Tiger Mountain may score an encore in the Nawab Sultan Ali Khan Memorial Cup

September 24, 2023 12:05 am | Updated September 23, 2023 07:09 pm IST - Hyderabad

The four-year-old filly Tiger Mountain, who won in a close finish in her last start, maintains her winning form and may score an encore in the Nawab Sultan Ali Khan Memorial Cup, the feature event of Sunday’s (Sept. 24) races.

1. TWIN CITIES PLATE (Div. I) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 12.45 p.m.: 1. Agreement (3) B.R. Kumar 56, 2. Hoping Star (6) Mohit Singh 56, 3. Ragnarok (4) A.A. Vikrant 56, 4. Chivalry (2) R.S. Jodha 54.5, 5. Deccan Daisy (7) P. Sai Kumar 54.5, 6. Flashing Memories (9) Abhay Singh 54.5, 7. Moon Walk (8) Afroz Khan 54.5, 8. Nkalanzinzi (5) Kuldeep Singh (Sr) 54.5 and 9. Silver Act (1) B. Nikhil 54.5.

1. SILVER ACT, 2. DECCAN DAISY, 3. AGREEMENT

2. ROCK OF GIBRALTAR PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.15: 1. Ashwa Gajraj (1) Vivek G 56, 2. Deccan Spirit (2) P. Sai Kumar 56, 3. Encore (5) A. Imran Khan 56, 4. Faiz (7) Afroz Khan 56, 5. Great Giver (6) P. Ajeeth Kumar 56, 6. Kief (3) Mohit Singh 54.5, 7. Mix The Magic (8) B. Nikhil 54.5 and 8. Young Diana (4) Suraj Narredu 54.5.

1. YOUNG DIANA, 2. ENCORE, 3. GREAT GIVER

3. S.N. REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.45: 1. Caraxes (7) A. Imran Khan 56, 2. Lucky Nine (6) Uday Kiran 56, 3. Sacred Bond (10) Afroz Khan 56, 4. Stunning Art (3) Suraj Narredu 56, 5. Trishul (9) Surya Prakash 56, 6. Alcahol Free (5) A.M. Tograllu 54.5, 7. N R I Fairy (8) Vivek G 54.5, 8. Queen Empress (4) Abhay Singh 54.5, 9.Toffee (2) R.S. Jodha 54.5 and 10. Veneno (1) Mohit Singh 54.5.

1. TRISHUL, 2. STUNNING ART, 3. CARAXES

4. MAJOR GENERAL NAWAB KHUSRU JUNG BAHADUR MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.15: 1. Anab E Shahi (6) A. Imran Khan 60, 2. D Right Time (1) Vivek G 58.5, 3. Alpine Girl (2) Mohit Singh 57, 4. Royal Pal (7) Md. Ekram Alam 56, 5. Wandring Warrior (3) Kuldeep Singh 56, 6. Soorya Vahan (8) B. Nikhil 55.5, 7. Sweet Whisper (9) R.S. Jodha 55, 8. Park Lane (5) Md. Ismail 51.5 and 9. Urgent (4) Abhay Singh 51.

1. ANAB E SHAHI, 2. D RIGHT TIME, 3. URGENT

5. RAJA SAHEB OF CHALLAPALLI MEMORIAL CUP (1,200m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.45: 1. Blissful (1) R.S. Jodha 60, 2. Avancia (10) Suraj Narredu 59.5, 3. Stoic Hero (8) P. Ajeeth Kumar 54.5, 4. Ivanhoe (2) Surya Prakash 54, 5. Malibu (4) B.R. Kumar 53, 6. N R I Fantasy (5) Vivek G 52.5, 7. Wind Sprite (9) Afroz Khan 52.5, 8. Classy Dame (3) Abhay Singh 51.5, 9. Dyanoosh (11) P. Sai Kumar 51, 10. Pinatubo (7) G. Naresh 51 and 11. Milton Keynes (6) Md. Ekram Alam 50.5.

1. N R I FANTASY, 2. WIND SPRITE, 3. AVANCIA

6. JATPROLE CUP (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. D Minchu (5) Vivek G 60, 2. Delhi Heights (2) B. Nikhil 59, 3. Divine Connection (8) Md. Ekram Alam 57.5, 4. Black Opal (3) A.A. Vikrant 55, 5. Golden Inzio (6) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 6. My Master (4) R.S. Jodha 54.5, 7. Inderdhanush (7) Shivansh 54 and 8. Oskars Glory (1) Surya Prakash 54.

1. D MINCHU, 2. INDERDHANUSH, 3. DELHI HEIGHTS

7. NAWAB SULTAN ALI KHAN MEMORIAL CUP (2,000m) (Terms), 3-y-o and upward, rated 50 and above (Cat. II) — 3.45: 1. N R I Superpower (1) Abhay Singh 58.5, 2. Nightmare (5) Ajay Kumar 56.5, 3. Tiger Mountain (6) A. Imran Khan 56.5, 4. Karanveer (2) P. Sai Kumar 55, 5. Painted Apache (4) P. Ajeeth Kumar 55 and 6. Path Of Peace (3) Surya Prakash 52.

1. TIGER MOUNTAIN, 2. PAINTED APACHE, 3. NIGHTMARE

8. P.V.G. RAJU MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. Only My Way (3) Afroz Khan 60, 2. N R I Ultrapower (5) Abhay Singh 58, 3. Detective (7) Suraj Narredu 57.5, 4. Star Medal (4) Md. Ekram Alam 56.5, 5. Acrobat (2) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 6. Dream Station (1) B. Nikhil 55 and 7. Hero Of The East (6) Shivansh 55.

1. DETECTIVE, 2. N R I ULTRAPOWER, 3. ACROBAT

9. TWIN CITIES PLATE (Div. II) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 4.45: 1. Flying Hooves (8) Santosh Raj 56, 2. Maverick (7) A. Imran Khan 56, 3. Zidane (5) G. Naresh 56, 4. Dali’s Champion (9) P. Sai Kumar 54.5, 5. Duck Hawk (6) Md. Ismail 54.5, 6. Eminency (1) Surya Prakash 54.5, 7. Magic Princess (3) A.M. Tograllu 54.5, 8. Ruby Red (4) Suraj Narredu 54.5 and 9. Setastar (2) Kuldeep Singh (Sr) 54.5.

1. RUBY RED, 2. MAVERICK, 3. EMINENCY

Day’s Best: RUBY RED

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4, & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

