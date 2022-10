The Sovereign Orb, who is well tuned, expected to score in the Mysore Dasara Sprint Championship

The Sovereign Orb, who has been well tuned, is expected to score in the Mysore Dasara Sprint Championship — 2022 (1,200m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Oct 6).

False rails (width about 2.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. CHIRAPUNJI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 1.30 p.m.: 1. Dean's Gal (1) L.A. Rozario 62.5, 2. The Response (5) Hasib A 62, 3. Swiss Tigress (7) Sarvan K 61.5, 4. Cherokee Moon (4) Vijay K 61, 5. Dr Logan (2) B.L. Paswan 60, 6. Capital Gain (8) J.H. Arul 59, 7. Bramastram (6) Antony 58, 8. Moving Ahead (10) Nazerul 57, 9. Surprise Package (3) Angad 53 and 10. Gold Charm (9) H. Zeeshah 52.5.

1. CAPITAL GAIN, 2. THE RESPONSE, 3. MOVING AHEAD

2. ONE LIFE TO LOVE PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2.00: 1. Good Earth (12) G. Rohith 60, 2. Mutant (6) Srinath 60, 3. Wencheng (8) Antony 60, 4. Minx (4) Sarvan K 59, 5. Blue Blossom (3) Ayaz Khan 58.5, 6. Aquila D'oro (1) Santosh K 58, 7. Lord Commander (7) Nazerul 58, 8. Amazonia (2) Suraj 57, 9. Beat The Odds (5) R. Shiva K 54.5, 10. Kingofthejungle (10) Kiran Rai 54.5, 11. Jabbar (13) Shreyas S 54, 12. Ochre (9) H. Zeeshah 52 and 13. The Strength (11) Sai Kiran 51.5.

1. AMAZONIA, 2. WENCHENG, 3. THE STRENGTH

3. URS KAR TROPHY (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2.30: 1. Bruce Almighty (10) Rayan 56, 2. Inexhaustible (7) Kiran Rai 56, 3. Odin (1) Hindu S 56, 4. Raffles (8) J.H. Arul 56, 5. Scarlet Ibis (6) Nazerul 56, 6. Stamford Bridge (9) Trevor 56, 7. The Republic Power (3) H. Rathod 56, 8. Gold Multiplier (2) R. Ajinkya 54.5, 9. Kesari Queen (4) Sai Kiran 54.5 and 10. Melanie (5) Antony 54.5.

1. STAMFORD BRIDGE, 2. GOLD MULTIPLIER, 3. BRUCE ALMIGHTY

4. W.T. CRAIG-JONES MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 20 to 45, 3.00: 1. Flying Falcon (8) Hasib A 60, 2. Forest View (9) L.A. Rozario 60, 3. Angel Bliss (10) Antony 57.5, 4. Colossal (12) Sarvan K 57, 5. Vijaya Sarathi (5) Kiran Rai 56.5, 6. Mystic Mountain (4) Srinath 56, 7. Triple Alliance (6) Salman K 56, 8. Tycoonist (7) Hindu S 56, 9. Coorg General (3) J. Paswan 55, 10. Eco Friendly (2) Sai Kiran 54, 11. Thunderstruck (1) Nazerul 53.5 and 12. Herodotus (11) Angad 53.

1. ANGEL BLISS, 2. TRIPLE ALLIANCE, 3. TYCOONIST

5. URS KAR TROPHY (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.30: 1. Contador (5) Antony 56, 2. English Bay (4) Tousif Khan 56, 3. O Kanhaiya (9) Srinath 56, 4. Serdar (1) Trevor 56, 5. The Grey Geranium (3) H. Rathod 56, 6. Twilight Tornado (8) J.H. Arul 56, 7. Eridani (2) Hindu S 54.5, 8. Sheer Bliss (6) Suraj 54.5 and 9. Udukai (7) Sai Kiran 54.5.

1. SHEER BLISS, 2. ERIDANI, 3. TWILIGHT TORNADO

6. MYSORE DASARA SPRINT CHAMPIONSHIP — 2022 (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 4.00: 1. Ascoval (3) Trevor 60, 2. Dandi Satyagraha (2) Hindu S 60, 3. Endeavour (4) Antony 60, 4. Golden Guest (5) R. Ajinkya 60, 5. The Sovereign Orb (6) Srinath 60 and 6. Star Glory (1) Suraj 55.5.

1. THE SOVEREIGN ORB, 2. STAR GLORY

7. FLEET INDIAN PLATE (2,000m), rated 60 to 85, 4.30: 1. Square The Circle (3) S. John 60, 2. Trust Bond (6) Srinath 60, 3. Crescendo (4) Hasib A 54.5, 4. Notoriety (1) Angad 54.5, 5. Kensington (2) Antony 54 and 6. Silvarius (5) Hindu S 53.5.

1. KENSINGTON, 2. SILVARIUS

8. AUTUMN BLUE PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5.00: 1. Namiki (6) Gautam Raj 60.5, 2. Achook (1) Hindu S 58, 3. Tenali (12) Kiran Rai 56.5, 4. Aurelia (4) Vijay K 56, 5. D Thirteen Twelve (7) Mukesh K 55.5, 6. Sir Calculus (2) Hasib A 55.5, 7. Aurele (11) H. Zeeshah 55, 8. Everly (5) S. Shareef 54.5, 9. Heroism (9) H. Rahul 54.5, 10. N R I Plan (14) Afsar Khan 53.5, 11. Wind Whistler (10) Angad 53.5, 12. Circus Queen (8) Antony 53, 13. Johnny Bravo (13) Nazerul 51.5 and 14. Braxton (3) Sai Kiran 50.5.

1. ACHOOK, 2. JOHNNY BRAVO, 3. BRAXTON

Day's best: KENSINGTON

Double: AMAZONIA - ANGEL BLISS

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.