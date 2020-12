Tenno Sho expected to score in the Racing Patrons Trophy

Tenno Sho, who has been well tuned, is expected to score in the Racing Patrons Trophy (1,600m), the main event of the races to be held here on Saturday (Dec. 12). False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BELOVED PRINCE PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-45 p.m.: 1. Chisox (12) Sai Vamshi 57, 2. Golden Vision (4) Arshad 57, 3. Impeccable (1) Zervan 57, 4. Jokshan (6) Irvan 57, 5. Master Of Success (3) Ashhad Asbar 57, 6. Praia Do Cassino (5) Mark 57, 7. Canotina (9) S. John 55.5, 8. Carmine (10) Indrajeet Singh 55.5, 9. Hitomi Sakuma (11) R. Ravi 55.5, 10. Marvellous Maggi (7) Jagadeesh 55.5, 11. Rosy Rapunzel (2) Darshan 55.5 and 12. Watchmystars (8) Trevor 55.5.

1. WATCHMYSTARS, 2. JOKSHAN, 3. CANOTINA

2. MURUDESHWAR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 2-15: 1. Challenging Star (9) Nazerul 60, 2. Definitive (2) Ankit Yadav 59, 3. Elite Agent (8) B. Harish 58.5, 4. Proudwish (6) Sai Vamshi 58.5, 5. Glorious Days (3) A. Imran 58, 6. Barog (11) M. Naveen 57.5, 7. Sky Moon (7) Chethan G 57.5, 8. South Bell (4) Chandrashekar 57.5, 9. Commandpost (12) R. Ravi 57, 10. Zala Princess (5) Arshad 57, 11. Song And Dance (1) Rayan 56.5 and 12. Brightside Of Life (10) R. Pradeep 55.5.

1. SONG AND DANCE, 2. GLORIOUS DAYS, 3. CHALLENGING STAR

3. BADAMI PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 2-45: 1. The Response (3) M. Naveen 60, 2. San Bernardino (1) M. Prabhakaran 58.5, 3. Gold Mist (10) P. Surya 56.5, 4. Halfsies (5) S. Imran 56.5, 5. Charmaine (11) Ashhad Asbar 56, 6. Apollo Bay (2) Arvind K 55.5, 7. Tyto Alba (7) P.P. Dhebe 55.5, 8. Arrogance (9) Saddam. H 53.5, 9. Premier Premises (12) J.H. Arul 52.5, 10. Nerva (4) R. Shelar 52, 11. Annalease (6) Khurshad Alam 51.5 and 12. Azeemki Princess (8) S. Shareef 50.5.

1. THE RESPONSE, 2. SAN BERNARDINO, 3. GOLD MIST

4. ADICHUNCHANAGIRI PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-15: 1. Arabian Phoenix (2) Zervan 57, 2. First Impression (4) M. Naveen 57, 3. Jaga Daku (6) Darshan 57, 4. Morganite (9) Ashhad Asbar 57, 5. Rainbow Rising (11) R. Marshall 57, 6. Towering Presence (1) P.P. Dhebe 57, 7. Welcome Surprise (10) Arshad 57, 8. Amazing Blaze (12) Trevor 55.5, 9. Baroness (8) Rayan 55.5, 10. Perfect Halo (7) Shreyas Singh 55.5, 11. Shanghai Queen (5) Jagadeesh 55.5 and 12. Silverita (3) S. John 55.5.

1. AMAZING BLAZE, 2. MORGANITE, 3. ARABIAN PHOENIX

5. GARDEN CITY TROPHY (1,200m), rated 45 to 65, 3-45: 1. Alberetta (3) Vaibhav 60, 2. Cuban Pete (8) Zervan 60, 3. Fire Glow (2) Arshad 60, 4. Knotty Oak (6) R. Marshall 59.5, 5. Fair Warning (7) S. John 59, 6. The Strength (5) M. Naveen 59, 7. Crack Of Dawn (12) Trevor 58.5, 8. Aaron The Baron (11) Naveen K 57.5, 9. Winall (1) Ankit Yadav 57.5, 10. Silver Dew (9) Darshan 56, 11. Bold Move (10) S. Shareef 55.5 and 12. Skyfire (4) Kiran Rai 55.

1. CUBAN PETE, 2. SILVER DEW, 3. CRACK OF DAWN

6. RACING PATRONS TROPHY (1,600m), rated 60 & above, 4-15: 1. Tenno Sho (3) A. Imran 60, 2. Roma Victor (6) S. John 58, 3. Southern Ruler (8) Darshan 58, 4. Knight Templar (2) Trevor 57.5, 5. Velocidad (4) R. Marshall 57, 6. Angelino (7) Zervan 56.5, 7. Commodus (1) Jagadeesh 52.5, 8. Indian Pharaoh (5) Ashhad Asbar 52.5 and 9. Mystic Flame (9) Irvan 52.5.

1. TENNO SHO, 2. ROMA VICTOR, 3. MYSTIC FLAME

7. BECKET PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 4-45: 1. Le Marc (5) J.H. Arul 60, 2. Rorito (12) S. John 59, 3. Show Girl (10) Vaibhav 58, 4. Venus Bay (1) Ashhad Asbar 57, 5. Mighty Red (11) Darshan 56.5, 6. Candlelightqueen (9) Zervan 56, 7. Kalyan (2) Jagadeesh 54, 8. Amazing Angel (3) Chetan K 53.5, 9. Dreams United (8) P.P. Dhebe 53.5, 10. Marco Polo (7) Trevor 53.5, 11. Star Sapphire (6) Arshad 53.5 and 12. Alexandre Dumas (4) Rayan 51.5.

1. CANDLELIGHTQUEEN, 2. MARCO POLO, 3. MIGHTY RED

8. MURUDESHWAR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 5-15: 1. Konichiwa (11) Mark 60, 2. My Vision (10) Chethan G 60, 3. Antheia (8) Arvind K 59.5, 4. Heavenly Angel (5) Darshan 59.5, 5. Indian Star (7) S. John 59.5, 6. Super Gladiator (12) J.H. Arul 59.5, 7. Gazebo Talk (9) M. Prabhakaran 59, 8. Iconic Princess (6) Trevor 59, 9. Fierce Fighter (3) A. Imran 58, 10. Fortuneer (4) P.P. Dhebe 58, 11. Special Stone (1) M. Naveen 58 and 12. Lovely Sierra (2) Ashhad Asbar 57,5.

1. INDIAN STAR, 2. GAZEBO TALK, 3. ANTHEIA

Day’s best: CUBAN PETE

Double: WATCHMYSTARS — INDIAN STAR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.