Tom Cruiser wins Mysore Dasara Sprint Championship-2024

MYSURU: Helleal Moses-trained Tom Cruiser (Mukesh Kumar up) won the Mysore Dasara Sprint Championship-2024, the chief event of the races held here on Thursday (Oct 10). The winner is owned by Mr. Benhur Bhastekar & Mr. Sunil Santhosh Serrao.

The results:

1. LALITHAMAHAL PLATE (1,100m): COUNTRY’S LIGHT (M. Prabhakaran) 1, Lead Singer (R. Pradeep) 2, D United (Angad) 3 and Cool Winter (A. Baandal) 4. Not run: Arigato. 8, 1 and 1. 1m, 08.57s. ₹21 (w), 13, 27 and 15 (p), SHP: 74, THP: 60, FP: 225, Q: 109, Trinella: 671, Exacta: 18,406. Favourite: Country’s Light. Owner: Mr. K.S. Kiran. Trainer: Joseph Awale.

2. LOKAPAVANI PLATE (1,400m): SERGEANT RECKLESS (L.A. Rozario) 1, Deemed To Fire (Prabhu K) 2, Perfect Heart (Abhishek Mhatre) 3 and Aurele (Antony) 4. 1-1/4, 1-3/4 and 3-1/2. 1m, 28.94s. ₹39 (w), 12, 30 and 18 (p), SHP: 77, THP: 47, FP: 276, Q: 198, Trinella: 1,526, Exacta: 14,577. Favourite: Aurele. Owner: Dr. Santosh K Patil. Trainer: C.D. Monnappa.

3. SRI KANTEERAVA NARASIMHARAJA SPORTS CLUB TROPHY (1,400m): ASHWA VEDHA (Vinod Shinde) 1, Hand Of God (Mukesh K) 2, Sherouk (Sandesh) 3 and His Eminence (Gautam Raj) 4. 1-1/2, 3-1/4 and 1. 1m, 27.33s. ₹40 (w), 11, 12 and 13 (p), SHP: 27, THP: 38, FP: 120, Q: 71, Trinella: 258, Exacta: 6,203. Favourite: Sherouk. Owner: Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: S. Narredu.

4. MYSORE DASARA SPRINT CHAMPIONSHIP-2024 (1,200m): TOM CRUISER (Mukesh K) 1, Isnt She Beautiful (Sandesh) 2, Amreli (Angad) 3 and Imperial Blue (L.A. Rozario) 4. 1, 3-1/2 and 3-1/2. 1m, 12.16s. ₹394 (w), 35, 10 and 15 (p), SHP: 49, THP; 26, FP: 4,336, Q: 258, Trinella: 10,291, Exacta: 51,123 (carried over). Favourite: Isnt She Beautiful. Owners: Mr. Benhur Bhastekar & Mr. Sunil Santhosh Serrao. Trainer: R. Helleal Moses.

5. URS KAR TROPHY (1,200m): THE PERFECT CHOICE (Vinod Shinde) 1, Prince Corporate (Abhishek Mhatre) 2, Eddie The Eagle (Faiz) 3 and Absolutechallenger (Md. Imran Ashraf) 4. Not run: Brave Trooper. 3, 3-1/4 and 2. 1m, 13.90s. ₹28 (w), 16, 25 and 22 (p), SHP: 88, THP: 34, FP: 1,422, Q: 592, Trinella: 5,526, Exacta: 51,481. Favourite: Vijaya Falcon. Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Rakesh.

6. TRIVENI PLATE (1,200m): MIRACULOUS GIRL (Gautam Raj) 1, N R I Touch (S. Saqlain) 2, Wellington (R. Shiva Kumar) 3 and Spiritual Force (Mukesh K) 4. 1-1/2, 1/2 and 2-3/4. 1m, 15.08s. ₹23 (w), 12, 12 and 81 (p), SHP: 31, THP: 116, FP: 61, Q: 31, Trinella: 1,430, Exacta: 5,402. Favourite: Miraculous Girl. Owner: Mr. Dilipkumar D Mehta. Trainer: Ranjeet Shinde.

Jackpot: ₹7,151 (carried over); Runner-up: 1,532 (two tkts); Mini Jackpot: 1,231 (carried over); Treble (i): 484 (four tkts); (ii): 2,106 (carried over).