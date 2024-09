Terenga may score in the Totaram’s Trophy

Trainer Deshmukh’s ward, Terenga, may score over his rivals in the Totaram’s Trophy, the main event of Saturday’s (Sept. 28) races.

1. BELOVED PRINCE PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-only (Cat. II) — 1.40 p.m.: 1. Annihilator (7) Kuldeep Sr. 56, 2. Country’s Maximus (4) Akshay K 56, 3. Hoping King (8) Mohit 56, 4. That’s My Mission (6) Mukesh 56, 5. Dream To Fly (1) G. Naresh 54.5, 6. Elegant Lady (5) Rafique Sk. 54.5, 7. Lady Jane (10) Md. Ekram 54.5, 8. Newfound Glory (3) Santosh Raj 54.5, 9. Shooting Star (2) Abhay Singh 54.5 and 10. Total Control (9) Vivek 54.5.

1. ANNIHILATOR, 2. SHOOTING STAR, 3. COUNTRY’S MAXIMUS

2. STAR OF GWALIOR PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III) — 2.10: 1. Deccan Ranger (5) Sonu Kumar 60.5, 2. Glimmer Of Hope (3) Shivansh 60, 3. Silver Arrow (1) M. Mark 60, 4. Star Cruise (8) Kuldeep Sr. 60, 5. Tortilla Chip (9) P. Sai K 59.5, 6. Blue Brigade (2) Surya Prakash 58, 7. Blue Label (4) R.S. Jodha 58, 8. Reining Queen (7) P. Ajeeth K 57.5 and 9. Protocol (6) Md. Ismail 50.

1. DECCAN RANGER, 2. REINING QUEEN, 3. TORTILLA CHIP

3. BELOVED PRINCE PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.45: 1. Ashwa Yashvir (4) Gaurav 56, 2. Exclusive Black (5) Md. Ismail 56, 3. Iconic Star (3) Akshay K 56, 4. My Brother (2) R.S. Jodha 56, 5. Amboseli (6) Kuldeep Jr. 54.5, 6. Freedom Touch (---), 7. Hoping Wind (7) Mohit 54.5, 8. Most Beautiful (1) Mukesh 54.5, 9. N R I Desire (8) Kuldeep Sr. 54.5 and 10. Una Paloma Blanca (9) Abhay Singh 54.5.

1. ICONIC STAR, 2. ASHWA YASHVIR, 3. AMBOSELI

4. BELOVED PRINCE PLATE (Div. III) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 3.15: 1. Bellingham (5) B.R. Kumar 56, 2. Hawk Wing (4) G. Naresh 56, 3. Jolly Jester (3) Md. Ismail 56, 4. Leo (2) Rafique Sk. 56, 5. Peanut (1) B. Nikhil 56, 6. Grey Sky (7) R.S. Jodha 54.5, 7. Linda (6) Akshay K 54.5, 8. Opera Queen (8) Likith Appu 54.5 and 9. Skyward (9) Gaurav 54.5.

1. SKYWARD, 2. LINDA, 3. JOLLY JESTER

5. CHARMINAR CUP (1,600m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.45: 1. Amigo (3) Mukesh 60, 2. China Town (6) Vivek 60, 3. Caraxes (5) Shivansh 57.5, 4. See My Attitude (4) Akshay K 56.5, 5. Anemoi (---), 6. Club Queen (2) Md. Ekram 52 and 7. Definite (1) P. Ajeeth K 52.

1. SEE MY ATTITUDE, 2. AMIGO, 3. CARAXES

6. TOTARAM’S TROPHY (1,400m), 3-y-o and upward, 40 to 65 (Cat. II) — 4.15: 1. True Icon (6) Shivansh 60, 2. The Inheritor (3) Rafique Sk. 59.5, 3. Reigning Beauty (8) Likith Appu 59, 4. City Of Blessing (9) B.R. Kumar 57.5, 5. Morior Invictus (2) M. Mark 57, 6. Terenga (4) Akshay K 54, 7. Happy Soul (1) Surya Prakash 52.5, 8. Coming Home (7) Sonu K 51 and 9. Power Ranger (5) Md. Ekram 51.

1. TERENGA, 2. POWER RANGER, 3. REIGNING BEAUTY

7. STAR OF GWALIOR PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III) — 4.45: 1. Mademoiselle (2) Abhay Singh 60.5, 2. Planet Super (7) Ajay K 60, 3. Exponent (6) R.S. Jodha 59.5, 4. Taaliyah (1) Deepak Singh 59.5, 5. Bien Pensant (3) Surya Prakash 58.5, 6. Dali’s Champion (8) Rafique Sk. 57.5, 7. Stoli (5) Md. Ekram 55 and 8. Fortune Art (4) G. Naresh 53.5.

1. PLANET SUPER, 2. STOLI, 3. BIEN PENSANT

Day’s Best: ICONIC STAR

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4, (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.