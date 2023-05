Timeless Romance for first division of Enable Handicap 

May 25, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - UDHAGAMANDALAM:

Timeless Romance may score in the first division of Enable Handicap (1,200m), the feature event of the races to be held here on Thursday (May 25).

1. PINATUBO PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 10-30 a.m.: 1. Brotherhood (10) P. Sai Kumar 56, 2. Knotty Power (3) S.A. Amit 56, 3. Miso (4) C. Umesh 56, 4. Annalisa (8) Manikandan 54.5, 5. Autumn Light (2) P.S. Kaviraj 54.5, 6. Awesomeness (9) Khet Singh 54.5, 7. Bella Noir (6) B. Dharshan 54.5, 8. Divine Splendour (7) Farhan Alam 54.5, 9. Florence (5) S. Kamble 54.5 and 10. Western Girl (1) M.S. Deora 54.5.

1. KNOTTY POWER, 2. AUTUMN LIGHT, 3. FLORENCE

2. PINATUBO PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-00: 1. Gajabo Grande (7) M.S. Deora 56, 2. Mr Starc (10) P.S. Kaviraj 56, 3. Ruach (4) A.M. Alam 56, 4. Sea Waters (5) C. Umesh 56, 5. Eternal Pearl (9) Ashhad Asbar 54.5, 6. Green Reef (6) A. Ayaz Khan 54.5, 7. Only A Star (3) B. Dharshan 54.5, 8. Queenette (1) S. Kamble 54.5, 9. Seattle Blue (8) P. Sai Kumar 54.5 and 10. Yellow Sapphire (2) Khet Singh 54.5.

1. SEATTLE BLUE, 2. MR STARC, 3. ETERNAL PEARL

3. SALAMANDRA HANDICAP (1,200m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 11-30: 1. Big Treasure (8) S.A. Amit 60, 2. Thrill Of Power (5) P.S. Kaviraj 60, 3. Glorious Sunshine (9) C. Umesh 59.5, 4. Pacific (10) Ashhad Asbar 59.5, 5. Kings Show (2) B. Dharshan 59, 6. Wild Frank (6) S. Kamble 58, 7. Haran (4) Gagandeep 55.5, 8. Stern Maiden (3) Ram Nandan 55.5, 9. Dazzling Dynamite (1) Manikadan 54 and 10. Daiyamondo (7) M.S. Deora 51.5.

1. BIG TREASURE, 2. WILD FRANK, 3. GLORIOUS SUNSHINE

4. ALMANZOR HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 12-00 noon: 1. Demesthenes (9) S.A. Amit 60, 2. Queen Of Fame (5) Gagandeep 58.5, 3. Wisaka (8) Farid Ansari 58.5, 4. War Emblem (1) A.M. Alam 57, 5. Masterpiece (7) C. Umesh 56, 6. Maranello (3) B. Dharshan 53.5, 7. Majestic Charmer (4) P. Sai Kumar 53, 8. Prince Of Windsor (10) Shyam Kumar 53, 9. Showmanship (2) S. Imran 53 and 10. Air Marshall (6) P.S. Kaviraj 50.5.

1. MASTERPIECE, 2. MAJESTIC CHARMER, 3. WAR EMBLEM

5. ROARING LION HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 12-30 p.m.: 1. Renegade (4) M.S. Deora 60.5, 2. Royal Icon (1) P. Sai Kumar 58, 3. Reign Of Terror (6) B. Dharshan 57, 4. Swarga (10) C. Umesh 57, 5. Cuban Pete (9) A. Ayaz Khan 56.5, 6. Royal Treasure (8) S. Kamble 56.5, 7. Vulcanic (8) Ram Nandan 56, 8. Helen Of Troy (7) Farid Ansari 55, 9. Strombosis (2) Manikandan 55 and 10. Undeniable (3) S.A. Amit 53.5.

1. ROYAL ICON, 2. SWARGA, 3. STROMBOSIS

6. ENABLE HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, (40 to 59 eligible) Outstation horses eligible, 1-00: 1. Gods Plan (7) S.A. Amit 60, 2. Dark Son (6) P. Sai Kumar 59.5, 3. Timeless Romance (3) Farid Ansari 58.5, 4. Rays Of Sun (8) M.S. Deora 56.5, 5. Constant Variable (4) S. Kamble 55.5, 6. Berrettini (1) C. Umesh 55, 7. Glorious Destiny (2) Ram Nandan 55 and 8. Gold Kite (5) Gagandeep 55.

1. TIMELESS ROMANCE, 2. DARK SON, 3. GOLD KITE

7. ENABLE HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses eligible, 1-30: 1. Angel Heart (4) S.A. Amit 60, 2. Diamond And Pearls (6) Gagandeep 59.5, 3. Lordship (8) Farhan Alam 59.5, 4. Mutant (2) Mohit Singh 59.5, 5. Race For The Stars (3) Farid Ansari 59.5, 6. Slainte (1) C. Umesh 59.5, 7. Lady Royal (7) P. Sai Kumar 58.5, 8. Star Lap (5) P.S. Kaviraj 57.5 and 9. Namak Halaal (9) Manikandan 57.

1. SLAINTE, 2. LADY ROYAL, 3. STAR LAP

8. MAID OF THE MIST HANDICAP (1,600m), 5-y-o & over rated 00 to 25, 2-00: 1. Suche Dreams (1) C. Umesh 60, 2. Nagada (3) S.A. Amit 59.5, 3. Kikata (6) P.S. Kaviraj 58, 4. Beauregard (2) M.S. Deora 57, 5. Sunday Warrior (7) S. Imran 57, 6. Swiss Agatta (5) Ashhad Asbar 57, 7. Stillwater (8) S. Kamble 56.5 and 8. Lady Zeen (4) Farid Ansari 54.5.

1. KIKATA, 2. NAGADA, 3. SUNCHE DREAMS

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.