Tiger Mountain clinches the chief event

August 21, 2023 07:03 pm | Updated 07:03 pm IST - Hyderabad:

Trainer M.R. Chauhan’s Tiger Mountain, ridden by Akshay Kumar won the upper division of the Royal Revive Plate, the chief event of Monday’s (Aug. 21) races.

The winner is owned by Mr. Gurpal Singh rep. Mukteshwar Racing LLP & Mr. Shantanu Sharma.

1. RAZIA SULTANA PLATE (Div. I): GRETSY (Sonu Kumar) 1, Great Giver (P. Ajeeth Kumar) 2, Assured Success (Kuldeep Singh (Sr) 3 and Encore (R.S. Jodha) 4. 3, Hd and 1-1/4. 1m 15. 09s. ₹333 (w), 43, 12 and 10 (p). SHP: 35, THP: 45, SHW: 83 and 33, FP: 3,176, Q: 1,316, Tanala: 7,711. Favourite: Assured Success.

Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: M.R. Chauhan.

2. RAZIA SULTANA PLATE (Div. II): HOPING SKY (Mohit Singh) 1, D Right Time (P. Ajeeth Kumar) 2, Trishul (Surya Prakash) 3 and Decoy (A. Imran Khan) 4. 3/4, 3/4 and Nk. 1m 16. 08s. ₹324 (w), 43, 12 and 26 (p). SHP: 38, THP: 52, SHW: 180 and 25, FP: 3,439, Q: 1,261, Tanala: 26,647. Favourite: Decoy.

Owner: Mr. Deepak Choudhary. Trainer: Jasbir Singh.

3. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL CUP (Div. II): EXOTIC DANCER (Sonu Kumar) 1, Laurus (S. Saqlain) 2, Malaala (A. Imran Khan) 3 and Star Racer (P. Ajeeth Kumar) 4. Shd, Shd and 2. 1m 15. 10s. ₹112 (w), 41, 15 and 14 (p). SHP: 52, THP: 74, SHW: 65 and 23, FP: 1,283, Q: 503, Tanala: 4,669. Favourite: Malaala.

Owners: Mr. Prakash Babu & Mr. G. Krishnamohan Rao. Trainer: M.R. Chauhan.

4. GADWAL PLATE: PROUD MARY (A. Imran Khan) 1, Dyanoosh (Surya Prakash) 2, Reigning Beauty (Akshay Kumar) 3 and Sound Echo (D.S. Deora) 4. Not run: Lights On. 7-3/4, 1/2 and 1-1/4. 1m 14. 41s. ₹16 (w), 12, 54 and 15 (p). SHP: 234, THP: 36, SHW: 11 and 62, FP: 405, Q: 397, Tanala: 2,561. Favourite: Proud Mary.

Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Laxman Singh.

5. RACHAKONDA CUP: LUCKY ZONE (P. Ajeeth Kumar) 1, Role Model (R.S. Jodha) 2, Life Is Good (Md. Ismail) 3 and Fresh Hope (Shivansh) 4. Not run: Alpine Girl. 1/2, 2 and 3-1/4. 1m 42. 71s. ₹19 (w), 10, 13 and 12 (p). SHP: 34, THP: 42, SHW: 10 and 30, FP: 54, Q: 40, Tanala: 75. Favourite: Lucky Zone.

Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd., Miss Harsha N. Desai & Miss Niti N. Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

6. ROYAL REVIVE PLATE (Div. I): TIGER MOUNTAIN (Akshay Kumar) 1, Ashwa Morocco (Sonu Kumar) 2, Carlisle (Afroz Khan) 3 and N R I Superpower (S. Saqlain) 4. Hd, 4-1/2 and 3/4. 1m 26. 77s. ₹15 (w), 11, 14 and 23 (p). SHP: 39, THP: 41, SHW: 10 and 32, FP: 55, Q: 39, Tanala: 173. Favourite: Tiger Mountain.

Owners: Mr. Gurpal Singh rep. Mukteshwar Racing LLP & Mr. Shantanu Sharma. Trainer: M.R. Chauhan.

7. NAWAB KHAJA MOINUDDIN KHAN MEMORIAL CUP (Div. I): ABOVE THE LAW (Md. Ismail) 1, Red Snaper (Afroz Khan) 2, Morior Invictus (Kiran Naidu) 3 and Garnet (Sonu Kumar) 4. Hd, 1-1/4 and Nk. 1m 14. 67s. ₹93 (w), 25, 29 and 21 (p). SHP: 120, THP: 61, SHW: 21 and 60, FP: 1,347, Q: 618, Tanala: 14,887. Favourite: Garnet.

Owner: Mr. Rakesh Reddy Kondakalla. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

8. ROYAL REVIVE PLATE (Div. II): MYSTERIOUS ANGEL (P. Ajeeth Kumar) 1, Royal Grace (Afroz Khan) 2, Amyra (A. Imran Khan) 3 and Unsung Hero (Neeraj) 4. 3/4, 6-3/4 and 1-1/4. 1m 27. 19s. ₹19 (w), 13, 17 and 37 (p). SHP: 52, THP: 99, SHW: 19 and 32, FP: 91, Q: 71, Tanala: 687. Favourite: Mysterious Angel.

Owner: Mr. K.H. Vachha. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

9. ROYAL WINDSOR PLATE: JUST INCREDIBLE (Kuldeep Singh Sr) 1, Lady Danger (D.S. Deora) 2, Fatuma (Ashad Asbar) 3 and Sucker Punch (S.K. Paswan) 4. 5-3/4, Hd and 1. 1m 29. 20s. ₹33 (w), 17, 20 and 63 (p). SHP: 41, THP: 109, SHW: 35 and 27, FP: 157, Q: 92, Tanala: 3,942. Favourite: Just Incredible.

Owners: Mr. Ashok Rupani & Mr. Sunder Peshwani. Trainer: S. Sreekant.

Jackpot (i): 100%: ₹1,83,985 (c/o); (ii): 70%: 12,439 (39 tkts.); 30%: 534 (389 tkts.); Treble (i): 24,285 (c/o), (ii): 58 (740 tkts.), (iii): 4,881 (9 tkts.).

Mini jackpot (i): 58, 035 (1 tkt), (ii): 6,655 (11 tkts.).

