Top Secret wins a close contest in feature event

Trainer Magan Singh’s Top Secret (D.S. Deora up) won in a tight finish the Smt. Teegala Sulochana Reddy Memorial Cup, the feature event of Saturday’s (Oct. 22) races. The winner is owned by Col. K.S. Garcha (Rtd) rep. Jaipur Riding & Polo Club Pvt. Ltd., Mr. Rajeev Sharma.

1. ASMAN GARH PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): HUGH CAPET (D.S. Deora) 1, Candy Girl (R.S. Jodha) 2, Malibu (B.R. Kumar) 3 and Vision Of Rose (Koushik) 4. 5-1/4, 2 and 1. 1m, 27.06s. ₹30 (w), 14, 16 and 20 (p). SHP: 53, THP: 65, SHW: 18 and 33 (p). FP: 144, Q: 71, Tanala: 766. Favourite: Starwalt. Owners: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: Magan Singh.

2. BOLD VENTURE PLATE (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II): BALLERINA (Suraj Narredu) 1, Exotic Dancer (Aneel) 2, Blissful (R.S. Jodha) 3 and By The Bay (Kiran Naidu) 4. Not run: Sensation. 3/4, 3/4 and 3/4. 1m, 6.15s. ₹16 (w), 11, 27 and 15 (p). SHP: 77, THP: 34, SHW: 11 and 57, FP: 128, Q: 96, Tanala: 383. Favourite: Ballerina. Owner: United Racing And Bloodstock Breeders Limited. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

3. NEWMARKET PLATE (1,600m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): N R I SUN (Antony Raj S) 1, Sun Dancer (Afroz Khan) 2, Makhtoob (B. Nikhil) 3 and Lamha (Akshay Kumar) 4. 3-1/4, Nk and 2. 1m, 40.00s. ₹24 (w), 12, 17 and 24 (p). SHP: 66, THP: 65, SHW: 20 and 31, FP: 154, Q: 77, Tanala: 1,065. Favourite: N R I Sun. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

Note: Aerial Combat jumped out awkwardly soon after the start and dislodged the rider G. Naresh, who escaped unhurt.

4. BLUE MAX PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): CARLISLE (Kuldeep Singh) 1, N R I Millennium (G. Naresh) 2, Sweet Dancer (Akshay Kumar) 3 and Dr Dee Dee (B.R. Kumar) 4. 2-3/4, Hd and Hd. 1m, 14.36s. ₹92 (w), 21, 24 and 16 (p). SHP: 107, THP: 55, SHW: 36 and 34, FP: 1,076, Q: 589, Tanala: 3,807. Favourite: Dr. Dee Dee. Owners: Mr. Ayyadevara Srinivas & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L. D’Silva.

5. SMT. TEEGALA SULOCHANA REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II): TOP SECRET (D.S. Deora) 1, Ashwa Raudee (Kuldeep Singh) 2, Super Angel (Gaurav Singh) 3 and Kesariya Balam (Akshay Kumar) 4. Shd, Shd and 1-1/2. 1m, 40.65s. ₹61 (w), 10, 31 and 19 (p). SHP: 87, THP: 55, SHW: 26 and 47, FP: 763, Q: 240, Tanala: 2,469. Favourite: Kesariya Balam. Owners: Col. K.S. Garcha (Rtd) rep. Jaipur Riding & Polo Club Pvt. Ltd., Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

6. SHAMSHABAD PLATE (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): MIND READER (R.S. Jodha) 1, Flamingo Fame (Suraj Narredu) 2, Star Racer (Aneel) 3 and Hashtag (R. Gaurav Singh) 4. Not run: Rhythm Selection. 1-1/4, 1 and 4-1/4. 1m, 14.52s. ₹47 (w), 14, 12 and 34 (p). SHP: 27, THP: 109, SHW: 35 and 10, FP: 107, Q: 41, Tanala: 1,165. Favourite: Flamingo Fame. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹5,228 (49 tkts.) & 30%: 348 (315 tkts.).

Treble: (i) 100 (463 tkts.), (ii) 1,924 (21 tkts.).

Mini Jackpot: 4,880 (7 tkts.).