Tigrio should score encore

Pune:

13 December 2020 00:30 IST

Trainer P. Shroff’s ward Tigrio, who won well in his last start, should score an encore in the F.D. Wadia Trophy, the main attraction of Sunday’s (Dec. 13) Mumbai races to be held at Pune.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. NOBLE OPINION PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30 — 1.30 p.m.: 1. Fire Princess (1) Aniket 60, 2. Between Friends (5) Ayyar 58.5, 3. Pezula (13) Pranil 58, 4. Powerful Star (14) Peter 58, 5. Divija (2) C.S. Jodha 55.5, 6. Thea’s Pet (11) Kaviraj 55.5, 7. Arabian Muktar (9) Prasad 55, 8. Gold Member (4) Nirmal 55, 9. Primum Non Nocere (3) Neeraj 54.5, 10. War Weapon (10) T.S. Jodha 53, 11. Masar (8) S. Amit 52.5, 12. Shadows (6) Shubham 52.5, 13. Fire Flame (7) Nazil 52 and 14. Dancing Jade (12) Raghuveer 50.

Advertising

Advertising

1. THEA’S PET, 2. BETWEEN FRIENDS, 3. PEZULA

2. AN ACQUIRED TASTE PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 2.00: 1. Beejay (4) C.S. Jodha 56, 2. Blue Blood (6) Shailesh Shinde 56, 3. Ciplad (8) Dashrath 56, 4. Fassbinder (1) S. Zervan 56, 5. Marvin (7) A. Sandesh 56, 6. Arcadia (3) Neeraj 54.5, 7. Irish Eyes (5) Chouhan 54.5 and 8. Priceless Silver (2) Suraj Narredu 54.5.

1. PRICELESS SILVER, 2. FASSBINDER, 3. MARVIN

3. MAPLE STAR PLATE (1,200m), Cl. IV, 5-y-o & over, rated 20 to 46 — 2.30: 1. Rising Brave (4) Shahrukh 61.5, 2. Epiphany (10) T.S. Jodha 60.5, 3. Pleiades (7) Pranil 60, 4. Red Carnation (6) Aniket 59.5, 5. Dancing Lances (3) A. Gaikwad 59, 6. Agrami (11) Peter 58, 7. Safdar (5) Bhawani 57.5, 8. Wild Flower (1) J. Chinoy 57, 9. Mount Olympus (8) Kaviraj 56.5, 10. Isinit (2) A. Prakash 56, 11. Grand Sinatra (13) Chouhan 54.5, 12. Brave (12) Nazil 54 and 13. Honourable Eyes (9) Raghuveer 50.

1. DANCING LANCES, 2. EPIPHANY, 3. MOUNT OLYMPUS

4. PRICELESS PLATE (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.00: 1. Power Of Thor (7) J. Chinoy 59.5, 2. Lorito (10) Dashrath 59, 3. Brazos (5) Parmar 58.5, 4. Luminous (6) Srinath 58.5, 5. Rogue One (1) Kaviraj 57, 6. Gold Medalist (13) Nazil 56, 7. Bold Legend (3) Chouhan 55, 8. Marrakesh (4) C.S. Jodha 54, 9. One For The Glory (9) K. Kadam 53.5, 10. Touch Of Faith (12) A. Sandesh 53.5, 11. Fire N Ice (8) Neeraj 52.5, 12. Scotland (2) Peter 52.5 and 13. Trinket (11) Bhawani 50.5.

1. LORITO, 2. BOLD LEGEND, 3. LUMINOUS

5. CURSETJEE DHUNJISHAW TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66 — 3.30: 1. Questionable (2) Rupesh 61, 2. Gallantry (5) C.S. Jodha 58.5, 3. Fanfare (4) N. Rawal 53.5, 4. Tudor Hall (6) S. Zervan 53, 5. Noble Heir (7) K. Kadam 52.5, 6. Notoriety (1) Neeraj 51.5 and 7. Guarnerius (3) Parmar 49.

1. TUDOR HALL, 2. NOTORIETY, 3. GALLANTRY

6. F.D. WADIA TROPHY (Gr. 3) (1,400m), (Terms) 3-y-o only — 4.00: 1. Leopard Rock (4) Suraj Narredu 57, 2. Tigrio (1) Srinath 55, 3. Miss Muffet (2) A. Sandesh 53.5, 4. Rubik Star (3) Bhawani 52 and 5. Hioctane (5) Parmar 50.5.

1. TIGRIO, 2. LEOPARD ROCK

7. AN ACQUIRED TASTE PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 4.30: 1. Allied Attack (5) Dashrath 56, 2. Dalasan (4) Nazil 56, 3. Iron Throne (8) T.S. Jodha 56, 4. Quarencia (2) C.S. Jodha 56, 5. Seriously (6) A. Sandesh 56, 6. Magic In The Wind (7) Parmar 54.5, 7. Queenship (1) S. Amit 54.5 and 8. Rambunctious (3) Neeraj 54.5.

1. RAMBUNCTIOUS, 2. IRON THRONE, 3. QUARENCIA

8. NOBLE OPINION PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30 — 5.00: 1. C’est L’Amour (11) Kaviraj 61.5, 2. Titanium (14) P. Shinde 61.5, 3. Abraxas (1) Aniket 61, 4. Suarez (3) Ajinkya 60.5, 5. Ame (13) Parmar 60, 6. Thunderclap (6) C.S. Jodha 60, 7. Alpine Dancer (9) Peter 59.5, 8. Moment Of Madness (7) Shahrukh 59.5, 9. Phoenix Spirit (4) Raghuveer 59.5, 10. Saltbae (10) S. Amit 59.5, 11. Tristar (12) Chouhan 59, 12. Multibagger (2) N.B. Kuldeep 58.5, 13. Kanadario (5) Nazil 56 and 14. God’s Decree (8) J. Chinoy 55.

1. AME, 2. C’EST L’AMOUR, 3. TITANIUM

Day’s Best: LORITO

Double: PRICELESS SILVER – TUDOR HALL