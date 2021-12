Tomorrows Dreams primed to repeat

13 December 2021 00:30 IST

Hyderabad: The four-year-old gelding Tomorrows Dreams, who won a race in his last outing, maintains his winning form and may repeat in the Kasu Brahmananda Reddy Memorial Cup, the main event of Monday’s (Dec. 13) races here.

1. TRIBUTE PLATE (Div. III) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15 p.m: 1. The Prospect (9) A.A. Vikrant 60, 2. Indian Glory (4) Surya Prakash 56.5, 3. N R I Touch (10) Akshay Kumar 56, 4. Blast In Class (7) Kiran Naidu 54, 5. Thunder Road (6) B.R. Kumar 54, 6. Art In Motion (3) Afroz Khan 53, 7. Dead Centre (2) Md. Ismail 52.5, 8. Dizizdtymtowin (1) Abhay Singh 52.5, 9. Precious Gift (5) Santosh Raj 52 and 10. Secret Circle (8) B. Nikhil 52.

1. N R I TOUCH, 2. THE PROSPECT, 3. THUNDER ROAD

Advertising

Advertising

2. PALAMPET PLATE (Div. II) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. N R I Infinity (6) B.R. Kumar 60, 2. Royal Grace (9) Ashad Asbar 60, 3. Wallop And Gallop (1) P. Ajeeth Kumar 59.5, 4. Campania (4) Nakhat Singh 59, 5. Kimberley (10) Mukesh Kumar 57, 6. Georgia Peach (5) Akshay Kumar 56.5, 7. Explosive (8) B. Nikhil 55.5, 8. Dillon (7) Gaurav Singh 54, 9. Silver Bells (2) C.S. Jodha 53.5 and 10. Soul Empress (3) Aneel 53.

1. ROYAL GRACE, 2. GEORGIA PEACH, 3. DILLON

3. TRIBUTE PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. City Of Blessing (2) Mukesh Kumar 60, 2. Unmatched (7) Akshay Kumar 56, 3. Moderator (10) Nakhat Singh 54, 4. Executive Decision (8) C.S. Jodha 53.5, 5. Akash (6) G. Naresh 53, 6. Flying Rudolf (3) Aneel 53, 7. Paladino (9) Afroz Khan 53, 8. Aarya (4) S.S. Tanwar 52.5, 9. Greek’s Ace (5) B. Nikhil 52.5, 10. Briar Ridge (11) Santosh Raj 52 and 11. Hot Seat (1) Md. Ismail 52.

1. EXECUTIVE DECISION, 2. CITY OF BLESSING, 3. AKASH

4. PALAMPET PLATE (Div. I) (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Cheltenham (3) Akshay Kumar 60, 2. Bandit King (7) Mukesh Kumar 57.5, 3. Muaser (11) Nakhat Singh 57.5, 4. Advance Guard (4) Surya Prakash 57, 5. Archangels (1) A.A. Vikrant 55.5, 6. Sweet Melody (9) C.P. Bopanna 55.5, 7. Southern Act (5) Koushik 54.5, 8. Nolan (2) C.S. Jodha 53, 9. Gurbaaz (6) Md. Ismail 52, 10. Horse O’ War (10) B. Nikhil 51 and 11. Wandring Warrior (8) P. Sai Kumar 51.

1. MUASER, 2. CHELTENHAM, 3. ARCHANGELS

5. KASU BRAHMANANDA REDDY MEMORIAL CUP (1,200m), 4-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): 1. Palomar (6) Surya Prakash 60, 2. House Of Diamonds (5) Akshay Kumar 59.5, 3. Chuckit (4) Aneel 56, 4. Amyra (1) Ashad Asbar 55, 5. Different (2) Gaurav Singh 55, 6. Blissful (9) Nakhat Singh 54, 7. Tomorrows Dreams (7) C.S. Jodha 53.5, 8. Mind Reader (10) R.S. Jodha 53, 9. N R I Magic (3) B. Nikhil 53 and 10. Rapid Fire (8) S.S. Tanwar 53.

1. TOMORROWS DREAMS, 2. HOUSE OF DIAMONDS, 3. AMYRA

6. NIRMAL PLATE (Div. II) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. Open Affair (6) A.A. Vikrant 62, 2. Sea Of Class (8) Akshay Kumar 62, 3. Neffereti (11) Mukesh Kumar 61.5, 4. Sharp Mind (4) Khurshad Alam 61.5, 5. Berkeley (2) Md. Ismail 61, 6. Solo Winner (9) P. Gaddam 61, 7. Sye Ra (12) P. Ajeeth Kumar 60.5, 8. Theo’s Choice (10) Santosh Raj 60, 9. Dream Jewel (5) Rupal Singh 59, 10. Inception (3) Gaurav Singh 58, 11. Epsom (1) Kiran Naidu 56 and 12. New Hustle (7) B. Nikhil 53.

1. SEA OF CLASS, 2. NEFFERETI, 3. THEO’S CHOICE

Day’s Best: TOMORROWS DREAMS

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.