This Is Gold primed to strike it rich in O.T.A. Trophy

February 23, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

This Is Gold, who is in great heart may repeat in the O.T.A. Trophy, the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 23).

1. ARMY TROPHY (1,100m), 6-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2-15 p.m.: 1. Diamond And Pearls (5) A.S. Peter 60, 2. Mutant (1) Hindu Singh 59, 3. Empress Eternal (3) P. Sai Kumar 58.5, 4. Alexander (2) Farid Ansari 55, 5. Excellent Star (4) Koshi Kumar 54.5, 6. Danny’s Girl (7) Shyam Kumar 52.5, 7. Yours Forever (8) L.A. Rozario 52.5 and 8. Rhiannon (6) P. Siddaraju 50.

1. DIAMOND AND PEARLS, 2. DANNY’S GIRL, 3. MUTANT

2. NAVY CUP (1,200m), maiden 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-45: 1. Samurai Blue (9) Hindu Singh 60, 2. Desert Star (2) I. Chisty 59.5, 3. Midnight Sparkle (10) Yash Narredu 57.5, 4. Young Heart (8) A.S. Peter 57, 5. Aurora Borealis (5) P. Sai Kumar 56.5, 6. Autumn Light (4) P. Siddaraju 56, 7. Queen Anula (1) K.V. Baskar 55.5, 8. Royal Supremacy (7) Bharat Mal 55, 9. Yellow Sapphire (3) Koshi Kumar 55 and 10. Fashionista (6) S. Imran 54.

1. DESERT STAR, 2. SAMURAI BLUE, 3. MIDNIGHT SPARKLE

3. AIR FORCE TROPHY (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-15: 1. Romualdo (2) Ram Nandan 60, 2. Supreme Grandeur (6) P. Sai Kumar 60, 3. Admiral Shaw (1) I. Chisty 59, 4. Spirit Of The Rose (4) L.A. Rozario 59, 5. Groovin (5) Hindu Singh 58.5, 6. Hawk Of The Wind (3) S. Imran 58, 7. First Empress (8) Farhan Alam 55 and 8. Smiles Of Fortune (7) Yash Narredu 55.

1. SMILES OF FORTUNE, 2. SPIRIT OF THE ROSE, 3. ROMUALDO

4. POLICE TROPHY (1,400m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 3-45: 1. Reign Of Terror (1) Ram Nandan 61, 2. Royal Treasure (6) Farid Ansari 60, 3. Beauty Of The Turf (5) Koshi Kumar 59, 4. Wonderful Era (4) P. Sai Kumar 56.5, 5. Despacito (10) Hindu Singh 56, 6. Masterpiece (7) C. Brisson 55, 7. Saro Superfast (9) Manikandan 55, 8. Wisaka (2) S. Imran 52.5, 9. Dancing Queen (8) A.S. Peter 52. 10. Queen Of Fame (11) P. Siddaraju 51 and 11. Cloud Jumper (3) L.A. Rozario 50.

1. REIGN OF TERROR, 2. MASTERPIECE, 3. WISAKA

5. O.T.A. TROPHY (1,400m), 3-y-o only (Terms), 4-15: 1. Bluemed (5) I. Chisty 56, 2. Knotty One (3) G. Vivek 56, 3. Light The World (4) Hindu Singh 54.5, 4. This Is Gold (2) Yash Narredu 54.5, 5. Carolina Springs (6) A.S. Peter 51.5 and 6. Multiflora (1) S. Imran 51.5.

1. THIS IS GOLD, 2. LIGHT THE WORLD, 3. BLUEMED

6. TAMILNADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP (1,200m), 6-y-o & over, rated 00 to 25, 4-45: 1. War Emblem (4) Koshi Kumar 61, 2. Autumn Shower (9) P. Sai Kumar 60.5, 3. Rwanda (8) P. Siddaraju 60.5, 4. Majestic Charmer (5) Farid Ansari 58, 5. Three Of A Kind (11) Ram Nandan 58, 3. Beauregard (3) K.V. Baskar 57.5, 7. Showmanship (6) Shah Alam 57, 8. Air Marshall (1) L.A. Rozario 56.5, 9. Saro Eagle (10) Shankar Lal 56.5, 10. Marshall (2) A.S. Peter 53 and 11. Lady Zeen (7) Manikandan 50.

1. THREE OF A KIND, 2. RWANDA, 3. MARSHALL

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

