaire (13) B. Nikhil 56, 10. Country’s Moon (11) Jagadeesh 55.5, 11. Pringle Bells (14) Akbar 55.5, 12. Mayflower (4) Azfar Syeed 55, 13. Autumn Shower (9) S. Shareef 54.5 and 14. Regal Tiara (8) P.K. Gaddam 54.

1. ARAPAHO, 2. GLORIOUS SUNLIGHT, 3. FULL OF SURPRISE

8. GRYFFINDOR PLATE (1,200m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 5-30: 1. Haran (14) Abhay Singh 62.5, 2. Roses In My Dreams (9) P. Sai Kumar 62.5, 3. Three Of A Kind (3) Azfar Syeed 62.5, 4. Vibrant Approach (1) Iltaf Hussain 62, 5. Driftwood Pacific (7) Manikandan 60.5, 6. Palace Music (10) M. Bhaskar 60, 7. Medovik (8) P.K. Gaddam 59.5, 8. Symphony In Style (12) Antony Raj 59.5, 9. Vincitrice (13) S. Shareef 59.5, Azeria (5) P. Surya 59, 6. Dynamite Girl (11) Stephen Raj 57.5, 12. Jericho (2) Irshad Alam 57.5, 13. Dance Of Waves (6) A. Ayaz Khan 57 and 14. Arazinger (4) Jagadeesh 56.

1. SYMPHONY IN STYLE, 2. THREE OF A KIND, 3. AZERIA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.