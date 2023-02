Time And Tide well-prepped to do an encore in Madras Gold Vase 

February 04, 2023 12:30 am | Updated February 03, 2023 07:31 pm IST - CHENNAI:

Time And Tide, who is in great heart as evidenced by his track movements, may repeat in the Madras Gold Vase (1,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Feb. 4).

1. BARODA HANDICAP (1,100m), rated 20 to 45 (no whip), 2-15: 1. Pappa Rich (2) Koshi Kumar 60, 2. Current View (5) Inayat 59.5, 3. Planet Venus (1) Yash Narredu 59, 4. Great Spirit (7) M. Bhaskar 57, 5. Protea (8) B. Dharshan 56, 6. Bohemian Star (4) Shyam Kumar 52, 7. Tifosi (6) S. Imran 52 and 8. Sparkleberry (3) Farhan Alam 50.5.

1. PLANET VENUS, 2. CURRENT VIEW, 3. GREAT SPIRIT

2. MR PROSPECTOR HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Terminator (1) Yash Narredu 60, 2. Trending Princess (8) P.S. Kaviraj 59.5, 3. Turf Beauty (9) Farid Ansari 59, 4. Majestic Wind (10) A. Ayaz Khan 56, 5. Safety (6) C. Brisson 55.5, 6. Reign Of Terror (2) B. Dharshan 54, 7. Emperor Charmavat (5) A.M. Alam 53.5, 8. Herring (4) S. Kamble 53.5, 9. Royal Barron (3) M.S. Deora 53.5 and 10. Soul Message (7) Manikandan 53.5.

1. SAFETY, 2. TERMINATOR, 3. HERRING

3. QUASAR HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Off Shore Breeze (1) Inayat 61, 2. Royal Monarch (4) Farid Ansari 59, 3. Star Symbol (10) S. Kabdhar 58.5, 4. Storm Flag (5) A.M. Tograllu 56.5, 4. Lady Cadet (7) Srinath 55.5, 6. Shez R Star (9) C. Brisson 55, 7. Sonic Dash (6) Yash Narredu 53.5, 8. Break The Silence (3) Farhan Alam 51.5, 9. Kings Walk (2) P. Sai Kumar 51.5 and 10. Romualdo (8) P.S. Kaviraj 51.5.

1. ROMUALDO, 2. LADY CADET, 3. SONIC DASH

4. SURITE MILLION (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-45: 1. Asio (1) Yash Narredu 56, 2. Diamond Gold (4) Srinath 56, 3. Regent Prince (3) Farid Ansari 56, 4. Cloudy Hills (5) Dashrath Singh 54.5, 5. Fashionista (9) P.S. Kaviraj 54.5, 6. Fondness Of You (8) Suraj Narredu 54.5, 7. Happiness (7) C. Brisson 54.5, 8. Pure For Sure (2) M. Bhaskar 54.5 and 9. Soft Whisper (6) P. Sai Kumar 54.5.

1. FONDNESS OF YOU, 2. ASIO, 3. CLOUDY HILLS

5. MADRAS GOLD VASE (Gr. III), (1,400m), 3-y-o only (Terms), 4-15: 1. Land Of Gold (2) R.N. Darshan 56, 2. Time And Tide (3) Srinath 56, 3. Touch Of Grey (6) Suraj Narredu 56, 4. Speculation (1) S. Kamble 54.5, 5. Multiwave (4) P. Sai Kumar 52 and 6. Dame Fonteyn (5) Dashrath Singh 50.5.

1. TIME AND TIDE, 2. TOUCH OF GREY, 3. LAND OF GOLD

6. MR PROSPECTOR HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-45: 1. Attenborough (8) S. Kamble 60, 2. Turf Melody (2) Yash Narredu 58.5, 3. Magical Wave (9) L.A. Rozario 56.5, 4. Paris O’Connor (3) P. Sai Kumar 54, 5. Ignition (1) S. Imran 51.5, 6. Wisaka (7) Farid Ansari 51.5, 7. Super Glory (6) R. Manish 51, 8. Sacre Couer (4) P.S. Kaviraj 50 and 9. Windsor Walk (5) B. Dharshan 50.

1. TURF MELODY, 2. WINDSOR WALK, 3. PARIS O’CONNOR

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.