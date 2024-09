This Is Gold has an edge over her rivals in the Justify Handicap (1,400m), the main event of the seven-race card framed for Saturday (Sept. 7) afternoon’s meeting.

The carried over amount of Rs 52,000 will be added to the Mini Jackpot pool.

1. MARINA BEACH HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1.45 p.m.: 1. Lady Wonder (12) S. Kabdhar 60, 2. Preakness (8) N. Darshan 59.5, 3. Summer Song (11) M.S. Deora 57.5, 4. Happiness (1) L.A. Rozario 53, 5. Presto Power (6) Koshi Kumar 53, 6. Royal Nobility (9) Farid Ansari 53, 7. Saintly Star (3) C. Brisson 53, 8. Turf Beauty (10) Bharat Mal 53, 9. Ugly Truth (7) C. Umesh 52, 10. Desert Star (2) Ram Nandan 51.5, 11. Eternal Pearl (-) (-) 51.5 and 12. Majestic Princess (4) R. Manish 51.5.

1. LADY WONDER, 2. UGLY TRUTH, 3. SUMMER SONG

2. STAR OF WONDER HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible) 2.15: 1. Dazzling Princess (1) A.S. Peter 60, 2. Safety (6) Inayat 59, 3. Lady Luck (7) Farid Ansari 56, 4. Santamarina Star (3) Koshi Kumar 56, 5. Kallania (8) MS. Deora 55, 6. Silver Soul (2) Shyam Kumar 55, 7. Aquila (5) R. Manish 54.5 and 8. Midnight Sparkle (4) Ran Nandan 50.5.

1. DAZZLING PRINCESS, 2. SAFETY, 3. MIDNIGHT SPARKLE

3. STAR SUPREME TROPHY (Div. I) (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2.45: 1. Proposed (3) N. Darshan 62, 2. Spirit Of The Rose (9) C. Umesh 61, 3. Royal Baron (4) S. Kabdhar 60.5, 4. Diamond And Pearls (2) Inayat 58.5, 5. Relic Warrior (8) Farid Ansari 56, 6. Impiana (6) S.J. Moulin 55.5, 7. Raffinato (1) Koshi Kumar 55.5, 8. Bertha (5) Yash Narredu 54.5 and 9. Prince Purple (7) Ram Nandan 54.

1. SPIRIT OF THE ROSE, 2. BERTHA, 3. RAFFINATO

4. JUSTIFY HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3.15: 1. This Is Gold (5) Yash Narredu 60, 2. Key To The Mint (7) N. Darshan 58, 3. Hawk Of The Wind (6) M. Bhaskar 57, 4. Multicrown (1) M.S. Deora 57, 5. Honorable Lady (2) L.A. Rozario 55, 6. Dear Lady (3) S. Kabdhar 54, 7. Danny’s Girl (8) Shyam Kumar 53.5 and 8. Go For The Moon (4) Hindu Singh 51.

1. THIS IS GOLD, 2. GO FOR THE MOON, 3. DEAR LADY

5. FAIRHAVEN HANDICAP (1,400m), Maiden 3-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-45: 1. Straordinario (7) Hindu Singh 60, 2. Kings Garadian (1) Farid Ansari 58.5, 3. Vivaldi (4) C. Umesh 58.5, 4. Annette (5) C. Brisson 58, 5. Multiflora (2) Yash Narredu 57, 6. Queens Cliff (3) M. Bhaskar 57, 7. Royal Tapestry (8) L.A. Rozario 57 and 8. State Flag (6) Ram Nandan 57.

1. MULTIFLORA, 2. STRAORDINARIO, 3. ANNETTE

6. STAR SUPREME TROPHY (Div. II), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4.15: 1. Sensibility (3) M.S. Deora 60, 2. Romualdo (8) Inayat 58.5, 3. Windsor Walk (6) C. Brisson 57.5, 4.Rising Tycoon (5) A.M. Tograllu 57, 5. Great Spirit (7) C. Umesh 56.5, 6. Knotty In Blue (4) Koshi Kumar 56, 7. Illustrious Ruler (2) Farid Ansari 55.5 and 8. Aspira (1) Yash Narredu 55.

1. ASPIRA, 2. SENSIBILITY, 3. ROMUALDO

7. STAR OF WINDSOR HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4.45: 1. Priceless Beauty (1) Yash Narredu 60, 2. Blue Eyed Boy (3) Koshi Kumar 59, 3. Samachar (8) M.S. Deora 59, 4. Sinatra (2) Ram Nandan 59, 5. Element (6) C. Brisson 57, 6. Sunny Isles (5) Farid Ansari 56.5, 7. Sea Waters (4) C. Umesh 54.5 and 8. Lord Of The Turf (7) Bharat Mal 54.

1. SAMACHAR, 2. PRICELESS BEAUTY, 3. BLUE EYED BOY

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: 5, 6 & 7.