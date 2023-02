Thunberg obliges in the Smasher Trophy

February 04, 2023 07:26 pm | Updated 07:26 pm IST - Mumbai:

Trainer Pesi Shroff’s ward Thunberg, ridden by C. Umesh won the Smasher Trophy, the main event of Saturday’s (Feb. 4) races. The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Jehan J. Satarvala & Mr. Chaduranga Kantharaj Urs. Trainer H.J. Antia stole the limelight by saddling three winners on the day.

1. CABRIOLET TROPHY (Div. II): SLAM DUNK (S. Amit) 1, Harriet (P. Shinde) 2, Red Riot (A. Gaikwad) 3 and Power Of Blessings (Nazil) 4. 3/4, Lnk and 1. 1m, 00.19s. ₹82 (w), 24, 10 and 130 (p). SHP: 40, FP: 498, Q: 160, Tanala: 4,828 and 3,104. Favourite: Harriet. Owners: M/s. Mehli A. Nazir, Adi R. Nazir & Karl A. Nazir. Trainer: H.J. Antia.

2. HUNT FOR GOLD TROPHY (Div. I): PHENOM (N.S. Parmar) 1, Remy Red (J. Chinoy) 2, Esfir (Haridas Gore) 3 and Mighty Wings (Nazil) 4. 5-1/4, Nk and 2. 1m, 26.44s. ₹60 (w), 18, 40 and 32 (p). SHP: 273, FP: 1,621, Q: 568, Tanala: 13,672. Favourite: Liberation. Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbred Pvt. Ltd. Trainer: A.M. Jadhav.

3. ICEBREAKER TROPHY: GEOGRAPHIQUE (Neeraj) 1, Jerusalem (R. Ajinkya) 2, Alpha Gene (Sandesh) 3 and Alpine Star (Mustakim Alam) 4. 3-1/2, Lnk and 1/2. 2m, 34.01s. ₹18 (w), 20 and 11 (p). SHP: 165, FP: 161, Q: 79, Tanala: 325 and 95. Favourite: Geographique. Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

4. CABRIOLET TROPHY (Div. I): RISTRETTO (S. Saqlain) 1, Untitled (Peter) 2, Zukor (Merchant) 3 and Lord Murphy (Zervan) 4. Nk, 2-1/4 and 1-3/4. 59.45s. ₹32 (w), 17, 20 and 15 (p). SHP: 56, FP: 121, Q: 87, Tanala: 569 and 256. Favourite: Untitled. Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Mr. Achuthan Siddharth & Mr. Aaloke Agarwal. Trainer: Bezan Chenoy.

Note: Champers On Ice (Mosin up) planted in the starting stalls and did not participate.

5. SMASHER TROPHY: THUNBERG (C. Umesh) 1, Rasputin (Antony Raj S) 2, Balor (Imran Chisty) 3 and Rambler (Zervan) 4. 1-1/4, 2-1/2 and 2-1/2. 2m, 02.10s. ₹20 (w), 14 and 22 (p). SHP: 49, FP: 48, Q: 27, Tanala: 123 and 59. Favourite: Thunberg. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Jehan J. Satarvala & Mr. Chaduranga Kantharaj Urs. Trainer: P. Shroff.

6. DECENT PROPOSAL TROPHY: DILBAR (Haridas Gore) 1, Sky Hawk (Imran Chisty) 2, Power Of Neath (Nazil) 3 and Trinket (P. Vinod) 4. Not run: Jet Typhoon. 1, 1 and Hd. 59.30s. ₹26 (w), 14, 16 and 26 (p). SHP: 61, FP: 118, Q: 129, Tanala: 1,263 and 541. Favourite: Dilbar. Owners: Mr. R. Rashid, Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan & Mr. Nikhil Nayar. Trainer: H.J. Antia.

7. PICASSO TROPHY: CLAUDIUS (P.S. Chouhan) 1, Arabian Phoenix (Nazil) 2, Great Guns (R. Ajinkya) 3 and Moonshot (Parmar) 4. 3-1/4, Shd and 1/2. 1m, 23.32s. ₹26 (w), 16, 47 and 51 (p). SHP: 136, FP: 752, Q: 559, Tanala: 6,172 and 2,314. Favourite: Singer Sargent. Owners: Mr. Zavara S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Z. Poonawalla & Mr. Rishad N Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Chaduranga Kantharaj Urs & Mr. Euch Adi Mody. Trainer: P. Shroff.

8. HUNT FOR GOLD TROPHY (Div. II): LUMINOSITY (S. Amit) 1, Walter (Sandesh) 2, Lion King (Zeeshan) 3 and Freedom (Antony Raj S) 4. 1-3/4, Hd and Nk. 1m, 24.47s. ₹49 (w), 35, 15 and 33 (p). SHP: 39, FP: 588, Q: 100, Tanala: 5,532 and 4,149. Favourite: Walter. Owners: Mr. Mehli A. Nazir, Mr. Adi R. Nazir & Mr. Karl A. Nazir. Trainer: H.J. Antia.

Jackpot: 70%: ₹5,958 (34 tkts.), 30%: 158 (551 tkts.).

Treble: (i) 197 (80 tkts.), (ii) 924 (32 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 4,682 (13 tkts.), 30%: 108 (242 tkts.).